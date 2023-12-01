«Прошел подготовку в Латвии»: ФСБ задержала рязанца за атаку на аэродром и железную дорогу Жителя Рязани задержали за атаки на железную дорогу и аэродром Дягилево

Сотрудники ФСБ задержали жителя Рязани с гражданством России и Италии. Его подозревают в атаке беспилотников на военный аэродром Дягилево и подрыве железной дороги 11 ноября. Тогда сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. По данным СК, на допросе задержанный признался, что в феврале его завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.

В аэропорту Внуково силовики задержали россиянина, подозреваемого в подрыве железной дороги и военного аэропорта Дягилево в Рязанской области. Об этом сообщили в Информационном центре СК России и Центре общественных связей ФСБ.

«По показаниям задержанного, в феврале 2023 года в г. Стамбуле (Турция) он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины», — заявили в ФСБ.

В ведомстве утверждают, что после вербовки мужчина прошел «диверсионную подготовку» в Екабпилсе в Латвии «при непосредственном участии латвийских спецслужб» и в марте 2023 года вернулся в Рязань, чтобы совершить преступление.

Подозреваемый 1988 года рождения. У него есть российское и итальянское гражданство.

Мужчину подозревают в подрыве самодельного взрывного устройства на перегоне Рыбное – Блокпост 204 км 11 ноября. С рельсов тогда сошли 19 вагонов, 15 – опрокинулись. Грузовой поезд следовал от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги.

«В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада медиков», — сообщала вскоре после инцидента Московская железная дорога.

Было повреждено 300 метров железной дороги, от взрыва осталась воронка 2,5x3 м.

Ведомство заявило, что 20 июля 2023 года подозреваемый «по заданию куратора» из ГУР Минобороны Украины изготовил взрывные устройства, снарядил ими четыре квадрокоптера и запустил их по военному аэродрому Дягилево.

Дал признательные показания

При обысках у подозреваемого изъяли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации с фото- и видеоотчетами о совершенных преступлениях. На допросе мужчина дал признательные показания.

Он заявил, что действовал из идеологических соображений , утверждает Shot со ссылкой на источник. Telegram-канал также заявил, что задержанный — 35-летний житель Рязани Руслан С. (по версии Baza, мужчине 34 года)

В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконное приобретение взрывных устройств». Мужчине грозит до 32 лет колонии.

«С подозреваемым проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Также задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям», — сообщили в Информационном центре СК России.

Ранее стало известно, что за организацией диверсий на поездах, следовавших в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали 29 ноября, стоит Служба безопасности Украины.