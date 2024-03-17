«Ребят, я это записываю на случай, если умру». 23-летнюю москвичку похитил мексиканский картель Туристку из России Марию Ригович похитили члены мексиканского картеля

В Мексике бандиты похитили россиянку Марию Ригович, отправившуюся в одиночку в путешествие по Латинской Америке. Девушка успела сообщить мужу, что попала в плен к членам местного картеля и за нее требуют выкуп, а также смогла прислать ему геолокацию. Мария опубликовала в соцсетях сообщение на случай своей смерти. Позже ее телефон перестал работать. Родственники уже обратились в российское консульство в Мексике.

Туристка из России Мария Ригович была похищена в мексиканском городе Рейноса местным картелем. В распоряжении «Газеты.Ru» оказался текст письма, которое муж девушки направил в консульство РФ в Мехико.

Мужчина утверждает, что россиянка сама сообщила ему о похищении и была с ним на связи первое время, пока ее телефон еще работал. В момент нападения Ригович находилась в машине вместе с местными жителями, с которыми подружилась на месте.

«Я муж Марии Ригович. Вчера вечером (четверг 14.03.2024) она ехала из Монтеррея в Рейносу на автомобиле с местной семьей из Монтеррея. За рулем был кто-то из той семьи. Кроме моей жены, было как минимум еще два человека в машине», — пишет муж Ригович.

«В 22:58 местного времени она отправила мне голосовое сообщение, в котором сообщила, что они встретили людей из картеля и люди из картеля едут за машиной. Она отправила мне точку, которая перестала транслироваться в 23:43 и последнее положение: 26.104011, -98.317214», — говорится в письме.

Позже, в 01:38, Ригович отправила мужу еще одно сообщение с просьбой перевести $1500 на ее карту.

После этого девушка еще несколько раз выходила на связь: в первый раз она попросила еще $900, а во второй — сообщила, что похитители не могут снять деньги с ее карты и «продержат ее еще три дня».

Как пишет Telegram-канал Shot, Мария отправилась путешествовать по Латинской Америке около трех недель назад. Ее муж не мог составить ей компанию из-за работы, поэтому девушка решила найти попутчиков с помощью сервиса каучсерфинга.

«Мы хотели как лучше»

В Рейносе (город находится на границе с США, штат Тамаулипас) на Ригович и семью местных каучсерферов напали с оружием. Преступники забрали машину и девушку, а остальных находившихся в машине отпустили. Семья тут же пошла в полицию, чтобы заявить о похищении россиянки и угоне их автомобиля. Вечером правоохранительные органы обнаружили машину брошенной на обочине.

По информации KP.ru, Ригович всего 23 года.

«Мы хотели как лучше. Проводить ее, понимаете? Сели в машину всей семьей: я, папа, братик 9 лет. Мы доехали до города часам к 10 вечера, там был пост, нас дальше не пустили — якобы слишком поздно. Но вдруг подъехали какие-то люди на грузовичке», — рассказала изданию Бренда, которая была очевидцем похищения.

В соцсетях Ригович тоже успела сообщить о нападении картеля. «За нами гонятся из картеля», — написала она. Следом девушка записала голосовое сообщение: «Ребят, я это записываю на случай, если я умру. Пожалуйста, помолитесь за нас, я вас всех очень люблю. Скорее всего, нас убьют».

Диппредставительства США не рекомендуют американцам ездить в приграничный штат Тамаулипас. Территория считается опасной для туристов.

Седа Сулейманова

Знакомая Ригович Елена Патяева, которая и передала «Газете.Ru» текст письма ее супруга, рассказала, что в Мексике девушка устраивала пикет в поддержку пропавшей чеченки Седы Сулеймановой, которую родственники вывезли из Санкт-Петербурга в Чечню летом 2023 года.

«Я просто не переживу, если еще одна девушка пострадает от рук похитителей. Это какое-то безумие. Я до сих пор не могу поверить. Она так болела душой за Седу, она так хотела мне помочь спасти Седу из рук похитителей. И тут ее саму похищают, и это совершенно никак не связано с Седой», — отметила Патяева.

По словам друзей, Сулейманова не выходила на связь с августа 2023 года. В феврале Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Сулейманову могли убить родственники. Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева обратилась к генпрокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о пропаже Сулеймановой.