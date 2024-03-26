Давно в России, сдал квартиру террористам. Что известно о новом фигуранте дела о теракте в «Крокусе» Суд арестовал нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» на закрытом заседании

Басманный суд Москвы отправил под арест Алишера Касимова — восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл». По данным следствия, он сдал квартиру Шамсутдину Фаридуни — главному из группы террористов, напавших на «Крокус». На суде Касимов заявил, что не знал квартиранта и не был осведомлен о его планах. 32-летний уроженец Киргизии Касимов женат, воспитывает троих детей, владеет небольшим кафе в Красногорске. «Он простой человек, веривший всем. Всегда помогает людям», — сказала журналистам его мать.

Басманный суд Москвы заключил под стражу Алишера Касимова — восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе».

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Касимову меры пресечения в виде содержания под стражей», — огласила постановление судья Елена Ленская (цитата по ТАСС).

Под арестом Касимов пробудет как минимум до 22 мая. Заседание по ходатайству следствия проходило в закрытом режиме. Защита Касимова просила отправить его под домашний арест.

Предполагается, что мужчина сдал квартиру одному из исполнителей теракта (Baza пишет, что жилье снимал предполагаемый главарь террористов Шамсутдин Фаридуни — тот, которого силовики при задержании допрашивали, поставив на колени на картонке).

«Я не знал, они, оказывается, терроризм [планируют]. Я ... написал, что мне нужен квартирант, хочу сдавать квартиру», — цитирует «Интерфакс» слова Касимова в суде.

Россиянин Касимов

На заседании стало известно, что Касимову 32 года, он уроженец Киргизии (из города Ош), имеющий гражданство РФ и зарегистрированный в деревне Путилково Красногорского района Московской области. Из гражданства Киргизии Касимов вышел в 2014 году, сообщил МИД республики.

У Алишера есть жена и трое маленьких детей. У него небольшое кафе в Красногорске, сам он по специальности — повар. Shot сообщил, что кафе «Чайхана халяль 24», которым владеет Касимов, экстренно закрылось как минимум на три дня.

Ваza уточняет, что Касимова задержали дома.

«Мой сын — хороший человек»

На заседание по избранию Касимову меры пресечения из Киргизии приехала его мать Рано и дядя Айбек. Во время избрания меры пресечения женщина громко плакала.

«Мой сын — хороший человек, — причитая, рассказала женщина журналистам, собравшимся у суда. — Он не виноват. Он работает сам. Его, не зная, через «Авито» нашли. Я приехала, как узнала у людей. Я одна, одинокая женщина! У нее (жены Касимова. — прим. ред.) трое детей: три года, два года и один годик. Он простой человек, веривший всем. Всегда помогает людям!»

Репортеры спросили Рано, почему Алишер написал в объявлении на «Авито», что сдают жилье «только русским», но сдал квартиру людям из Таджикистана. Женщина ответила, что Касимову предложили «хорошие деньги».

Исполнители теракта в «Крокусе» при аренде квартиры на «Авито» никаких противозаконных действий не совершали, сообщила компания РИА Новости. В сервисе отметили, что данные по пользователям и объявлениям уже проверили «внутренние детективы и служба безопасности».

«Все имеющиеся в нашем распоряжении данные передадим в полицию», — подчеркнули в компании.

Вечером 24 марта Басманный суд арестовал четырех предполагаемых исполнителей исполнении теракта в «Крокус Сити Холле» — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Мухаммадсобира Файзова и Шамсутдина Фаридуни.

25 марта Басманный суд Москвы отправил под арест еще троих фигурантов уголовного дела о теракте — братьев Диловара и Аминчона Исломовых, а также их отца Исроила.

По версии следствия, Диловар и Аминчон состояли в организованной преступной группе, куда их вовлек Шамсутдин Фаридуни. Следствие считает, что Исломовы предоставили предполагаемым террористам квартиру, автомобиль и перевозили их деньги.