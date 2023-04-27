«Мог рвануть снаряд времен ВОВ или схрон черных копателей». Что известно о взрыве в Пушкине

Ночью 26 апреля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга примерно в 10 км от Екатерининского дворца произошел взрыв. Специалисты обнаружили воронку диаметром 6 м на территории ТЭЦ. По данным СМИ, взорвалась недостроенная котельная, повреждены здания рядом расположенного конного клуба. Возбуждено уголовное дело. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По факту взрыва в Пушкинском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

Вечером 26 апреля рядом с недостроенной котельной в Павловске на территории ТЭЦ произошел взрыв. «Фонтанка» пишет, что заброшенное здание находится на открытой площадке. Визуально оно напоминало «коробку с прорезями для окон», рядом – бетонная труба, под которой, как считают эксперты, и был эпицентр взрыва.

Глава администрации района Андрей Чапуров заявил в своем Telegram-канале, что «пострадавших нет».

«Причины устанавливаются, проверка продолжается. Ситуация находится на особом контроле администрации», – добавил он.

По словам официального представителя ГСУ Сергея Капитонова, в результате инцидента повреждены крыша и фасад находящегося поблизости конно-спортивного клуба «Ковбой» и основание трубы котельной, передает 78.ru.

ТАСС со ссылкой на представителя клуба сообщает, что животные не пострадали.

Рабочий рассказал 78.ru, что был слышен хлопок, потом пошла ударная волна и несколькими секундами позже прилетели камни. Он не знает, что могло привести к инциденту. «Скажем так, если бы совсем рядом это произошло, я бы рядом с вами не разговаривал», – поделился мужчина.

По словам других очевидцев, во время взрыва затряслись некоторые здания. «У меня мама в садоводстве «Славяночка» находится, там у них дома трясло. В Гуммолосары у подруги окно открылось. Мы думаем, что это, скорее всего, аэродром пушкинский военный», – рассказала «Фонтанке» очевидица. От аэродрома до клуба «Ковбой» и Екатерининского парка около 10 км.

В местных группах пишут, что звук был слышен также в Павловске: «Все повыбегали на улицу смотреть».

«Фонтанка» пишет, что от заброшенного здания осталась воронка диаметром 6 метров и 1,5 метра в глубину. «По предварительной информации, взрыв произошел под трубой, но на диверсию, как говорят эксперты, это не похоже. Якобы есть воронка от взрыва, но нет следов устройства», – пишет издание.

Специалисты продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. Найдены якобы следы от закопанной бочки, ее обломки эксперты забрали для исследований. Осколки найдены и на территории конного клуба, их пометили сигнальной лентой, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По другой версии, отмечает «Фонтанка», «в заброшенном здании мог рвануть снаряд времен ВОВ или же схрон черных копателей». Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщает, что возле ТЭЦ «мог сдетонировать артиллерийский снаряд 122-152 мм».

Как выяснил корреспондент 78.ru, труба высотой 90 м, которая находится рядом с местом взрыва, использовалась экстремалами для роуп-джампинга. Начиная с 2015 года каждые выходные там устраивались прыжки. Внутри трубы находится оборудование: дизель-генератор, лебёдки, тросы и канаты. Организатора мероприятий уже задержали полицейские, уточняет портал.