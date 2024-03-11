«Диктор, которого знала вся страна». Умерла Светлана Моргунова

Советская телеведущая Светлана Моргунова ушла из жизни на 85-м году жизни, через несколько дней после своего дня рождения. Причиной смерти, по информации подруги артистки, стал оторвавшийся тромб. По словам ее помощницы, у Моргуновой остановилось сердце. Похороны могут пройти на Троекуровском кладбище 12 марта. Как рассказал диктор Владимир Березин, в последнее время артистка была в состоянии деменции. В 2020 году она похоронила сына — журналиста Максима Моргунова. Он умер из-за коронавируса.

Народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова ушла из жизни в возрасте 84 лет, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на близкую подругу телеведущей Веру Мусатову.

По ее словам, Моргуновой не стало утром в воскресенье, 10 марта. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. По информации mk.ru, Моргунова резко и неожиданно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Это произошло около 14:00 по мск. Вскоре прибыл врач, но помочь женщине уже не смог. Как пишет издание, последние годы Моргунова болела.

Также информацию о смерти диктора подтвердила ее помощница, пишет Daily Storm.

«Да, сегодня. Она умерла дома. Нет, не болела. Сердце остановилось», — сказала женщина.

Собеседница Daily Storm не уточнила, когда планируется церемония прощания с Моргуновой. По словам помощницы, она находится в шоковом состоянии из-за произошедшего и не обладает информацией о похоронах.

«Я ее очень любила, понимаете! Мне ее очень жалко. Два года вместе! Она очень замечательный человек, очень!» — добавила помощница.

По словам племянника Моргуновой, главы московского муниципального округа Таганский Ильи Свиридова, похороны могут пройти на Троекуровском кладбище 12 марта.

Депрессия и деменция, юмор и жизнелюбие

Как рассказал «Газете.Ru» советский и российский диктор, актер и радиоведущий Владимир Березин, он общался с народной артисткой месяц назад, а в ее день рождения (7 марта), дозвониться уже не смог. По его словам, она находилась в состоянии деменции.

«Она была всегда в одном состоянии, она уже была в деменции. Она могла обрадоваться, что ты звонишь, а могла поговорить холодно. <...> Конечно, я очень-очень прям огорчился невероятно, потому что, как я понимаю ее состояние, из него не выходят», — сказал он.

Диктор телевидения и радио, народная артистка РСФСР Анна Шатилова отметила, что Моргунову знала вся страна, зрители ее очень любили.

«Я Свету знала с 59-го года. Она всегда много работала, очень много, замечательно это делала. Ездила по всей стране, вела все правительственные концерты. В советское время Светлана была основной, можно сказать, ведущей. Диктор, которого знала вся страна», - сказала она, отметив, что Моргунова была веселым человеком и любила жизнь.

Чем известна Моргунова

Светлана Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Отучилась в театральной студии при театре имени Моссовета. В возрасте 21 года стала диктором Центрального телевидения СССР. Также была соведущей программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта», последнюю она вела совместно с Валентином Смирнитским. В 2011 году Моргуновой присудили орден Дружбы за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания.

В последние годы Моргунова редко появлялась на телевидении и на публике. В марте 2023 года она дала интервью телеведущему Андрею Малахову.

«Скучаю по телевидению, но понимаю, что все прошло и ушло. Я бы ничего не изменила в своей карьере, потому что всегда хотела быть диктором!» — сказала она год назад.

close Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова, 1970 год Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Моргунова, 1966 год Участники благотворительной акции «Душа» Светлана Моргунова, Алла Пугачева и Александр Калягин в МХТ имени Чехова в Москве, 1997 год Светлана Моргунова с коллегами на записи радиопередачи «До-ре-ми-фа-соль», 1966 год Телеведущая Светлана Моргунова на вечере в честь юбилея Оскара Фельцмана в ГЦКЗ «Россия», 2006 год Полную галерею можно посмотреть

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В 2018 году в программе Малахова «Пусть говорят» Моргунову обвинили в злоупотреблении алкоголем. Участники телешоу обсуждали плачевное состояние диктора, оказавшееся в центре внимания после похорон Иосифа Кобзона, когда с трудом передвигающуюся Моргунову подвели к гробу, чтобы она могла проститься с Кобзоном. Сама Моргунова тогда сказала, что ей было неприятно слышать о своих предполагаемых проблемах с алкоголем. По ее словам, она совсем недавно узнала о поднявшейся шумихе, и была удивлена слухам.

Потеря сына

В 2020 году от коронавируса скончался сын Моргуновой, 52-летний журналист Максим Моргунов. Телеведущую снова стали обвинять в алкоголизме, но та называла обвинения ложными.

По словам Мусатовой, Моргунова не оправилась после потери сына и постепенно начала угасать с того времени. Журналисты mk.ru связывались с ведущей в начале февраля — Моргунову было еле слышно, она разговаривала с трудом.

Березин предположил, что из-за деменции Моргунова не так глубоко переживала боль утраты своего сына. По его словам, диктор говорила, что «хочет умереть, хотя за ней ухаживали внучка и невестка.

«Могла сказать: «Я тебя жду в гости», могла сказать: «Не приходи, я не хочу никого видеть, я хочу умереть, я к Максу хочу». Даже когда в прошлом году мы снимали программу Малахова и он был у нее, но мы с ней не виделись, она уже была другая <...> Я аккуратно возьму на себя смелость сказать, что она уже так глубоко и пронзительно не переживала эту боль, потому что состояние деменции ограничивает не только дееспособность, но и, говорят, чувства. <...> Единственное, что она всегда говорила: «Я хочу умереть. я хочу умереть». Хотя за ней ухаживала внучка, невестка очень хорошо относилась к ней», — поделился он.