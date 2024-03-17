Отняли все, кроме одежды: россиянку освободили из плена мексиканского картеля в ходе спецоперации Муж похищенной в Мексике россиянки сообщил, что ее освободила местная полиция

В Мексике полиция во время спецоперации освободила Марию Ригович, которая 14 марта была похищена членами местного картеля. Перед исчезновением россиянка оставила сообщение на случай своей смерти. В итоге у нее забрали все, кроме одежды. Муж девушки поделился с «Газетой.Ru» подробностями.

Спецоперация по освобождению

Мексиканская полиция освободила россиянку Марию Ригович, которая отправилась в Латинскую Америку «путешествовать и волонтерить», но была похищена участниками местного картеля в расположенном на границе с США городе Рейноса. Об этом сообщил ее муж Алексей.

«Машу нашли, сейчас она в полицейском участке», — написал он в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Алексею удалось поговорить с супругой по телефону.

«Знаю, что полиция за ней приехала, — рассказал он «Газете.Ru». — Мне сообщила та семья, которая с ней была [в момент похищения]. Дали номер сотрудницы полиции, которая рядом с Машей. Потом удалось созвониться через какое-то время и поговорить минут десять. После чего сказали, что везут ее в миграционную службу».

Shot уточнил, что российская туристка была освобождена в результате спецоперации подразделения по борьбе с похищениями людей Генпрокуратуры Мексики. При этом у девушки забрали вещи и документы.

«У нее ничего нет, кроме той одежды, что была на ней. Нет паспорта, нет телефона, нет банковских карт, нет денег», — сообщил Алексей.

kp.ru со ссылкой на друзей девушки написала, что у нее бодрый голос, она всех благодарит и передает привет. В настоящее время она находится в полицейском участке, затем ее отвезут в Монтеррей, где будет решаться вопрос с восстановлением ее документов.

Выкуп и исчезновение

23-летняя Мария Ригович была похищена 14 марта, когда ехала из Монтеррея в Рейносу на автомобиле вместе с семьей, у которой останавливалась по каучсерфингу.

Члены картеля забрали автомобиль, отпустили мексиканцев, а от россиянки потребовали заплатить за «проезд по их земле». Ригович несколько раз выходила на связь с мужем и просила его перевести деньги на свой выкуп — $2,4 тыс., однако затем стала недоступна.

«Ребят, я это записываю на случай, если я умру. Пожалуйста, помолитесь за нас, я вас всех очень люблю. Скорее всего, нас убьют», — такое аудиосообщение записала Ригович незадолго до того, как перестала выходить на связь.

Мексиканская семья после инцидента обратилась полицию с заявлением о похищении россиянки и угоне их автомобиля.

«Мы хотели как лучше. Проводить ее, понимаете? Сели в машину всей семьей: я, папа, братик 9 лет. Мы доехали до города часам к 10 вечера, там был пост, нас дальше не пустили — якобы слишком поздно. Но вдруг подъехали какие-то люди на грузовичке», — процитировала kp.ru свидетельницу нападения по имени Бренда.

Не единственное похищение

Близкие девушки распространили информацию о ее похищении в соцсетях. Вопрос взяло на контроль российское посольство в Мехико:

«Посольство России в Мексике находится в контакте с местными правоохранительными органами, а также с мужем похищенной россиянки. Держим вопрос на постоянном контроле».

Алексей сообщил «Газете.Ru», что российские дипломаты «весь день работали» для поиска его супруги. Он также заявил, что ее исчезновение не связано с похищением 30 граждан Грузии, которые могут третий день находиться в заложниках у одного из наркокартелей. За них требуют выкуп в $90 тыс.