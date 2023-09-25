«Ревела от отчаяния и несправедливости»: Ани Лорак раскрыла реакцию на хейтеров после проверки Бородина

Певица Ани Лорак в эфире «Центрального телевидения» на канале НТВ рассказала, как реагировала на скандал из-за ее участия в телешоу «Ты супер!».

«Ревела от отчаяния и несправедливости. Мне было очень сложно, потому что я тоже человек, а в первую очередь женщина и меня сильно ранит, когда это необоснованно. Мне помогает семья, моя дочь, мама и поддержка зрителей. Совсем недавно у меня на концерте был аншлаг, и люди все равно звонят и просят меня выступить в разных городах — это меня и держит», — отметила Лорак.

При этом певица понимала, что ее начнут обсуждать и осуждать из-за ее решения стать членом жюри телешоу. По словам Лорак, после некоторых эфиров она приходила домой и не могла успокоиться из-за переживаний, которые она испытала после выступления участников. Она считает, что все юные участники шоу, которые остались без попечения родителей, — уже герои. Лорак близка эта проблема, так как она сама прошла через школу-интернат.

«Для меня они все уже герои, потому что пережить такие сложные жизненные ситуации, когда нет родителей или они отрекаются от детей — очень сложно. А эти дети выходят на сцену и заявляют, что имеют право быть услышанными», — высказалась Лорак.

10 сентября общественник Виталий Бородин пригрозил раскрыть имена покровителей украинской певицы Ани Лорак в России. Он назвал певицу «предателем России» и пожаловался, что Лорак за кулисами называет себя патриоткой, однако официально свою позицию не обозначила. Однако после проверки выяснилось, что Лорак чиста перед законом, и оснований для ее бойкота в России нет.

Ранее Влад Топалов расплакался после поражения на телешоу.