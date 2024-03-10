Вышедшей на одиночный пикет подруге Седы Сулеймановой может грозить 10 суток ареста

Жительницу Санкт-Петербурга Елену Патяеву, задержанную 8 марта во время пикета в поддержку пропавшей Седы Сулеймановой, отпустили под обязательство о явке. Об этом сама Патяева рассказала «Газете.Ru». По словам Патяевой, на нее хотят составить протокол о проведении массового мероприятия, а не одиночного пикета. Девушка отметила, что ей могут грозить общественные работы, штраф или 10 суток ареста.

«Задержали 8 марта, ровно через 48 часов и выпустили. Отпустили часа два назад. Мне хотят впаять ч. 2 ст. 20.2.2 (КоАП РФ – «Газета.Ru»). Якобы я не одиночный пикет делала, а какое-то там массовое публичное мероприятие организовывала. Хотя по факту это был одиночный пикет. Вначале я шла по Невскому, раздавала листовки, а потом уже встала с пикетом к прокуратуре. Из-за того, что я перемещалась, якобы это уже не одиночный пикет, а что-то другое. Я написала, что с этим не согласна, в своем объяснении написала, что это был одиночный пикет. Адвокат тоже будет настаивать на том, что это одиночный пикет. Суда еще не было. Если они мне все-таки впаяют эту статью, то может быть 10 суток ареста или обязательные работы, или штраф. Я подписала бумагу о том, что я обязуюсь быть на связи и по первому требованию явиться в первый отдел. Они, соответственно, взяли мой номер телефона, адрес, номер телефона подруги», — сказала она.

Патяева добавила, что чувствует себя нормально, никакого «беспредела» и «жести» в отделе не было. При этом девушка отметила, что ей не передали теплые вещи.

«Конечно, я под впечатлением, очень своеобразный жизненный опыт. В целом могу сказать, что все нормально, в отношении лично меня никакого беспредела, жести, ужаса не было. Какие-то моменты были неприятные, например, мне не вручили теплые вещи и пеночку, хотя мне их передавали. Другие передачи, где была вода, еда и влажные салфетки мне передали — это главное. Лично в мой адрес ничего сверхужасного не было. Были сотрудники, кто мне сочувствовал, был человек, который прям расспрашивал меня, проникся, сочувствовал истории Седы и какие-то советы давал. В общем, попался даже человек с хорошим человеческим отношением среди сотрудников», — заключила она.

8 марта Патяева провела акцию, оставив несколько листовок и пройдясь по Невскому проспекту в пальто с надписью «Где Седа?», посвящая ее чеченской девушке Седе Сулеймановой. По словам Патяевой, она хотела привлечь внимание простых людей к истории пропавшей Сулеймановой, так как «достучаться» до правоохранительных органов и властей у нее не получается.

В феврале член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева обратилась к генпрокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о пропаже Седы Сулеймановой, которую родственники вывезли из Санкт-Петербурга в Чечню летом 2023 года. Обращение Меркачевой имеется в распоряжении «Газеты.Ru». Правозащитница сообщила, что к ней обратились журналисты и друзья Сулеймановой — они считают, что девушку могли убить, за семь месяцев никто ее не видел и не слышал.

Ранее подруга Седы Сулеймановой рассказала, что та не выходила на связь с августа 2023 года.