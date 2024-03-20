Ремонтные работы на месте прорыва теплотрассы по улице Петропавловской в Новосибирске, 17 января 2024 года

«Треть тепла исчезает вместе с деньгами». Почему вливание миллионов не помогает ЖКХ? Газета.Ru составила рейтинг регионов по аварийности и износу ЖКХ

«Холодно? Не волнуйтесь, получите платежку — в жар бросит!». Многие годы ЖКХ был объектом шуток. Но смеются над ними все реже. По данным Росстата, аварий за 18 лет стало меньше. Эксперты, в свою очередь, обращают внимание, что в 2024 году масштабы ЧП выросли, а география расширилась. Как регионы скрывают проблемы за статистикой и куда уходят миллиарды — в исследовании Газеты.Ru.

Запахло бедой

Последние данные о состоянии ЖКХ, собранные Росстатом, относятся к 2022-му году. В них перечислены количество поломок и изношенность коммуникаций.

Самая плачевная ситуация — с состоянием канализационных сетей. Доля труб и коллекторов, отслуживших свой срок, достигла 47%.

Лидируют — Тыва (75,5%), Калмыкия (72,7%) и Еврейская Автономная область (71,5%).

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Количество ЧП стало стабильно снижаться только с 2017-го. За 2022-й по всей стране произошло около восьми тысяч поломок. Больше всего аварий в Приморском крае, Крыму и Ингушетии.

Правда, куда заметнее в 2022-м была Волгоградская область. Официально там зафиксировано всего пять инцидентов, но один из них стал крупнейшей за последнее десятилетие техногенной аварией.

В ночь с 27 на 28 октября в Волгограде после дождей обрушился свод сливного коллектора. Две магистральные трубы оказались повреждены. Сточные воды залили несколько районов.

К трагедии, как объясняли местные власти, привело использование неподходящих материалов. Вместо бетонных труб еще в 1970-х были проложены металлические, которые подверглись коррозии.

При этом на бумаге картина в области скорее позитивная — процент канализационных сооружений, нуждающихся в замене, один из самых низких по России — всего 36%.

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Вода трубу точит

По количеству водопроводных сооружений, которые нужно менять, на первое место вышла Еврейская автономная область — 73,59% от всей сети. Следующие в антирейтинге Севастополь (66,4%) и Новгородская область (64,7%). Примечательно, что между изношенностью и авариями нет связи.

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Больше всего происшествий с водопроводом зафиксировано в Челябинской области — 2751. При этом старых коммуникаций здесь 38% при «общероссийских» 43%.

«Газета.Ru» направила запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в правительство Челябинской области. Называть количество происшествий по конкретным направлениям там не стали, однако отметили, что все куда оптимистичнее.

Так, если у Росстата свыше 2000 инцидентов пришлось только на водопровод, то у местного Минстроя показатель аварийности на всех объектах ЖКХ (водопроводе, теплосетях, канализации) — чуть больше 500.

«Мониторинг состояния объектов ЖКХ ведется в круглосуточном режиме. На территории Челябинской области в 2022-м году зарегистрировано 534 аварийных ситуаций, а в 2023-м — 1 339, — уверяют в ведомстве. — Наибольшее количество аварий — на теплосетях и сетях холодного водоснабжения».

С чем связана такая разница в данных и как велся подсчет, чиновники не уточнили.

В правительстве Еврейской автономной области на запрос «Газеты.Ru» не ответили.

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Тепло без сети

Изношенных тепловых и паровых коммуникаций в России, по данным Росстата, около 30%. Значение почти достигло рекордного показателя 2019-го года. Тогда ведомство оценило его в 51,6 километров сетей. Спустя три года их стало меньше всего на тысячу километров.

Первый в антирейтинге — Севастополь, 92%. Следом идут Северная Осетия — 57% и Липецкая область — 56%.

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Количество аварий по России последние пять лет тоже практически не меняется — колеблется в районе 4,5 тыс. за год. В 2022-м Росстат зафиксировал 4203 случая. Из них свыше 500 эпизодов пришлось на Нижегородскую область.

Следующие в антитопе — Московская, Кировская и Свердловская области. Замыкает десятку Новосибирск (104 инцидента). Он оказался в центре внимания и в этом году. В январе 2024-го из-за массовых прорывов труб властям даже пришлось ввести режим ЧС.

На запрос «Газеты.Ru» в министерстве ЖКХ и энергетики области заявили, что за 2022-й насчитали лишь 40 случаев.

В 2023-м году, как отметили в ведомстве, на первый план вышли проблемы с водой. «По данным информационной системы «Реформа ЖКХ», в 2023-м в Новосибирской области зафиксировано 89 аварий. Из них 41 — на объектах водоснабжения, 25 на теплосетях», — заявили чиновники.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Больше, чем на бумаге

Расхождения в статистике эксперты объясняют попытками регионов скрыть проблемы.

