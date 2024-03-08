Радость встреч, тепло дружбы и сила знаний: как проходил ВФМ-2024

Всемирный фестиваль молодежи отгремел в «Сириусе». В течение недели участники из почти 190 стран учились и танцевали, набирались мудрости и задавали прямые вопросы топовым спикерам со всего мира. А еще, конечно, много знакомились, обнимались, пели, бегали и строили планы на будущее. Как ВФМ-2024 сделал целое поколение добрее, читайте в материале «Газеты.Ru».

Нас много и мы вместе

На фестиваль приехали гости со всего мира. Только участников было 20 тыс. человек. А еще волонтеры, сотрудники, орагнизаторы и все, благодаря кому этот праздник жизни стал возможным.

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«У нас 188 стран, если не считать Россию. Себя посчитать все-таки справедливо, поэтому будет 189. И третья особенность, почему все-таки, по-честному, 190: конечно же, была и довольно значимая делегация, представляющая граждан Украины. Но по понятным причинам называть их официальной делегацией, показывать мы не можем, понимаем, что ребят ждет после этого уголовное преследование», — сказал председатель организационного комитета по подготовке и проведению ВФМ-2024, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Кроме того, по его словам Сергея Кириенко, участники Всемирного фестиваля молодежи поняли, что Россия сражается за право каждого народа на свой собственный суверенитет, на свой собственный выбор. И некоторые из них столкнулись с притеснениями в так называемой демократической Европе за свою позицию.

Например, волонтер из Германии, лидер движения «Братская мотопомощь» Николай Фаст рассказал, что в 2022 году он с товарищем привез в Донбасс первую партию гуманитарной помощи, после чего его работой заинтересовались правоохранительные органы Германии. Николай был вынужден переехать в Россию. Сейчас волонтер, который прежде 33 года жил в Германии, переехал в Донецк. Но по-прежнему собирает деньги в Евросоюзе и закупает на них гуманитарную помощь.

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«После начала СВО нагнетания на русскоговорящих были очень сильные по всей Европе. Поэтому мы в Германии собрали волонтеров, чтобы покормить русских дальнобойщиков. Мы охраняли парковки, где они могли спокойно ночевать. В тот период мы помогли тысячам дальнобойщиков. Потом я привез в Донбасс первую гуманитарную помощь — и Донбасс больше не отпустил. Эта земля под куполом защиты Бога, она возвращает добро, которое ты ей даришь», — сказал Николай Фаст.

Новые регионы отвечают теплотой, благодарностью и вечной дружбой. Организаторы фестиваля, Росмолодежь, позвали представителей всей четверки на мероприятие. И все привезли с собой подарки. Например, Запорожская область угощала мелитопольским вареньем из черешни с капелькой лимона и медом. Попробовать запорожское лакомство собралось множество людей. И буквально через одного посетители выражали слова благодарности и поддержки.

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«До прихода Российской Федерации наша молодежь так особо сильно не развивалась, отсутствовала самореализация, только учились. А, когда пришла Россия, для нас молодежная политика открылась. У нас открылись организации различные. У нас появилось волонтерство, всем нравится, что у нас есть волонтерство. Как и по всей России развиваются медицина, экология, помощь. И ребята находят себя, они принимают участие в форумах, они самореализовываются. И это очень важно. Спасибо президенту Владимиру Путину, что мы здесь и что в нашем регионе молодежь не только живет, но и развивается, самореализовывается», — отметила Анна Ермак из Запорожской области.

Культурный код

Балалайка, матрешка, калинка-малинка, Катюша — это все на ВФМ, конечно, было. Например, Катюшу распевали прямо на входе не только российские участники, но и посетители из стран Африки. А те, кто не так хорошо пока знаком с нашими песнями и культурным кодом, просто пускался в пляс.

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Но у международных участников была возможность узнать тайны русской культуры. О нем рассказывали известные российские и зарубежные актеры. Например, Милош Бикович. Он хорошо известен как в Сербии, так и в России. Актер подчеркнул, что на самом деле интерес к России у него проснулся еще давно благодаря русской литературе.

«Когда я начал читать русских писателей, у меня возникло чувство, как будто кто-то направил фонарик на некоторые уголки моего подсознания и высветил мои неосознанные мысли. То есть я воспринимал русскую литературу как что-то очень близкое и родное. Потом было знакомство с русским театром и кинематографом, и я окончательно влюбился в Россию», — сказал Милош Бикович.

По словам актера, у России и Сербии одинаковый культурный код и очень похожие ценности. В частности, актер отметил, что в обеих странах сочетаются традиции и прогрессивность.

«Я думаю, особенность нашего общего культурного кода — это умение принимать человека с отличающимися взглядами, способность прощать и любить», — подчеркнул он.

Народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков отметил, что культурный код России — это совокупность ценностей, норм, обычаев, традиций и исторических особенностей, которые формируют особую культуру и образ жизни российского народа.

«Сострадание, всепрощение, духовность, семейные скрепы, почитание рода своего — все это в нашем характере. Долг, честь, способность к самопожертвованию ради другого, даже во время невзгод отдать последнюю рубаху», — сказал Сергей Безруков.

Разрушители мифов

Иностранные гости честно признавались: приехав в Россию, они поняли, сколько же на Западе врут об этой стране.

