«Пострадало остекление балконов»: дрон впервые врезался в жилой дом в Петербурге Губернатор Беглов: эвакуированы жильцы пострадавших квартир из-за ЧП в доме в Петербурге

В Петербурге дрон врезался в жилую пятиэтажку. СМИ сообщают, что БПЛА нес около 3,5 кг взрывчатки и мог целиться по соседней нефтебазе «Ручьи». Взрыв зацепил два здания, повреждены балконы и окна. Губернатор Беглов сообщил, что жертв в результате атаки не было. В комитете здравоохранения уточнили, что к медикам обратились шесть человек, а одна пожилая женщина была доставлена в больницу из-за стресса. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Беспилотник впервые с начала военного конфликта на Украине попал в жилой дом в Санкт-Петербурге. Губернатор города Александр Беглов сообщил в Telegram о «происшествии» в Красногвардейском районе.

«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — уточнил он.

Власти создали оперативный штаб, который возглавил Беглов. По его словам, первая задача — оценить характер повреждений для помощи жителям.

«Люди бедные с собачками, с кошками ждут на улице, на детских площадках», — описывает ситуацию корреспондент «Фонтанки».

Инцидент произошел около 7:30 утра. Дрон прилетел по адресу Пискаревский проспект, 161 и врезался в кирпичную пятиэтажку. Местные жители услышали гул в небе, затем мощный взрыв и увидели яркую вспышку.

Telegram-канал 112 опубликовал видео, на котором видны поврежденные, обгоревшие балконы пятиэтажки, разбросанные рядом обломки и горящие участки на земле. Зацепило минимум пять квартир , пишет Telegram-канал RusNews. Повреждения видны на всех этажах дома.

112 также показал видео, где жители во дворе обсуждают произошедшее вскоре после взрыва. «Тут полдома разнесло», «Что случилось-то?», «БПЛА упал», — переговариваются очевидцы.

Это был беспилотник кустарного производства , выяснил Telegram-канал Mash, сообщив, что, по предварительным данным, он нес около 3,5 кг взрывчатки.

Дрон мог целиться не в пятиэтажку, а в нефтебазу «Ручьи», отмечает Mash. Она находится на северо-востоке Петербурга на расстоянии менее километра от места взрыва.

В Петербург летели два беспилотника, узнал региональный 47news. Второй БПЛА полиция и Росгвардия ищут в Ленинградской области. Он мог упасть в окрестностях города Всеволожска и деревни Новое Девяткино.

Меньше двух месяцев с первого прилета БПЛА по Петербургу

Впервые украинский дрон смог долететь до Петербурга 18 января. Он целился по «Петербургскому нефтяному терминалу» в Угольной гавани, но расчеты ПВО сбили его еще на подлете — над Финским заливом. Обломки упали на территории терминала без значительных последствий, тот продолжил работать в штатном режиме.

Совладелец терминала Михаил Скигин затруднился сказать, будут ли усиливать меры безопасности на объекте.

«Мы с таким сталкиваемся впервые и как предприятие некомпетентны такие вещи решать, это на уровне национальной безопасности. Будем проводить консультации с органами власти», — сообщил он.

Экспертиза обломков показала, что беспилотник нес около трех килограммов тротила. Чтобы добраться до цели в Петербурге, дрон пролетел четыре области, писала «Фонтанка», а предупредили о нем только из одной. Всего же Петербург стал 19-м регионом России, который попал под атаки.

Дроны могут лететь дальше некоторое время после того, как их подбили, как показал, например, случай 31 января. Тогда БПЛА тоже атаковал Петербург, его подбили в небе над Колпино, но беспилотник упал только через полчаса — на территорию нефтеперерабатывающего завода «Невский мазут».