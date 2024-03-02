«Пострадало остекление балконов»: дрон впервые врезался в жилой дом в Петербурге

Беспилотник впервые с начала военного конфликта на Украине попал в жилой дом в Санкт-Петербурге. Губернатор города Александр Беглов сообщил в Telegram о «происшествии» в Красногвардейском районе.
«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — уточнил он.
Власти создали оперативный штаб, который возглавил Беглов. По его словам, первая задача — оценить характер повреждений для помощи жителям.
«Люди бедные с собачками, с кошками ждут на улице, на детских площадках», — описывает ситуацию корреспондент «Фонтанки».
Инцидент произошел около 7:30 утра. Дрон прилетел по адресу Пискаревский проспект, 161 и врезался в кирпичную пятиэтажку. Местные жители услышали гул в небе, затем мощный взрыв и увидели яркую вспышку.
Telegram-канал 112 опубликовал видео, на котором видны поврежденные, обгоревшие балконы пятиэтажки, разбросанные рядом обломки и горящие участки на земле. Зацепило минимум пять квартир, пишет Telegram-канал RusNews. Повреждения видны на всех этажах дома.
112 также показал видео, где жители во дворе обсуждают произошедшее вскоре после взрыва. «Тут полдома разнесло», «Что случилось-то?», «БПЛА упал», — переговариваются очевидцы.
Это был беспилотник кустарного производства, выяснил Telegram-канал Mash, сообщив, что, по предварительным данным, он нес около 3,5 кг взрывчатки.
Дрон мог целиться не в пятиэтажку, а в нефтебазу «Ручьи», отмечает Mash. Она находится на северо-востоке Петербурга на расстоянии менее километра от места взрыва.
В Петербург летели два беспилотника, узнал региональный 47news. Второй БПЛА полиция и Росгвардия ищут в Ленинградской области. Он мог упасть в окрестностях города Всеволожска и деревни Новое Девяткино.
Меньше двух месяцев с первого прилета БПЛА по Петербургу
Впервые украинский дрон смог долететь до Петербурга 18 января. Он целился по «Петербургскому нефтяному терминалу» в Угольной гавани, но расчеты ПВО сбили его еще на подлете — над Финским заливом. Обломки упали на территории терминала без значительных последствий, тот продолжил работать в штатном режиме.
Совладелец терминала Михаил Скигин затруднился сказать, будут ли усиливать меры безопасности на объекте.
«Мы с таким сталкиваемся впервые и как предприятие некомпетентны такие вещи решать, это на уровне национальной безопасности. Будем проводить консультации с органами власти», — сообщил он.
Экспертиза обломков показала, что беспилотник нес около трех килограммов тротила. Чтобы добраться до цели в Петербурге, дрон пролетел четыре области, писала «Фонтанка», а предупредили о нем только из одной. Всего же Петербург стал 19-м регионом России, который попал под атаки.
Дроны могут лететь дальше некоторое время после того, как их подбили, как показал, например, случай 31 января. Тогда БПЛА тоже атаковал Петербург, его подбили в небе над Колпино, но беспилотник упал только через полчаса — на территорию нефтеперерабатывающего завода «Невский мазут».