«Физически не сможет погасить ущерб»: Блиновская хочет подать на банкротство

Елена Блиновская будет вынуждена подать на банкротство, сообщила ее адвокат Наталия Сальникова. То же самое планируют сделать ее муж Алексей и родители. Особняк блогера в элитном коттеджном поселке, по неподтвержденной информации, выставлен на продажу за 599 млн руб. На этом фоне мошенники украли голос «королевы марафонов», чтобы вымогать деньги у ее близких и друзей, а Ассоциация блогеров и агентств попросила перестать называть Блиновскую блогером. Подробности — в нашем материале.

Эффект банкротства

Блогер и создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская, ее родители и муж Алексей будут вынуждены объявить о банкротстве, сообщила ТАСС адвокат женщины Наталия Сальникова.

Она отметила, что суд продлил сроки арестов активов, в том числе на квартиру родителей Блиновской, полученную при приватизации, и на счета с пенсионными накоплениями.

«Почему пенсия является имуществом, добытым преступным путем? В связи с этим складывается ситуация, в которой Елена, ее муж и родители вынуждены будут заявить о банкротстве. Таким образом, Елена Олеговна просто физически не сможет погасить ущерб государству, который даже еще не установлен в рамках предварительного следствия по уголовному делу», — сказала юрист.

Она также рассказала об аресте квартиры бывшей жены брата Блиновской, в которой та живет с четырьмя детьми.

С учетом сложившейся ситуации на банкротство подадут ООО «Аквакультура-Хибины» и некоторые другие компании, к которым имеет отношение Алексей Блиновский, заявила Сальникова.

Ранее на Федресурсе (т.е. в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности) появилось сообщение о том, что Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом супруга блогера:

«В соответствии с пунктом 2 статьи 213.5 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» Публичное акционерное общество «Сбербанк России»… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича…».

В банке рассказали, что основанием обращения стало наличие просроченной задолженности по договору поручительства по обязательствам юридического лица.

Член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов полагает, что банкротство Блиновской может не избавить ее от долгов.

«Гипотетически, конечно, институт банкротства, если она прибегнет к нему, вполне может помочь обнулить долги. Но это гипотетически. Практически, учитывая своеобразное положение госпожи Блиновской, эта процедура может не привести к такому последствию, как аннулирование долгов», — пояснил эксперт.

Айрапетов не исключил, что суд может посчитать банкротство искусственным. Кроме того, эта процедура не отменяет уголовного преследования и ответственности по статье о неуплате налогов.

Продажа особняка

25 января также стало известно, что Блиновская выставила на продажу свой особняк в элитном коттеджном поселке Миллениум парк в подмосковной Истре за 599 млн рублей. Как рассказал Mash один из агентов по люксовой недвижимости, объявление о продаже замка блогерши появилось за месяц до ее перевода в СИЗО №6.

Несмотря на популярность владелицы, сделку собираются проводить тайно, чтобы не афишировать имя нового владельца, уточнил риелтор.

Источник из окружения Блиновской информацию о скорой продаже опровергает. По его словам, такой маркетинговый ход используют некоторые агенты по недвижимости, пытаясь таким образом привлечь внимание состоятельных людей, чтобы предложить им другие варианты. Согласно схеме, всем, кого заинтересовало объявление, сначала говорят, что коттедж уже приобрели VIP-клиенты, а потом предлагают остальные дома по более низкой цене.

Кража голоса и статус блогера

Адвокаты блогера также сообщили, что мошенники украли биометрические данные Блиновской и теперь вымогают деньги у россиян при помощи голоса автора «Марафона желаний».

Так, злоумышленники звонили даже отцу артистки, но мужчина проявил бдительность. Преступники смогли дозвониться и до ряда друзей Блиновских, уточнил Mash.

А два дня назад стало известно о том, что Ассоциация блогеров и агентств направила письма ряду российских СМИ с просьбой не называть Блиновскую блогером, так как она является «представителем информационного бизнеса». В частности, коммерческая деятельность обвиняемой «преимущественно состоит из продажи собственных информационных продуктов». Блиновская не создает креативный контент и не работает с рекламными интеграциями, а своим поведением «бросает тень на всю отрасль».

Помещение в СИЗО

22 января 2024 года Московский городской суд изменил «королеве марафонов» меру пресечения и отправил ее в СИЗО до 26 апреля. В качестве причины следствие называло нарушение Блиновской условий домашнего ареста: она провела новогоднюю вечеринку с участием 15 гостей, среди которых, по данным СМИ, находился важный свидетель, с которым блогерше было запрещено общаться. Блиновскую поместили в камеру на 20 человек. Защита обжаловала это решение суда.

Как сообщал RT вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, Блиновскую поместят в камеру с ранее не судимыми. В одном таком помещении могут разместить до 40 человек. Вещи в СИЗО стирают вручную, а еду можно заказывать в магазине ФСИН. Видеться с родственниками блогер сможет раз в неделю.

Стандартный набор питания в изоляторе «Печатники», где находится автор «Марафона желаний», состоит из каши на завтрак, супа на обед и пюре с рыбой на ужин. Дополнительно можно заказать разные комбо-обеды по цене от 402 до 1065 рублей. В самый дешевый набор входят салат «Цезарь», ежики куриные в сливочном соусе, картофельное пюре, булочка хлебная и чай. Обед «Итальянский» состоит из салата «Нисуаз», фетучини под соусом «Полло» и фокаччи с морской солью.

Блиновской грозит до 16 лет колонии. К настоящему моменту возбуждено три уголовных дела — об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег в особо крупном размере, а также о неправомерном обороте средств платежей.