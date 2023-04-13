«Не чувствую себя первой леди»: что носит жена президента Франции, которой исполнилось 70 лет

Супруга президента Франции Брижит Макрон 13 апреля отмечает свой 70-й юбилей. Еще месяц — и будет шесть лет, как вчерашняя школьная учительница французского языка и латыни исполняет обязанности первой леди. Интерес к ней, тем не менее, не спадает — союз Эммануэля и Брижит Макрон, самого молодого лидера и самой возрастной первой леди в истории Пятой республики, продолжает волновать людей по всему миру. «Газета.Ru» рассказывает, как одевается именинница и что говорит о ней ее гардероб.

«Я не чувствую себя первой леди. Это калька американского словосочетания «first lady», перифраз, в котором мне ничего не нравится. Каждый раз, когда я слышу эти слова, мне хочется оглянуться, чтобы понять, о ком, собственно, идет речь. Я не чувствую себя ни первой, ни последней, и даже ни леди. Я — Брижит Макрон», — призналась она в интервью журналу Elle в 2017 году, спустя несколько месяцев после избрания Эммануэля Макрона президентом Франции на первый срок.

Для той съемки Брижит, как настоящая француженка, особенно не наряжалась. Она надела жакет и джинсы — но от знаковых для страны домов Dior и Saint Laurent.

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Мадам Макрон любит люксовые бренды. Газета The New York Times назвала победу ее супруга на выборах в 2022 году «победой французской моды». В предвыборную ночь на Брижит был сшитый на заказ костюм Louis Vuitton с жакетом в стиле милитари. «Это союз политической власти и бизнеса, служащий обеим сторонам. В конце концов, мода — это основа французской экономики», — написали в NYT, подчеркнув ключевую в индустрии роль конгломерата LVMH во главе с Бернаром Арно, самым богатым человеком в мире по версии Forbes.

Брижит часто появляется в образах от Louis Vuitton и публично восхищается Николя Жескьером, креативным директором женской линии дома. В число любимых дизайнеров первой леди Франции также входят Карл Лагерфельд, Оливье Рустен и Александр Вотье. По словам Макрон, ей также нравится бренд Maison Alaïa, однако их юбки она называет чересчур короткими.

«Я ношу юбки выше колена, а не мини. Я носила мини, когда была моложе. Мы прятали их в сумочках, а потом надевали перед тем, как танцевать рок-н-ролл»,

— рассказала она в беседе с Elle.

В прессе часто обсуждают ее любовь к коротким юбкам, подчеркивающим стройные ноги. «Предшественницы Брижит тоже носили мини. Взять, например, ту же Карлу Бруни. Однако к мадам Макрон приковано больше внимания, в том числе за счет ее возраста, и поэтому ее ругают во много раз чаще, чем любую молодую женщину», — объясняет в беседе с «Газетой.Ru» Яна Демченко, преподаватель школы стилистов «Персона».

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Аналогичный эффект производят скинни-джинсы — она сочетает их с рубашками и пиджаками, обувью на высоком каблуке или удобными кроссовками.

Для официальных выходов Брижит часто выбирает строгие, но элегантные костюмы — с двубортными или приталенными жакетами и прямыми брюками со стрелками. Что касается цветов, она предпочитает бежевый, светло-серый и все оттенки синего — от насыщенного «королевского» (navy blue) до голубого.

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Наличие большого количества брючных двоек в гардеробе первой леди Франции перекликается с ее взглядами на феминизм: «Признаюсь, меня всегда больше интересовали судьбы женщин, нежели мужчин. Я думаю, что XXI век будет женским, что именно женщины смогут найти выход для этого мира. Если это и есть феминизм, то я феминистка, но я с мужчинами, я не против них».

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Будучи самой возрастной первой леди Франции при самом молодом президенте, Брижит Макрон возраста не стесняется. Она старше своего супруга Эммануэля на 24 года — почти на четверть века, он на пару лет моложе своего пасынка Себастьяна и приходится ровесником своей падчерице Лоранс.

«Единственная проблема Эммануэля — он младше меня», — рассказала Брижит в интервью Elle. И тут же отшутилась: «Мы завтракаем по утрам: я со своими морщинами, он со своей свежестью. Да, это так».

По словам психолога-имиджмейкера Ланы Волоховой, это не поза — Брижит Макрон действительно не беспокоят цифры в паспорте. «Она вообще не пытается молодиться, ей повезло с генами. Мы можем представить ее наряды на женщине практически любого возраста, начиная, по большому счету, с 30 лет», — отметила она.

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Однако, как утверждает эксперт, в образе мадам Макрон нашло отражение ее учительское прошлое. «На мой взгляд, ей сильно повезло. Стиль первой леди имеет некоторый психологический подтекст, призванный направлять, вести, вдохновлять людей. То же делает и преподаватель. Заметна формальная сдержанность, которая имеет место и там, в обеих позициях, она ее культивирует», — подчеркнула Волохова.

Согласна с ней и стилист Яна Демченко. «Что касается отголосков карьеры учителя в стиле Брижит, мне кажется, они действительно хорошо заметны. В ее образах кроются детали, отсылающие к преподавательскому прошлому, — воротники-стойки, строгий крой пиджаков и др. Мне кажется, это наследие ее профессии», — заключила эксперт.