«Миф, в который я больше не верю после знакомства с Россией, — это представление о том, что это опасное и неприветливое место. Перед посещением я слышал различные заблуждения о проблемах безопасности и недружелюбных местных жителях. Однако время моего пребывания в России полностью развенчало эти мифы. Я обнаружил, что страна безопасна, с эффективным общественным транспортом и дружелюбными и отзывчивыми людьми, куда бы я ни пошел», — сказал Билквиз Ариффини из Индонезии.

close 100% Пресс-служба ВФМ-2024

Участник фестиваля признался, что теплота и гостеприимство, оказанные ему в России, будь то обед с местной семьей или уточнение по поводу маршрута от незнакомца на улице, по-настоящему тронули его.

«Это заставило меня осознать, что часто стереотипы, которые мы слышим, далеки от реальности места и его людей. Россия — разнообразная и увлекательная страна, которая может многое предложить, и мой опыт изменил мою точку зрения самым позитивным образом», — сказал Билквиз Ариффини.

Те, кто побывали в России один раз, хотят возвращаться сюда снова и снова.

«Мой первый визит в Россию состоялся в 2019 году, когда я приняла участие в выставке изобретений и инноваций Архимеда, и с тех пор я полюбила Россию и замечательных людей России», — отметила Джанан Аш-Шехаб из Кувейта.

close 100% Пресс-служба ВФМ-2024

Аш-Шехаб — инженер-электроник. Она изобрела детектор глюкозы в крови по инфракрасному излучению, чтобы помочь людям с сахарным диабетом. И для нее развитие науки имеет особое значение. Аш-Шехаб подчеркнула, что очень важно наличие на ВФМ целого научного трека, где ребята могут не просто обменяться мнениями, но и получить действительно ценные знания от российских и межлународных ученых, поучаствовать в множестве игр, а также пообщаться с властями одной из передовых стран в мире науки — России.

«Фестиваль — прекрасное мероприятие, которое демонстрирует, что желание общаться у молодежи гораздо сильнее разного рода геополитических вызовов и ограничений, которые зачастую, к сожалению, существуют в этом мире. И мы видим именно качественное общение: люди настроены на дружбу, знакомства, получение знаний и новые проекты, и мне кажется, — фестиваль удался», — сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Те же, кому по душе больше экономика и бизнес, могли заглянуть на профильный трек и не только познакомиться на самом большом нетворкинге на 5 тыс. человек, но и найти себе наставников, обсудить подводные камни о развитии бизнес, а также получить совет от топ-менеджеров российских корпораций, которые играют важную роль на международном рынке.

С праздником

В течение всех дней фестиваля атмосфера праздника сочеталась с активной работой.

«Фестиваль стал выдающимся опытом: он открыл двери России миру и поделился своими достижениями, опытом и усилиями по построению образованного общества с упором на семью и работу, что позволяет нам иметь четкое представление о мире, куда следует направить усилия. Мне кажется, что аэропорт, в виде которого была выполнена площадка фестиваля, — это уникальная работа, которая позволила нам увидеть усилия, которые они приложили как страна для продвижения вперед», — отметил участник Рино Мачадо из Венесуэлы.

close 100% Пресс-служба ВФМ-2024

Но работа работой, а отдыхать тоже нужно. Для ребят каждый день проводили концерты, на которых выступали известные рэперы, в том числе ST, поп-исполнители (Клава Кока, Ваня Дмитриенко и многие другие). Для удобства участников, не покладая рук, трудились тысячи волонтеров. И организаторы отблагодарили их, закатив шикарный концерт в последний день мероприятия. На нем даже выступил Леонид Агутин. Молодежь хором пела про не похожих на тебя, не похожих на меня, о том, что даже на сиреневой Луне невозможно забыть и кричала хоп-хей-лалалей.

Закрытие состоялось в преддверии международного женского дня. И все женщины миры получили поздравления на последний день ВФМ от президента России Владимира Путина.

«Вы приехали в Россию, у вас появилось здесь много друзей. Я хочу, чтобы вы знали: вся Россия теперь ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний», — обратился к молодым людям со всего мира Владимир Путин.

close 100% Пресс-служба ВФМ-2024

Церемония закрытия, получившая название «Костровая история будущего», перенесла участников фестиваля в детство и юность. Они собрались вокруг костра и вспомнили, как прошла неделя Всемирного фестиваля молодежи в России.

Участники ВФМ-2024 обнялись и произнесли слова благодарности друг другу за проведенное вместе время. За каждый день, который был наполнен определенным смыслом: 2 марта это была «Ответственность за судьбы мира»; 3 марта — «Многонациональное единство»; 4 марта — «Мир возможностей для каждого»; 5 марта — «Сохраним семью во имя детей и мира»; 6 марта — «Мы — вместе с Россией». Но мы не прощаемся, мы говорим до новых встреч.

close 100% Пресс-служба ВФМ-2024

«По предложению участников мы приняли решение о том, что 12 апреля, когда традиционно в России стартуют наши молодежные форумы, мы запустим на каждом из них международный трек, потому что все участники фестиваля, уезжающие в эти дни, влюбились в Россию. И чтобы у них была возможность возвращаться и возвращаться. И совместно продолжать проекты с нашими ребятами. Наши 43 всероссийских, международных, образовательных форума с этого года будут открыты для иностранцев», — подчеркнула глава Росмолодежи Ксения Разуваева.