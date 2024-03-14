В рекордные сроки: как регионы обновляют свои автобусные парки Регионы России получили новые автобусы в рамках специальных казначейских кредитов

Автобусные парки разных регионов России по поручению президента Владимира Путина все активнее обеспечивают новыми автобусами за счет специальных казначейских кредитов (СКК). Автобусы выпускаются на ведущих российских предприятиях, а всего заявки на СКК подали уже 73 региона.

Обновление в регионах

Республика Башкортостан 14 марта получила еще 159 новых автобусов «Вектор NEXT 7.6» за счет специальных казначейских кредитов (СКК). Это уже вторая партия, первая была доставлена в январе этого года: тогда в автобусный парк поступили 33 единицы «Вектор NEXT 7.6» и 58 «Газелей NEXT».

«Поставки новых автобусов за счет СКК полностью завершены в 33 регионах из 73», — заявил 12 марта заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. В рамках программы в регионы уже передано около 5 тыс. машин. Всего за счет специальных кредитов субъекты получат порядка 6 тыс. автобусов, на это выделено 50 млрд рублей. Обновление автобусных парков в регионах по программе специальных казначейских кредитов близится к завершению.

Например, закончились поставки в Чувашской и Кабардино-Балкарской республиках, Калининградской, Ленинградской, Смоленской, Новгородской, Курской, Ивановской, Сахалинской и Пензенской областях», — приводит его слова сайт правительства.

Так, в Кабардино-Балкарскую Республику пришли 20 автобусов «ПАЗ Citymax», каждый из которых может вмещать до 77 человек, а также 24 автобуса «ПАЗ Вектор Next» вместимостью до 65 человек каждый.

В Великом Новгороде новые автобусы «ЛиАЗ» большого класса выйдут на маршруты между развивающимися населенными пунктами Новгородской агломерации.

Также 206 автобусов пополнили маршруты Московской и Орловской областей. В частности, Московской области переданы 126 автобусов средней вместимости ЛиАЗ-4292.60, которые выйдут на 30 маршрутов, а Орловской — 80 автобусов ПАЗ и Газель средней и малой вместимости. Они обеспечат транспортное обслуживание жителей Мценска и Мценского района, Ливен и Ливенского района.

Завершены поставки и в Якутию, которая направила 400 млн руб. на приобретение 53 автобусов для 17 муниципальных районов и городских округов республики, написал в своем Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев.

«Все автобусы уже на территории Якутии. Это долгожданная техника для жителей нашей республики. Например, с их появлением в Горном улусе возобновятся межпоселенческие рейсы. Все очень довольны и передают слова искренней благодарности нашему президенту. Ведь это не только обновление автопарка населенных пунктов, но и прежде всего, повышение безопасности и комфортабельности перевозок», — написал он.

Водители довольны

Новый транспорт продолжает поступать, поставщиком автобусов ПАЗ, ЛиАЗ, КАВЗ, Газель во многих регионах является российский дистрибьютор ГК «Современные транспортные технологии». Так, 21 февраля компания поставила муниципальным перевозчикам Ставропольского края 20 автобусов «Вектор NEXT 8.8 CNG», работающих на сжатом природном газе.

В Башкирию переданы новые автобусы «Вектор NEXT 7.6» и «Газель». Первая поставка «Вектор NEXT 7.6» и «Газелей NEXT» состоялась в январе, и те автобусы уже вышли на маршруты республики.

Новый общественный транспорт соответствует всем требованиям безопасности. Современные автобусы оснащены всем необходимым для комфортной поездки пассажиров. На высококлассное оборудование рабочего места водителя «Газели NEXT» обратил внимание Фаил Абдуллин из Месягутовского АТП. Он рассказал, что его автобус будет обслуживать несколько сел и другие населенные пункты Салаватского района.

«В салоне есть ремни безопасности, аппаратура показывает километраж от заправки до заправки, сколько прошло рабочего времени, встроен ГЛОНАСС. Эксплуатация, конечно, выявит нюансы, но уже могу с уверенностью сказать, что пассажиры и водители будут довольны новой техникой. Раньше люди чаще ездили в автобусах, теперь их количество снизилось, оно и понятно — у многих свои автомобили. Тем не менее автобусы нужны — пожилым людям, молодым мамам с детьми. До этого я управлял автобусом большого класса, поработал и за рулем пассажирских иномарок. Этот автобус очень достойный, удобный в управлении, теплый, оборудован как надо», — отметил Фаил Абдуллин.

