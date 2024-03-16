Ссора из-за «вида и объема интим-услуг»: убийца создателя «Спутника V» получил 14 лет колонии

Хорошевский суд Москвы приговорил Алексея Змановского к 14 годам колонии особого режима по делу об убийстве Андрея Ботикова, участвовавшего в разработке вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«...Змановский Алексей Владимирович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а также по двум эпизодам ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета с причинением значительного ущерба)», — отмечается в сообщении инстанции.
Кроме срока в колонии, суд назначил Змановскому за убийство cтаршего наyчного coтрудника Нациoнальнoгo иccледoватeльскoгo цeнтра эпидeмиoлoгии и микрoбиoлoгии имeни Н.Ф. Гамалeи штраф в размере 80 тыс. руб.
Судебная инстанция при этом учла, что Калужский районный суд уже приговаривал Змановского к ограничению свободы по «тяжким преступлениям». Как уточняется, суд присоединил к наказанию неотбытую часть срока по более раннему приговору.
Причина убийства
Следствие выяснило, что 2 марта 2023 года (по другим данным, 3 марта) 29-летний Змановский и 47-летний Ботиков поссорились, находясь в квартире дома по улице Рогова в Москве (в районе метро «Щукинская»), где проживал ученый. В результате ссоры гость задушил создателя вакцины ремнем, обокрал его и сбежал.
Злоумышленника задержали в тот же день. Сотрудники правоохранительных органов назвали причиной совершения преступления бытовой конфликт. Змановский свою вину признал.
Тогда в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи назвали смерть Ботикова невосполнимой утратой — на ученом держалась работа всей лаборатории Государственной коллекции вирусов.
«Андрей Геннадьевич работал в Институте вирусологии им. Д.И. Ивановского, входящем в состав ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, с 2002 года. Основные направления его работы были связаны с проведением исследований вирусов 2-4 групп патогенности», — рассказали в учреждении.
Ботиков — соавтор патента на вакцину «Спутник-V». В июне 2021 года президент России Владимир Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Интимные подробности
Mash утверждал, что одного из создателей «Спутника-V» задушил мужчина, «вызванный для развлечений с асфиксией». Кроме следов удушения на теле Ботикова обнаружили несколько ножевых ранений и ссадин.
Telegram-канал уточнил, что мужчины якобы повздорили из-за «вида и объема интим-услуг».
Mash также утверждал, что, кроме Змановского, полицейские задерживали по этому делу еще и его 18-летнюю подругу Ольгу Д., которая во время происшествия ждала в подъезде.
Как писал «Коммерсантъ», Змановский известен в определенных кругах как модель.
«Что именно делали мужчины, неизвестно, однако «видом и количеством» оказанных ему услуг ученый в итоге остался недоволен, о чем заявил модели», — отмечается в материале издания.