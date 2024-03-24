«Все попрощались с жизнью»: Светлаков рассказал, как спасся из «Крокуса» во время теракта Сергей Светлаков рассказал о постройке баррикад и спасении из «Крокуса»

Вечером 22 марта актер и шоумен Сергей Светлаков вместе с другом и племянницей был на концерте группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», когда в зрительный зал ворвались террористы. По словам артиста, происходящее было адом. «Стрельба была буквально в нескольких метрах <...> все в коридоре попрощались жизнью», — вспомнил Светлаков.

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале рассказ Сергея Светлакова о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Вечером 22 марта артист вместе с другом и племянницей был на концерте «Пикника», когда в зрительный зал ворвались люди с оружием.

«Террористы вошли в зал со стороны амфитеатра… Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор», — вспомнил Светлаков.

Он рассказал, что сам находился в ложах, которые располагались над амфитеатром. Некоторые люди, спасаясь от террористов, залезали в эти ложи. В итоге в коридоре образовалась группа из 20-30 человек.

«Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож… мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах», — добавил артист.

После этого Светлаков и несколько мужчин решили забаррикадировать вход в ложу в своем коридоре — в ход шли стулья и диваны. Все, чтобы не дать террористам быстро добраться до людей.

«Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход», — сказал Светлаков.

После этого, как сообщил артист, повалил сильный едкий дым и нужно было принимать решение, что делать дальше. По словам Светлакова, от начала стрельбы до этого момента прошло 15-20 минут.

Менеджер предложила людям открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе.

«Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было… Когда мы вышли из этого коридора, попали в уже задымленное фойе. Сбоку стоял другой работник «Крокуса» и махал нам, чтобы мы бежали не через центр», — рассказал Светлаков.

Выйдя из «Крокуса» на улицу, люди без верхней одежды бежали еще несколько километров — подальше от здания. По словам артиста, его ждала на машине опоздавшая на концерт жена.

«Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла — София Мейер. Спасибо ей! Она герой. Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад», — заключил Светлаков.

Как школьник спас сотню человек

Еще одним героем, который помог людям выбраться из горящего «Крокуса», стал 15-летний Ислам. В тот день юноша подрабатывал в гардеробе на цокольном этаже.

Ислам рассказал Mash, что всем администраторам проводили инструктаж на случай ЧП, и этим инструкциям он четко следовал. По словам подростка, когда началась стрельба, он не сразу понял, что происходит. Подумал, что что-то не так с эскалатором, но потом звуки усилились, и Ислам увидел бегущих вниз людей.

Он начал направлять толпу и говорил паникующим людям, куда бежать.

В какой-то момент Ислам заметил, что большая группа людей направляется в тупик. Тогда подросток развернул и направил толпу к выходу.

«Все бежали в одну дверь и столпились около выхода через «Экспо», потому что главные двери были захвачены террористами. Я видел их, они были надо мной. Открывалась дверь только карточкой, у меня она была, я растолкал людей со словами: «Стреляют-стреляют, дайте пройти!» — и открыл дверь», — рассказал Ислам телеканалу RT.

Школьнику удалось через служебные помещения вывести более сотни человек на улицу. Как пишут СМИ, никто из группы Ислама не пострадал.

В разговоре с kp.ru подросток рассказал, что в тот день в «Крокусе» было как минимум шесть тысяч человек.

«Я понимал, что если уйду, то погибнут сотни. Вывел, кого смог, и ушел домой. Героем себя не считаю», — добавил Ислам.

По данным РИА Новости, муфтий РФ Равиль Гайнутдин представил 15-летнего школьника Ислама Халилова к мусульманской награде «За заслуги» за спасение людей при теракте.

Террористы атаковали концертный зал в подмосковном Красногорске вечером 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». По последним данным, в результате стрельбы и пожара погибли 133 человека. Число пострадавших, по сообщению Минздрава Подмосковья, увеличилось до 154.

В больницах по-прежнему остаются 110 человек, из них 12 — в крайнем тяжелом состоянии, уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

24 марта в России объявили днем общенационального траура.