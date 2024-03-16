Ссора из-за «вида и объема интим-услуг»: убийца создателя «Спутника V» получил 14 лет колонии Убийца создателя «Спутника V» Змановский получил 14 лет колонии

Фигурант дела об убийстве одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Алексей Змановский получил 14 лет лишения свободы в колонии особого режима и штраф в 80 тыс. руб. По версии следствия, из-за бытового конфликта он задушил ученого ремнем, ограбил его и скрылся. Как пишет «Ъ», разработчик вакцины пригласил мужчину для оказания интим-услуг, но оказался недоволен их «видом и количеством».

Хорошевский суд Москвы приговорил Алексея Змановского к 14 годам колонии особого режима по делу об убийстве Андрея Ботикова, участвовавшего в разработке вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«...Змановский Алексей Владимирович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а также по двум эпизодам ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета с причинением значительного ущерба)», — отмечается в сообщении инстанции.

Кроме срока в колонии, суд назначил Змановскому за убийство cтаршего наyчного coтрудника Нациoнальнoгo иccледoватeльскoгo цeнтра эпидeмиoлoгии и микрoбиoлoгии имeни Н.Ф. Гамалeи штраф в размере 80 тыс. руб.

Судебная инстанция при этом учла, что Калужский районный суд уже приговаривал Змановского к ограничению свободы по «тяжким преступлениям». Как уточняется, суд присоединил к наказанию неотбытую часть срока по более раннему приговору.

Причина убийства

Следствие выяснило, что 2 марта 2023 года (по другим данным, 3 марта) 29-летний Змановский и 47-летний Ботиков поссорились, находясь в квартире дома по улице Рогова в Москве (в районе метро «Щукинская»), где проживал ученый. В результате ссоры гость задушил создателя вакцины ремнем, обокрал его и сбежал.

Злоумышленника задержали в тот же день. Сотрудники правоохранительных органов назвали причиной совершения преступления бытовой конфликт. Змановский свою вину признал.

Тогда в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи назвали смерть Ботикова невосполнимой утратой — на ученом держалась работа всей лаборатории Государственной коллекции вирусов.

«Андрей Геннадьевич работал в Институте вирусологии им. Д.И. Ивановского, входящем в состав ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, с 2002 года. Основные направления его работы были связаны с проведением исследований вирусов 2-4 групп патогенности», — рассказали в учреждении.

Ботиков — соавтор патента на вакцину «Спутник-V». В июне 2021 года президент России Владимир Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Интимные подробности

Mash утверждал, что одного из создателей «Спутника-V» задушил мужчина, «вызванный для развлечений с асфиксией». Кроме следов удушения на теле Ботикова обнаружили несколько ножевых ранений и ссадин.

Telegram-канал уточнил, что мужчины якобы повздорили из-за «вида и объема интим-услуг».

Mash также утверждал, что, кроме Змановского, полицейские задерживали по этому делу еще и его 18-летнюю подругу Ольгу Д., которая во время происшествия ждала в подъезде.

Как писал «Коммерсантъ», Змановский известен в определенных кругах как модель.

«Что именно делали мужчины, неизвестно, однако «видом и количеством» оказанных ему услуг ученый в итоге остался недоволен, о чем заявил модели», — отмечается в материале издания.