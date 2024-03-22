Долги — больше, арест — дольше: следователи нашли у Блиновских еще 657 млн «отмытых» рублей СК РФ расширил обвинение по делу Елены и Алексея Блиновских

Сотрудники СК РФ выяснили, что Елене и Алексею Блиновским удалось легализовать не 43 млн руб., а более 700 млн. Поэтому обвинения против них расширили. Сейчас предварительное расследование уголовного дела завершено. В ближайшие дни супругам дадут ознакомиться с материалами, а затем дело передадут в суд для рассмотрения по существу. Блиновской грозит до 16 лет лишения свободы.

Сотрудники следственного комитета завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении Елены и Алексея Блиновских, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, супругам расширили обвинения. Сумма денег и имущества, приобретенных предположительно преступным путем, выросла с 43 млн до более чем 700 млн руб. Также Блиновскую обвиняют в неуплате 900 млн руб. налогов и в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей.

Формально следствие еще идет

Алексею Блиновскому уже предъявили окончательное обвинение 21 марта.

«Так как обвинение изменилось в деталях с начала предварительного следствия, он заявил, что вину категорически не признает. Позиция Блиновской в этой связи также немного изменилась: сейчас она признает вину только в неуплате налогов», — добавили в ведомстве.

По предварительным данным, Елене Блиновской предъявят окончательное обвинение 22 марта. Ее считают «идеологом и зачинщиком совершенных преступлений» . Оба фигуранта должны подписать необходимые бумаги, после чего юридически следствие будет закончено. Следователи планируют сделать это до 25 марта. Такой срок установили из-за просьбы Блиновского дополнительно допросить его по делу. Кроме этого, следователи должны вновь допросить и саму Блиновскую.

«Пока у меня нет официальной информации, но нам могут объявить об окончании расследования уже в понедельник [25 марта]», — сказала адвокат Блиновской Наталья Сальникова в беседе с РИА Новости.

Когда расследование официально завершат, фигурантов ознакомят с его материалами. Затем дело отправят в прокуратуру. Если там утвердят обвинительное заключение, то материалы передадут в суд.

ТАСС выяснил, что сотрудники правоохранительных органов намерены попросить Московский городской суд продлить арест Блиновской , поскольку оснований для ее выхода из СИЗО нет. Сейчас срок ее ареста истекает 26 апреля.

Блиновская не может заказать еду

По данным kp.ru, блогер находится в следственном изоляторе №6 «Печатники». Она могла питаться, как ей хочется, поскольку в изоляторе можно заказать готовые блюда. Обвиняемым выдают специальную карту, на которую родственники переводят им деньги. После этого они могут покупать продукты или заказывать готовые блюда из специального интернет-магазина.

Недавно правозащитники выяснили, что эта система уже месяц не функционирует в «Печатниках», поскольку из-за взлома внутренней сети там не работают терминалы.

Обвиняемые могли заказать ассорти шашлыков, салаты, торты, котлеты, блины, ананасы, манго, молоко, сыр, йогурт и многие другие продукты и блюда.

Дело Блиновских

Автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года, когда она пересечь российско-белорусскую границу в Смоленской области. По предварительным данным, ее предупредили о возбуждении уголовного дела и готовящемся задержании. Блиновскую подозревали в неуплате налогов на сумму более 918 млн руб., но после дополнительной проверки сумму снизили до 906 млн руб. Поскольку она не покрыла задолженность, размер долга вырос до 1,5 млрд руб. из-за штрафов и пеней. Кроме этого, блогера обвинили в отмывании денежных средств. Под следствием оказался и супруг Блиновской Алексей — его считают соучастником.

Сначала Елена была под домашним арестом в семейном особняке в Подмосковье. Счета и имущество семьи на 64 млрд руб. арестовали. В связи с тем, что супруги не могут покрыть свою задолженность, они планируют подать на банкротство, однако, возможно, это не поможет им списать долги.

Следователи заподозрили, что Блиновская не соблюдает условий домашнего ареста. Они выяснили, что 23 декабря 2023 года в своем доме она устроила вечеринку. Среди гостей была одна из ключевых свидетелей — бизнес-партнер блогера, хотя суд запретил им общаться. Тогда Блиновскую отправили в СИЗО. Блогер просила пересмотреть меру пресечения, так как у нее есть несовершеннолетние дети, однако апелляцию не удовлетворили.

При расследовании уголовного дела следователи выяснили, что автор «Марафона желаний» получила доступ к электронным ключам нескольких юридических лиц, переводила деньги с их расчетных счетов и тратила на свои нужды. Теперь ее обвиняют и в неправомерном обороте средств платежей. По данным Telergam-канала Shot, Блиновской грозит до 16 лет лишения свободы.