Поездка в Стамбул и смена имени. Новые подробности о террористах «Крокуса» В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого по делу «Крокуса» Шамсиддина Фаридуни

Дом семьи Шамсиддина Фаридуни, обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле», опечатали в Таджикистане. На паркетной фабрике в Подольске, где он работал, сейчас проходят обыски. Турецкий портал Yetkinreport выяснил, что как минимум двое террористов накануне теракта приезжали в Стамбул. Что еще известно о задержанных — в материале «Газеты.Ru».

В Душанбе с родственниками обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта проводят следственные действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры Таджикистана. Как передает агентство, президент республики Эмомали Рахмон взял работу силовиков под личный контроль.

Корреспондент РИА Новости рассказал, что дом семьи Шамсиддина Фаридуни (на видео задержания он был в серой футболке, стоя на коленях) на в кишлаке Лойоби около города Гиссара опечатали. По словам соседки, всех членов семейства вчера увезли в Душанбе люди в форме.

Журналист агентства также сообщил, что у дома дежурит сотрудник милиции, который не разрешил ему снимать фото или видео.

Работал пекарем, в Россию уехал на заработки

Источник РИА Новости в МВД Таджикистана сообщил, что Шамсиддин Фаридуни раньше работал пекарем в своем родном городе Гиссаре. Около полугода назад мужчина уехал в Россию на заработки. Эту информацию корреспонденту агентства подтвердила соседка семью Шамсиддина:

«Жена его говорила, что он уехал в Россию на заработки и постоянно присылал оттуда деньги».

Женщина добавила, что обвиняемый был спокойным и вежливым.

Собеседник РИА Новости также рассказал, что все террористы до своего переезда в Россию жили недалеко от Душанбе — в городах Вахдат, Гиссар и районе Рудаки.

Известно, что в России Фаридуни работал на паркетной фабрике в подмосковном Подольске. Там, по данным Sputnik Таджикистан, сейчас проходят обыски. Один из работников фабрики сообщил, что силовики опрашивают начальство и других сотрудников цеха, где работал обвиняемый. Также, по словам коллеги Шамсиддина, тот недавно хвастался, что был в Турции.

Жили в центре Стамбула

Турецкий портал Yetkinreport выяснил, что накануне теракта как минимум двое обвиняемых — Шамсиддин Фаридуни и Муродали Рачабализода (на фото из зала суда у него было забинтовано ухо) — были в Турции. По данным издания, они жили в отелях в центральных районах Стамбула Фатих или Шишли, а также в квартире на окраине города.

Фаридуни приехал в Турцию из Москвы 20 февраля. На следующий день он заселился в гостиницу в районе Фатих, а уже 2 марта улетел из Стамбула в Москву. Ранее на допросе он также говорил, что прибыл в Россию из Турции.

Муродали Рачабализода, как пишет Yetkinreport, приехал в Стамбул на две недели раньше— 5 февраля. Мужчина заселился в тот же отель, однако съехал из гостиницы 21 февраля — в тот день, когда там зарегистрировался Фаридуни.

При этом в Москву мужчины вернулись одним и тем же рейсом 2 марта, сообщает портал.

Сменил имя перед терактом

РИА Новости также обратило внимание, что до теракта Шамсиддин сменил в соцсетях имя с обычного для таджиков на традиционно мусульманское Абдулло.

Это имя одного из сподвижников мусульманского пророка Мухаммеда, богослова и одного из первых толкователей Корана, стилизованное под таджикское произношение. Кроме того, это очень распространенное у мусульман имя или фамилия.

Обвиняемый Далерджон Мирзоев (его считают главарем напавших на «Крокус») при задержании упоминал, что познакомился в Telegram c неким Абдулло.

Как рассказал РИА Новости эксперт по религиозным вопросам Холназар Джуразода, смена имени говорит о том, что Шамсиддин попал под влияние религиозных экстремистов.

Шесть раз нарушили ПДД и сбили ребенка

Telegram-канал Mash также выяснил, что на пути к брянской области террористы не менее шести раз нарушили правила дорожного движения. Средняя скорость была за 90 км/ч, иногда она достигала 141 км/ч.

В первый час, скрываясь с места теракта, обвиняемые собрали нарушений на 4 тыс. руб. Превышения скорости были зафиксированы:

в 20:43 у деревни Милорадово, превышение на 20 км/ч, штраф 500 рублей;



в 20:44 там же, превышение на 40 км/ч, штраф 1000 руб.;



у Наро-Фоминска превышение на 50 км/ч, штраф 1000 руб.;



там же, превышение на 20 км/ч, штраф 500 руб.;



около границы Подмосковья и Калужской области, штраф 500 руб.;



в 21:29 в Калужской области, превышение на 20 км/ч, штраф 500 руб.

После этого террористы снизили скорость, чтобы не привлекать к себе внимание. Вероятнее всего, пишет Mash, сделать это им посоветовал куратор, который вел их к месту эвакуации на границе Брянской и Сумской областей.

Ранее также стало известно, что белый Renault Symbol, на котором обвиняемые покидали «Крокус», намеренно сбил ребенка. За рулем в тот момент находился Далерджон Мирзоев. По данным Shot, пострадавший мальчик сейчас находится в больнице с черепно-мозговой травмой, переломом ключицы и бедра, а также ушибом лёгких. Он перенес уже вторую операцию на ноге и идет на поправку.

Что говорят соседи о семье Исломовых

Сосед семьи Исломовых (бывших владельце Renault Symbol, на котором передвигались террористы), арестованных по подозрению в пособничестве террористам, рассказал Mash, что жили они тихо, были приветливыми и не с кем не ругались. В Тверь они переехали три года назад, купили квартиру и обосновались в городе.

Тот самый белый Renault Symbol с черной крышей исчез из двора примерно месяц назад. До этого, по словам соседа, на автомобиле ездил младший сын семьи Диловар.

Представитель местной диаспоры также рассказал Telegram-каналу, что в мечети семью Исломовых ни разу не видели.