Заводы подстроились под задачи

Автобусы выпущены на ведущих российских предприятиях в различных регионах.

Так, модели «Вектор NEXT» и Citymax, которые получила Кабардино-Балкария, производятся на Павловском автобусном заводе в Нижегородской области. В ноябре 2023 года председатель совета директоров предприятия Андрей Софонов рассказал президенту России Владимиру Путину во время церемонии передачи регионам новых автобусов, что предприятие провело серьезную работу, чтобы обеспечить регионы новыми машинами в дополнение к уже действующей программе по поставке в регионы 1600 школьных автобусов.

«Мы, используя инструменты нашей производственной системы, которая основана на принципах бережливого производства, смогли в короткие сроки произвести перебалансировку наших рабочих мест и подготовить эти рабочие места к высокой ответственной задаче», — отметил Андрей Софонов. Он добавил, что завод дополнительно создает 500 новых рабочих мест.

По последнему слову техники

Автобусы «Вектор NEXT» оборудованы автоинформатором с электронным рейсоуказателем, модулем бегущей строки в салоне, бесконтактной системой оплаты. Дополнительный комфорт пассажирам обеспечивают эргономичные кресла, кондиционеры и USB-зарядки. В линейке есть автобусы, специально оборудованные для маломобильных пассажиров.

«В управлении он легкий, откликается хорошо. Отдельный климат-контроль на салон, на водителя, есть автономный подогреватель, чтоб комфортно было людям, особенно по утрам», — рассказывал в феврале водитель автобуса Илья Овчинников из Тынды в Амурской области, куда новые «Вектор NEXT» поступили в конце прошлого года.

Автобусы «Citymax 9» рассчитаны на перевозку 77 пассажиров и включают 25 посадочных мест. Располагающиеся в базе две просторные двери обеспечивают ему самую большую площадь низкого пола в среднем классе. Компоновка салона и крепление сидений к боковинам кузова облегчают передвижение пассажиров внутри автобуса, а отсутствие ступеней возле дверей обеспечивает удобство входа и выхода. В салоне есть специально оборудованная зона для размещения инвалидной коляски и просторная накопительная площадка с поясничными упорами, что удобно для маломобильных пассажиров.

Повышая безопасность и комфорт

Работа по обновлению автобусных парков ведется с 2023 года по поручению президента России Владимира Путина. Цель программы, оператором которой является ППК «Фонд развития территорий» (ФРТ), — улучшить качество транспортного обслуживания населения: повысить безопасность на дорогах и комфорт пассажирских перевозок. Регионы могут направлять средства СКК на востребованные инфраструктурные проекты, в том числе обновление автобусных парков.

Острая необходимость обновления парков общественного транспорта возникла на фоне старения и выработки ресурса техники, а возможность самостоятельного обновления подвижного состава имеется только у крупных агломераций, в то время как остальные нуждаются в господдержке.

В связи с этим 73 региона подали заявки на специальные казначейские кредиты, которые выдавались на срок до 15 лет под 3% годовых. При этом основной долг регионы начнут выплачивать только с третьего года пользования средствами.

Выбор техники в каждом регионе зависит от климатических и дорожных условий, а также от пассажиропотока. Согласно условиям госпрограммы, технику поставляют в том числе для обслуживания маршрутов в средних и малых городах и на сельских территориях — в таких населенных пунктах фиксируется высокий износ подвижного состава.

В крупных городах востребованы автобусы большого класса, такие как ЛиАЗ-5292 производства Ликинского автобусного завода из Подмосковья. В городах с маршрутами со средним пассажиропотоком чаще требуются ПАЗы («Вектор NEXT»). В то же время, и на городских дорогах, и на межмуниципальных маршрутах актуальны маневренные и быстрые машины малого класса, такие как «Газель NEXT», выпускающиеся в Нижнем Новгороде.