«Совершенно очевидно, что любой мэр не хочет подсвечивать проблемы своей территории, потемкинские деревни — универсальное изобретение, которое до сих пор работает», — считает председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин.

При этом количество аварий в России, по его словам, действительно снижается. Только проблема от этого не исчезла.

«Уже в этом году мы видим, что масштаб аварий стал больше, а география шире. Даже Московский регион — лидер по жилищному строительству и хороший регион по финансовым показателям, вдруг столкнулся с той же проблемой, что и депрессивные субъекты», — рассуждает Крохин.

Аварии в Московской области В начале января в Московской области без тепла остались жители Химок, Чехова, Подольска, Электростали, Раменского, Дмитровского, Волоколамского, Наро-Фоминского городских округов и Солнечногорского района. Отмечалось, что теплотрассы и электроподстанции массово вышли из строя из-за морозов.

Коммунальные аварии были в Санкт-Петербурге, Архангельске, Новосибирске, Ханты-Мансийском автономном округе.

Одна из главных причин — состояние коммуникаций. В статистике эта взаимосвязь практически не отражается, так как Росстат учитывает лишь бухгалтерский износ, а не реальное состояние труб.

«Изношенность не всегда коррелирует с надежностью работы оборудования, — объясняет эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. — Классический пример, котел может быть установлен несколько месяцев назад, но, если при монтаже допущены нарушения, он сломается в первый же осенне-зимний период».

Так, и без того критический уровень сетей, исчерпавших ресурс, может на деле быть в разы больше.

Куда уходит деньги, в какие ЖКХ

Состояние коммунального хозяйства активно обсуждают в правительстве, и профильных ведомствах, но сводится все к разговорам о финансовых вливаниях. Так, в январе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что пока темпы износа ЖКХ превосходит скорость их модернизации. Переломить эту тенденцию в России надеются уже к следующему году.

Тогда же правительство заявило, что в 2024-м на модернизацию сферы ЖКХ из федерального бюджета регионам выделят 12 млрд рублей.

При этом потребности одной коммунальной инфраструктуры зампредседателя Комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в январе 2024-го оценила в несколько десятков трлн. рублей.

Покрыть разницу коммуналкой россиян невозможно. Главные ставки чиновники делают на проект «Инфраструктурное меню». Он подразумевает кредиты для регионов из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Лидер по авариям с водоснабжением, Челябинская область, по этой схеме уже получила более 5,9 млрд рублей на семь проектов. Пока, как уточнили в Минстрое региона, реализовали один.

По мнению специалистов, увеличивать финансирования, не наладив контроль за расходованием средств, бесполезно. А проследить, как и на что тратятся бюджетные деньги — проблематично.

Так, в Счетной палате «Газете.Ru» сообщили, что в 2022-м расходы субъектов на модернизацию инфраструктуры составили 662,1 млрд рублей. Однако конкретизировать, сколько ушло именно на коммуникации, не смогли.

«По разделу «Коммунальное хозяйство» отражается общий объем расходов, связанных с вопросами коммунального развития, предоставлением субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, расходы по утилизации и переработке бытовых отходов и другие мероприятия, — объяснили в пресс-службе. — Формой отчета не предусмотрено разделение расходов по отдельным направлениям».

По оценкам доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Аллы Чаловой, на инженерную инфраструктуру в целом предусмотрено чуть более двух процентов общего объема расходов федерального бюджета по разделу ЖКХ.

Канализация не в тренде

По мнению специалистов, главной проблемой ЖКХ остается безответственность. Так, в погоне за прибылью региональные власти все чаще допускают перегрузку сетей.

«Между нуждами теплосетевой организации и интересами застройщиков власти на местах выбирают второе, — объясняет соучредитель ассоциации «Управленческие кадры городского хозяйства» Глеб Гилинский. — Теплосети получают дополнительных потребителей на свои и так перегруженные сети без какой-либо компенсации на их модернизацию».

Не платит застройщик, по словам специалиста, и за тепло, потребленное во время отделочных работ, или поступающее в невыкупленные квартиры.

Открытой остается и проблема плохой изолированности панельных домов, из-за которой до 30% тепла в буквальном смысле улетучиваются вместе с деньгами потребителей.

В качестве универсального решения активнее всего чиновники предлагают передать коммуникации в «государственную собственность», хотя, как отмечают эксперты, смысла в этом нет.

«Сетевое хозяйство у нас и так в федеральной собственности, — объясняет Константин Крохин. — Мосэнерго и МОЭК — 100% дочки Газпрома. Конечно, это спецоператоры, но государство контролирует в них пакет. Если все будет в прямой собственности у государства, то коммерческие подкупы просто заменит казнокрадство».