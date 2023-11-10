Группа российского спецназа ликвидировала диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины, которой, предположительно, руководил французский офицер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой но военного российской разведывательной бригады «Днепр».

«Один раз видел француза… Это были диверсанты. Он был диверсант. В составе диверсионной группы», — сказал он, отметив, что военный говорил по-французски.

По мнению разведчика, французский офицер мог быть командиром украинской группы диверсантов. Однако точно выяснить это не удалось, поскольку во время боя ДРГ Украины была полностью ликвидирована.

3 ноября Минобороны РФ заявляло, что Вооруженные силы России за неделю уничтожили ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотников и безэкипажных катеров, а также группы иностранных инструкторов и наемников.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур сообщало, что с начала специальной военной операции в рядах Вооруженных сил Украины воевали около 10 тысяч иностранных наемников, до трех тысяч из них уже ликвидировано.

23 октября заместитель командира роты специального назначения с позывным «Скала» рассказывал, что в рядах наемников ВСУ есть на разных направления много поляков, также попадаются афроамериканцы.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.