Здание концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба и начался пожар, 23 марта 2024 года

«Что делал в «Крокусе»? Застрелил людей за деньги». Первые признания по теракту в Москве Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в «Крокусе»

Всех четырех подозреваемых, которые причастны к теракту в «Крокус Сити Холле», задержали. Машину с террористами остановили после преследования в Брянской области. На допросе один из задержанных рассказал, что за убийство людей ему обещали полмиллиона рублей. При этом цели стрелявших были случайными — боевики расстреливали всех, кого могли. Что известно о теракте к этому часу — в материале «Газеты.Ru».

Что происходило в здании

По данным Shot, террористы провели в «Крокус Сити Холле» всего 18 минут. В 19:55 перед входом в здание остановился белый Renault Symbol, из него вышли несколько человек с автоматами. Момент начала атаки попал на кадры видеорегистратора.

На подходе к «Крокусу» мужчины открыли огонь, убили охрану и прошли внутрь.

Расстреливая людей на пути, в 20:03 террористы вошли в концертный зал, где должен был пройти концерт группы «Пикник». Коллектив в тот момент находился в гримерке, но в зрительном зале уже были люди. Помимо оружия, террористы имели при себе канистры с бензином. Расстреливая людей, они подожгли кресла — в «Крокусе» начался пожар.

Примерно в 20:13 Renault Symbol с четырьмя террористами выехал с парковки «Крокус Сити Холла».

Первые звонки в экстренные службы, по данным Mash, начали поступать в 20:01. Через три минуты очевидцы сообщили о стрельбе.

К «Крокусу» начали стягиваться пожарные расчеты, однако, как писали СМИ, спасатели не могли приступить к тушению из-за угрозы жизни. В 20:33 ТАСС сообщил, что сотрудники московского СОБР и ОМОН были подняты по тревоге и направились к «Крокус Сити Холлу». Уже к 21:01 треть здания была охвачена огнем. Внутри по-прежнему находились люди. Часть из них успела спуститься на -1 этаж, другая была отрезана огнем на четвертом.

В 21:06 к «Крокусу» прибыли спецподразделения Росгвардии. В 21:14 МЧС сообщило, что эвакуировало порядка 100 человек и продолжает спасать людей с крыши.

В 21:32 Mash написал, что внутрь «Крокус Сити Холла» зашли СОБР и пожарные. Силовики начали штурм, задачей спасателей был поиск и эвакуация выживших людей.

В 21:34 первые пострадавшие в «Крокусе» поступили в больницы, сообщили в Минздраве. В 22:09, по данным Mash, в здании начала рушиться кровля. К тушению пожара привлекли вертолеты. В 23:12 площадь возгорания составляла уже 12,9 тыс. кв. м.

В 0:37 депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления. Силовики «отработали» подземный паркинг, первый и часть второго этажа, помогали пожарным выводить раненых. Локализовать пожар удалось только к часу ночи.

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Террористы бежали к границе

В 23:45 Shot со ссылкой на источник написал, что белый Renault, на котором террористы скрылись, ищут в Москве и Московской области. Одновременно с этим Telegram-каналы сообщили, что полицейские перекрыли съезды с МКАД. Несмотря на это, террористам удалось скрыться.

Утром 23 марта Baza написала, что автомобиль, на котором они могли скрыться, остановили в Брянской области в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной. По данным Александра Хинштейна, белый Renault засекли в районе деревни Хацунь. Машину удалось остановить только после преследования. Один террорист был задержан на месте, еще одного поймали позже.

В 11:02 агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщило, что глава ФСБ России Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех боевиков, участвовавших в теракте в «Крокусе».

ФСБ сообщила, что напавшие на «Крокус» пытались сбежать в сторону российско-украинской границы. По данным спецслужбы, предполагаемые террористы «имели контакты на украинской стороне».

По данным источника Telegram-канала 112, все подозреваемые в совершении теракта — граждане России, приехавшие из стран ближнего зарубежья . Сейчас контролирующие органы выясняют, законно ли они получили гражданство.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала кадры допроса двух подозреваемых, которых задержали в Брянской области. На одном из видео слышен следующий диалог:

— Что делал в «Крокусе»?

— Застрелил... Людей.

— Кого? Почему?

— За деньги.

— Сколько денег?

— Где-то полмиллиона рублей, еще не получил. Половину получил на карту.

Мужчина рассказал, что кураторы теракта вышли на него в Telegram. Около месяца назад задержанному написал «помощник проповедника», чьи проповеди он слушал. «Помощник» без имени и фамилии предложил за миллион рублей убить людей, скинул местоположение и предоставил террористам оружие.

Другой задержанный не говорит по-русски — правоохранители общались с ним через переводчика. Подозреваемый рассказал, что познакомился с одним из террористов также в Telegram. У родственников нового знакомого террорист купил легковушку, якобы собирался работать на ней в такси. Покупка состоялась на Дмитровском шоссе.

РИА Новости со ссылкой на заявления официального представителя совета национальной безопасности Белого дома Эдриенна Уотсона сообщило, что США в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве и поделились ими с российской стороной. Эту информацию ТАСС подтвердил источник в российской спецслужбе. Собеседник рассказал, что данные о готовящемся теракте действительно поступали, но они имели общий характер и не содержали конкретики.

Последствия теракта: жертвы и разрушения

По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 115 человек, сообщает Следственный комитет РФ. Источник Telegram-канала 112 пишет о 150 погибших.

В туалете «Крокуса» были найдены 28 погибших, тела еще 14 человек были обнаружены на одной из эвакуационных лестниц, пишет Baza.

«Некоторые погибли в обнимку. Многие матери были обнаружены обнимающими своих детей», — говорится в сообщении.

В Минздраве сообщили, что после теракта в больницах остаются 107 человек. 16 из них, среди которых ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Спасатели продолжают разбирать завалы и ищут людей, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. К этому привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники, работы будут продолжаться еще несколько суток.

РЕН ТВ пишет, что «Крокус Сити Холл» сгорел почти полностью. Последний этаж здания уничтожен огнем, крыша над зрительным залом, который был эпицентром пожара, рухнула. Страховщики, по данным ТАСС, оценили ущерб от возгорания в 10 млрд рублей.