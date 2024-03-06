При взрыве на ТЭЦ в Туве пострадали более 20 человек. Власти объявили режим ЧС При взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве погиб один человек, более 20 пострадали

На тувинской ТЭЦ произошли взрыв и пожар. Предварительно, из-за сбоя в работе сдетонировала угольная пыль. Пострадали более 20 человек, один скончался. Город Шагонар, где находится ТЭЦ, остался частично без отопления в мороз. Власти объявили режим ЧС.

Масштаб трагедии

При взрыве у котельной Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадал 21 человек, сообщило правительство региона ТАСС.

«Трое человек [после аварии] ушли домой, но они все равно надышались, голова болит, [они] в удовлетворительном состоянии. Но на всякий случай всех надо обследовать в больнице», — уточнили власти.

Telegram-канал Mash написал, что число пострадавших выросло до 22.

Таким образом, так или иначе пострадали все, кто работал на месте происшествия, так как региональное МЧС докладывало об эвакуации 21 человека.

Губернатор региона Владислав Ховалыг рассказал, что в больницу отвезли 18 человек. Изначально он также сообщил о трех пропавших без вести, которых ищут. Однако позже уточнил, что «состав смены определен» и никто не пропал.

«Шесть находятся в тяжелом состоянии. Девять — в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному», — написал губернатор.

Шестеро пострадавших в реанимации, из них двое в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами и ожогами, заявило правительство республики. Еще у трех из тех, кто в состоянии средней степени тяжести, отравление угарным газом. В диагнозах пострадавших ожоги разных степеней, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясения и ушибы, выяснил Mash. Большинство в шоковом состоянии 2-3 степени. Кроме того, у двоих — контузия. По последним данным, один из пострадавших скончался в больнице.

«Всех пострадавших транспортируем в республиканские больницы, включая тех, кому определено амбулаторное лечение. Тяжелобольных перевозим бортом санавиации», — сказал Ховалыг.

Для этого в Шагонар прилетел медицинский вертолет. По поручению местного министра здравоохранения Анатолия Югая из Кызыла в город выехала бригада врачей в составе травматологов, анестезиологов, комбустиолога (ожогового хирурга) и других специалистов. Сам чиновник отправился на место вместе со своим замом Орланом Ондаром.

Минздрав Тувы открыл в Шагонаре прием крови добровольцев для помощи пострадавшим.

Причина взрыва

Взрыв произошел на территории ТЭЦ города Шагонар Улуг-Хемского района. Сообщение о происшествии поступило в 8:49 (4:49 по мск) в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС). Региональное МЧС доложило о пожаре и сильном задымлении около 10:30 (6:30 по мск). К тому моменту там уже работали семеро пожарных и четыре единицы техники. Огонь удалось локализовать примерно в то же время на площади 50 кв.м.

close 100% Администрация Улуг-Хемского района

Предварительно, взрыв произошел в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной, заявил губернатор. В администрации района уточнили, что это случилось в месте топливоподачи с ленточным конвейером.

«Котлы целые», — подчеркнули власти.

Предварительная причина, по данным источника «Провинции.ру», сбой при технологической подаче угля. Источник РИА Новости в экстренных службах утверждает, что сдетонировала угольная пыль .

Без тепла в -12°C

Губернатор объявил о режиме ЧС регионального значения. Власти создали оперативный штаб.

В Шагонаре частично нет отопления, выключено центральное теплоснабжение. Сейчас в городе около -12°C. К центральному отоплению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, где живут примерно 4 тыс. человек. Всего в городе более 12 тыс. жителей.

Один из местных пожаловался в соцсетях, что диспетчер ЕДДС вместо поддержки орет на тех, кто пытается позвонить в службу. Администрация ответила, что приняла меры.

Правительство Тувы пообещало вернуть отопление к вечеру.

«Напомним, все четыре котла Шагонарской ТЭЦ в результате пожара не пострадали, однако требуется ремонт системы топливоподачи», — пояснили власти.

Аварийная бригада должна была приступить к работе после того, как пожарные разберут обломки и прольют их водой для предотвращения нового возгорания. Бригаде надо проверить оборудование, после чего в системе можно поднять давление и запустить ее.

«При необходимости задействуем резервные источники», — пообещал губернатор.

Образовательным учреждениям города рекомендовано продолжать работу, если внутри достаточно тепло, сообщила региональный министр образования Елена Хардикова. Родители могут забрать ребенка из школы, если хотят. Все школы и детсады города работают штатно, в школах сокращена вторая смена. Власти подготовили тепловые пушки, чтобы при необходимости обогревать здания.

«Каждое учреждение находится на контроле. <...> Детей обеспечивают горячим питанием... Сохраняем тепло в помещениях всеми способами», — подчеркнула Хардикова.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).