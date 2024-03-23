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В Белом доме заявили, что передавали России информацию о готовящемся теракте

Белый дом: США получили данные о готовящемся теракте и поделились ими с Москвой

США в марте получили сведения о подготовке теракта в Москве и поделились ими с Россией. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официального представителя совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

«Ранее в текущем месяце правительство США получило информацию о планировавшейся террористической атаке в Москве, потенциально в местах массового скопления людей, включая концерты», — сказала она.

По словам Уотсон, это побудило Государственный департамент Соединенных Штатов выпустить публичное предупреждение для американцев в РФ.

Она добавила, правительство США также поделилось этими данными с властями России, основываясь на давней практике об «обязательном предупреждении» в таких случаях.

До этого в посольстве США заявили, что предупреждение о теракте в Москве было опубликовано, поскольку Соединенные Штаты не желают допустить гибели невинных людей.

Вечером 22 марта группа неизвестных начала стрельбу из автоматического оружия по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. По данным Следственного комитета России, в результате теракта и пожара погибли более 60 человек.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее власти призвали не верить фейковым рассылкам о возможных ЧП в Подмосковье.

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