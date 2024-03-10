Пожар или беспилотник? Пулково закрыли на полтора часа Ограничения в аэропорту Пулково сняты, аэропорт работает в штатном режиме

Работу аэропорта Пулково ограничили на полтора часа, сейчас он вновь работает в штатном режиме. Изначально СМИ предположили, что воздушную гавань закрыли из-за произошедшего неподалеку пожара: ангар в промзоне на Волхонском шоссе загорелся на площади 1 тыс. кв. м, пострадали два человека. Впоследствии губернатор Ленобласти Дрозденко заявил, что воздушное пространство над регионом закрывали из-за прилета БПЛА. Факт поражения беспилотника подтвердили в Минобороны.

Ограничение работы

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге днем в воскресенье вводили ограничение на посадку рейсов и на взлет в целях безопасности, но вскоре ограничения сняли, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные аэропорта.

«С 19:32 [мск] до 20:02 [мск] в Пулково вводились временные ограничения на работу по обслуживанию рейсов. При этом уходов на запасные аэродромы не было. Сейчас аэропорт Пулково работает штатно», — сказали агентству в пресс-службе Пулково.

В Росавиации при этом сообщили, что ограничения в аэропорту вводили с 17:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. С этого времени на запасные аэродромы в Шереметьево и Череповец ушли семь рейсов. В агентстве воздушного транспорта сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме с 18:22 мск .

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», в аэропорту объявляли план «Ковер», то есть режим закрытого неба, предуматривающий немедленную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов. По данным канала, в Пулково задержали рейс Петербург — Москва. Причины произошедшего не называли ни в Росавиации, ни в Пулково.

Сбили беспилотник

Вскоре после введения ограничений губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе закрывали воздушное пространство из-за атаки украинского дрона. БПЛА ликвидировали в районе поселка Форносово.

«Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района», — написал он в своем Telegram-канале.

В Минобороны России уточнили, что ВС РФ сбили беспилотный летательный аппарат около 18:00 мск. По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Пожар рядом с Пулково

За некоторое время до закрытия Пулково вблизи аэропорта на Волхонском шоссе произошел крупный пожар в ангаре. Первые сообщения об этом стали поступать около 14:50. Агентству ТАСС в оперативных службах заявили, что площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Пострадали два человека, их госпитализировали с ожогами рук. Telegram-канал «Подъем» предположил, что воздушную гавань закрывали именно из-за этого инцидента.

Пожар попал на видео. На снятых очевидцами кадрах виден огромный столб дыма, возвышающийся над многоэтажными домами на юго-западе города.

В пресс-службе МЧС России подтвердили информацию о возгорании в ангаре в Ломоносовском районе на Волхонском шоссе, 4. Пожару присвоили второй (повышенный) номер сложности. Как заявил ТАСС первый замначальника ГУ МЧС России по Ленинградской области Антон Клинг, такой номер сложности был присвоен пожару с учетом сложной планировки и большой загрузки. К 17:42 в МЧС сообщили о локализации возгорания в ангаре.