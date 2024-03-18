Были восьмыми, стали четвертыми: как выборы в ДФО били рекорды

Голосование на выборах президента 2024 года, проходивших с 15 по 17 марта, стало самым массовым в истории современной России — явка достигла 74,22%, преодолев установленный в 1996 году максимальный рубеж в 69,8%. Дальний Восток вошел в число федеральных округов, продемонстрировавших и высокую активность избирателей, и консолидацию вокруг действующего президента, которого большинство жителей дальневосточных регионов хотят видеть своим лидером в ближайшие 6 лет. Эксперты связывают успешное проведение выборов в регионе с ростом доверия к федеральной власти и улучшением качества жизни.

Маркер лояльности

Явка на выборах президента, состоявшихся 15-17 марта, на Дальнем Востоке достигла 71,94%, увеличившись в прошлого голосования за пост главы государства в 2018 году на 7,77%. После подсчета 90,49% голосов самовыдвиженца и действующего российского лидера Владимира Путина поддержали 86,61% избирателей — почти 3,7 млн человек. Для сравнения, в 2018 году тот же кандидат набрал на Дальнем Востоке 67,78% голосов, а выбравших его граждан было на миллион меньше.

Отставание Дальневосточного федерального округа (ДФО) от общероссийского показателя по явке сократилось с 3,22% до 2,28%, а по результатам Владимира Путина – с 8,91% до 0,60%. Кроме того, результат голосования в округе улучшился на 18,83%, тогда как по России в целом — на 10,52%.

Несмотря на некоторое отставание Дальнего Востока от средних цифр по стране, ДФО сделал рывок с 8-го на 4-е место, опередив Сибирский, Центральный, Уральский и Северо-Западный округа, а по итогам первого дня голосования выходил и на третье место. Так, по итогам 15 марта средняя явка по стране составила 36,12%, а по Дальнему Востоку — 36,17%. В пятницу ДФО шел выше среднероссийского показателя, в субботу просел, а в воскресенье вернулся на средний по стране. Эксперты полагают, что это объясняется объективными причинами.

Политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов отметил, что накануне старта голосования к Дальнему Востоку было приковано особое внимание. Ожидалось, что активность избирателей макрорегиона станет маркером лояльности местных жителей на фоне крупных инвестиций, принятых мер социальной поддержки и в целом кратного увеличения политических, административных и финансовых вложений федерального центра в ДФО.

«Люди с нетерпением ждали выборов, чтобы высказать свою позицию. Очереди на избирательных участках с утра 15 марта наглядно показали — избирателя, что называется, прорвало. Дальневосточники с первых часов задали для всей страны высокую планку по явке, доказав, что их непредсказуемость и «островной менталитет» остались в прошлом. Итог — 36% по состоянию вечер пятницы», — сказал Александр Асафов.

Политолог отметил, что в субботу темпы прироста явки немного снизились и это вполне логично, так как первыми пошли голосовать самые заряженные и лояльные избиратели. 16 марта явка по Дальнему Востоку составила 56,07%, что в целом коррелирует с общероссийским показателем 58,27%.

Как сообщила представитель Всероссийского сообщества Наставников-Просветителей София Походий, ДФО в этот раз поставил себе высокую планку явки избирателей, и желаемых показателей удалось достичь, поскольку население за прошедшие годы увидело и почувствовало заботу федеральной власти. Например, Камчатка стала лидером по использованию дистанционного электронного голосования (ДЭГ), хотя для региона это пока новая технология, а некоторые части страны имеют более высокий уровень цифровизации. Таким видом голосования воспользовались 95% избирателей от числа подавших заявления на участие в ДЭГ.

«Прошедшие три дня показали довольно высокую явку избирателей. За десять лет на Дальнем Востоке произошли благоприятные изменения в экономике и социальной сфере благодаря реализуемым программам. Полпред Юрий Трутнев слышит народ, реагирует на проблемы, и это вызывает доверие жителей Камчатского края и всего ДФО», — считает София Походий.

Выборы везде и в любую погоду

Высокие результаты продемонстрировали и другие регионы, входящие в состав Дальневосточного округа.

«В Магаданской области выборы прошли при чрезвычайно высокой явке избирателей — 75,43%. Это очень высокий показатель для региона. Притом, что выборы в области, как и во многих регионах ДФО, проходили в тяжелых метеоусловиях. Трехдневное голосование позволило добраться до избирательных участков всем желающим. Высокой явки удалось добиться не только из-за поддержки жителей вектора развития, который задал Владимир Путин, но и благодаря проведению викторины «Моя Родина – Колыма», посвященной недавнему 70-летию региона», — отметил Александр Асафов.

Традиционно высокие показатели продемонстрировала Чукотка: там участие в выборах приняли свыше 91% местных жителей, причем на 12 избирательных участках явка составила 100%. Примерно столько же избирателей пришли на участки для голосования и в Еврейском автономном округе. В целом в первый день выборов на Дальнем Востоке более 400 участков показали явку в 100%. В основном это участки, расположенные на вышедших в море рыболовецких судах или в отдаленных населенных пунктах в тундре. Например, на всех 124 кораблях у побережья Камчатки, где открылись временные избирательные участки для голосования на выборах президента России, зарегистрирована полная явка.

Эксперты отмечают и высокий уровень организации выборов на Дальнем Востоке. Властям удалось выстроить беспрерывный процесс легитимизации голосования: четкая организация голосования в отдаленных местах, работы общественных палат и наблюдателей (свыше 20000 человек), системы голосования на КОИБах и видеофиксации, регулярных публичных отчетов избиркомов и прозрачности всех выборных процедур в целом. Всего было зафиксировано 30 сообщений о нарушениях, из которых 19 не подтвердились, а 6 оказались фейками.

«Ни у кого нет сомнений, что на этих выборах с первого дня именно Дальний Восток задал высокую планку как по явке, так и поддержке Владимира Путина всем регионам страны. Создался эффект соревнования. Все ориентировались и ждали результатов дальневосточников. В округе, конечно, реализовывались и мобилизационные и агитационные проекты, но на самом деле на высокие результаты больше повлияла эффективная работа полпреда ДФО Юрия Трутнева и его команды, которым удалось превратить депрессивный округ в округ с передовыми программами поддержки бизнеса, социальной сферы», — полагает политтехнолог Андрей Пономарев.

Поэтому результат выборов, выразившийся в активности избирателей, оказался прогнозируемым — по мнению эксперта, он случился благодаря росту доверия к федеральной власти и улучшению качества жизни.