«Выходили мы последними»: как школьники-гардеробщики спасли людей в «Крокусе» Муфтий Гайнутдин наградит 15-летнего школьника, спасшего людей в «Крокусе»

Одними из тех, кто в день теракта помогал напуганным людям эвакуироваться из «Крокус Сити Холла», были гардеробщики. Школьники Ислам Халилов и Артем Донсков, а также их коллега Никита Иванов помогли людям выйти из тупика и провели их через служебное помещение на улицу. «Газета.Ru» рассказывает, как ребята спасли больше ста человек и что о них известно.

Духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин представил к награде 15-летнего Ислама Халилова, который спас больше 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщили в Совете муфтиев России.

Муфтий РФ передал Исламу и его родителям приглашение на церемонию. Медаль «За заслуги» за смелость и спасение людей школьнику вручат во время пятничной молитвы в Соборной мечети в Москве.

Как Ислам с коллегами спасал людей

В день теракта Ислам Халилов вместе с 14-летним Артемом Донсковым и Никитой Ивановым подрабатывали в гардеробе на цокольном этаже «Крокус Сити Холла». Видео с рассказом Артема опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Когда началась стрельба, гардеробщики не сразу поняли, что происходит — саму стрельбу они не слышали, но увидели бегущих людей. Только через несколько секунд раздалась отчетливая автоматная очередь. По словам Артема и Ислама, в панике люди забежали в тупик. Тогда школьники взяли эвакуацию на себя и подсказывали напуганным людям, куда идти.

Ислам рассказал телеканалу RT, что дверь, через которую выводили людей, открывалась только картой. Подросток растолкал паникующих с криками «Стреляют-стреляют, дайте пройти!» и открыл выход.

Артем, Ислам, Никита и другие их коллеги провели людей через территорию «Экспо», а после — через служебное помещение на улицу.

«Мы с работниками старались убедиться, что все люди вышли, эвакуировались, что мы никого там не оставили. Соответственно, выходили мы тоже самыми последними», — сообщил Артем Донсков.

По его словам, они еще долго оставались на месте — провожали людей до торгового центра Vegas, до метро, МКАДа или парковки. Ребята старались убедиться, что с эвакуированными все в порядке. Только после этого Артем позвонил маме и рассказал ей о теракте.

«Когда я спасал людей, не было пожара. Пожар случился где-то ближе к 9, а мы эвакуировали к 8-8:30», — вспомнил Ислам в разговоре с «Газетой.Ru».

Артем, Ислам, Никита и их коллеги вывели из «Крокуса» больше 100 человек. Люди из их группы и они сами не пострадали. Подростки рассказали, что о действиях в экстренных ситуациях им рассказывали на инструктажах. Героями оба школьника себя не считают и говорят, что просто делали свою работу.

Что известно о героях

Ислам Халилов учится в восьмом классе в одной школ из Красногорска, в свободное время играет за детскую команду «Спартака». Московский клуб уже поблагодарил подростка за спасение людей. Ислама пригласили на домашний стадион команды, где он познакомился с футболистами и получил от них памятные подарки.

Видео с благодарностями подростку также записал репер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом). Музыкант сообщил, что перевел Исламу 1 млн руб.

Артем Донском тоже учится в Красногорске — в школе №19. В декабре ему исполнилось 14 лет, после этого он устроился гардеробщиком в «Крокус». По информации Mash, Артем зарабатывал деньги на новый компьютер и подарок маме — школьник хотел купить ей украшение.