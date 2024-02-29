«На почве обид топором по голове»: в Якутии вернувшийся с СВО рецидивист убил «Лучшего учителя России» В Якутии экс-участника СВО подозревают в жестоком двойном убийстве

В Якутии воевавший на СВО рецидивист вернулся в родной поселок и держал в страхе местных жителей. В итоге он обиделся, что его недостаточно «чествуют» на 23 февраля, и убил двух человек. В том числе свою родственницу — заслуженную учительницу начальных классов. Мужчина и раньше был судим: последний раз его приговорили к 11 годам тюрьмы тоже за убийство женщины. Ее он зарезал четырьмя ножами, а последнюю жертву изуродовал топором. Дочь рассказала «Газете.Ru», что тело учительницы семье даже не показали.

В якутском поселке 35-летний рецидивист, вернувшийся с СВО, жестоко убил двух человек, в том числе победительницу конкурса «Лучший учитель России». О случившемся первоначально сообщило местное управление Следственного комитета.

По данным СК, пожилой женщине рецидивист нанес удары топором по голове «на почве старых обид».

«Мужчина задержан. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия», — заявили в ведомстве 25 февраля.

Инцидент произошел в поселке Кутана Сунтарского района Якутии, расположенном примерно в 880 км от Якутска. По данным Telegram-канала «Говорит НеМосква», подозреваемого зовут Виктор С., это местный житель.

Из тюрьмы на СВО

Как выяснили СМИ, человек с таким именем совершает преступления с 2010 года. Он был многократно судим за причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, угон машин. Последний раз мужчину отправили в тюрьму в 2020-м. Весной того года Виктор выпивал со знакомой, избил ее и зарезал. Сначала он наносил удары жертве по голове руками и подставкой для кухонных ножей. Затем по очереди брал ножи и всаживал их женщине в грудь, всего использовал четыре штуки.

Осенью 2020-го Вилюйский райсуд Якутии признал мужчину виновным в убийстве и отправил на 11 лет в колонию строго режима. В заключении мужчина завербовался в российскую армию и уехал воевать на Украину.

Летом 2023-го он вернулся в родной поселок. Его отец не пустил сына жить с ним вместе, и рецидивист переехал за девять км от Кутана в сайылык (отдаленные летние поселения у якутов, от слова «сайын» — лето, где зачастую даже нет магазинов).

«Присматривал за хозяйством и коровами предпринимателя. Ранее он некоторым угрожал, его боятся все: его отец, родственники, население и даже жители соседних деревень. Сейчас даже днем закрывают двери», — рассказала «Газете.Ru» дочка убитой учительницы.

«Нам даже не показали тело, настолько он изуродовал маму»

Особенно буйным Виктор С. стал в День защитника отечества, 23 февраля, — ходил пьяный по Кутану и возмущался, что его никто «не чествует как участника СВО». Под вечер, около 11:00 (17:00 мск) дошел до дома 64-летней учительницы местной школы Валентины Федоровой. Они были родственниками: отец Виктора и муж Федоровой — родные братья.

«Мама его не пустила и единственная позвонила главе [поселка], сказала, что он пьяный шатается по селу», — рассказала дочь погибшей.

Глава Кутана отправил на место участкового. Тот не стал задерживать мужчину и отвез его домой проспаться. Но на следующий день Виктор вернулся в село и стал пить со своим 34-летним знакомым. Во временной промежуток с 10:00 до 13:00 (4:00 и 7:00 мск) он убил собутыльника. Мужчина бил жертву металлическим ломом по голове, трагедия произошла в частном доме, тело потом нашли на улице.

После этого рецидивист решил отомстить учительнице за то, что она сдала его полиции. Мужчина вломился в дом Федоровой и избил ее.

«У нее на животе и ребрах были гематомы, руки все в крови, значит, она пыталась защищаться. После избиения он взял хозяйственный топор и ударил ее по голове. Нам даже не показали ее тело, настолько он изуродовал маму», — говорит дочка.

Она подчеркнула, что убийце «будет мало даже максимального тюремного срока», и добавила, что ей очень тяжело и от того, что никто не помог погибшей, не защитил ее.

«24 февраля для нас останется черным днем календаря... Знать, что она защищалась как могла, и никто не помог ей — это больно», — поделилась дочь.

По ее мнению, Виктор С. был вменяемым, когда это творил, потому что сразу попытался замести следы: поджег дом, положил топор на место. Однако соседи и МЧС быстро поняли, что это поджог. Мужчина скрылся с места происшествия «в направлении соседнего населенного пункта», но его нашел участковый и на этот раз задержал.

Местные жители боятся, что, если убийца и получит максимальный тюремный срок в 20 лет, он все равно потом вернется в родное село, пишет региональное SakhaDay.

«Односельчане считают, что такой человек не может исправиться», — резюмирует издание.

«Лучший учитель России» с грантом президента

Федорова — преподаватель с 40-летним стажем, работала в начальных классах.

«Мама очень любила работать в школе, любила своих детей и выпускников, поэтому она не переезжала в город. Говорила: «Закончу этот выпуск, может потом», — описывает погибшую дочь.

Учительница имела много наград, в том числе выиграла национальный конкурс «Лучший учитель России», получила грант президента. Награждена званием «Отличник образования Якутии» и почетной грамотой якутского Минобразования. Кроме того, она была отмечена за вклад в развитие родного Сунтарского улуса и воспитание его подрастающего поколения.

У Федоровой осталось трое детей. Все живут в Якутске. Ее муж умер от рака в 2021 году.