«Вам самим не страшно?» 70-летнему правозащитнику Орлову дали 2,5 года колонии за дискредитацию ВС РФ Суд приговорил правозащитника Орлова к 2,5 года колонии за дискредитацию ВС РФ

Одного из самых известных правозащитников России Олега Орлова* отправили в колонию за статью о фашизме и военных действиях РФ на Украине. Его осудили за нее уже второй раз, суд нашел в публикации дискредитацию армии и ненависть к российским военным и «традиционным ценностям». Сам правозащитник не признал вину и демонстративно отказывался отвечать следствию и выступать в суде. Большую речь он произнес только во время последнего слова.

Приговор после 45 лет борьбы за права россиян

Головинский районный суд Москвы приговорил 70-летнего сопредседателя правозащитного центра «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Олега Орлова (признан в РФ иностранным агентом) к 2 годам шести месяцам колонии общего режима за повторную дискредитацию российской армии, сообщил ТАСС.

Прокурор Воробьева запрашивала для обвиняемого 2 года и 11 месяцев. Судья Елена Астахова вынесла приговор по ч. 1 ст. 280.3 УК, максимальное наказание по ней — пять лет.

В зале суда Орлова взяли под стражу и надели наручники. До этого он не был в СИЗО, свободно общался с журналистами, на заседание приехал самостоятельно — сразу с сумкой и вещами для следственного изолятора. Из суда осужденного конвоировали около 15 силовиков.

Правозащитник не признал вину и заявлял, что обвинение ему не понятно.

«Мне совершенно непонятно, как можно преследовать меня или любого другого человека за высказанное мнение», — сказал он на первом судебном заседании 16 февраля.

Орлов воспользовался конституционным правом не свидетельствовать против себя и отказывался отвечать на вопросы следствия и суда, а также от прений. Он подчеркивал, что берет пример с легендарных правозащитников советской эпохи, которые не участвовали в «заведомо неправосудных судебных процессах». Во время заседаний Орлов перечитывал роман Франца Кафки «Процесс». По его словам, он нашел у книги много общего со своей ситуацией.

Накануне правозащитник впервые выступил в суде, произнеся большое последнее слово. Он повторил, что ни о чем не жалеет и ни в чем не раскаивается, хотя обвинительный приговор «неизбежен».

«Абсурд... Нас наказывают за то, что мы позволяем себе критиковать власть... Я обращаюсь к вам, ваша честь, и представителю обвинения. Вам самим не страшно? Не страшно наблюдать, во что превращается наша страна, которую вы, наверное, тоже любите? Не страшно, что в этом абсурде, в этой антиутопии, может быть, придется жить не только вам и вашим детям, но и, не дай бог, вашим внукам?» — высказался Орлов.

Он напомнил, что «каток репрессий» может рано или поздно «прокатиться и по тем, кто его запустил и подталкивал». Правозащитник добавил, что полностью не верит в то, что нынешние создатели и исполнители «российских антиправовых законов» сами понесут судебную ответственность. Однако, по мнению Орлова, их дети или внуки будут стыдиться, а это — самое страшное наказание.

Поддержать Орлова пришли на итоговое заседание посол США в РФ Линн Трейси, а также дипломаты 16 стран и посол Евросоюза Ролан Галараг.

«Я встревожена и обеспокоена сегодняшним решением. Олег Орлов больше 45 лет ведет личную борьбу за права россиян. В прежние времена его усилия были отмечены на самом высоком уровне. В сегодняшней России за них же сажают в тюрьму», — прокомментировала Трейси в X.

Она добавила, что действия Кремля против прав россиян «отбрасывают страну во времена мрака, опасности и изоляции».

«Отсутствие инстинкта самосохранения»

До этого правозащитника уже дважды штрафовали за дискредитацию. В ноябре прошлого года вышла его статья «Им хотелось фашизма. Они его получили» в издании Mediapart. Она опубликована на французском языке, сам Орлов выложил перевод у себя в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В материале правозащитник рассуждал, как военный конфликт на Украине полностью «отдал страну в руки» власти, которую он считает «фашистской».

«Тогда некоторым моим знакомым казалось, что я слишком сгущаю краски [в статье]. Но сейчас совершенно очевидно — я нисколько не преувеличил», — сказал Орлов в последнем слове.

Изначально тот же Головинский суд оштрафовал его из-за статьи на 150 тыс. руб. Гособвинитель Светлана Кульдишева требовала назначить штраф в 250 тыс., а также направить Орлова на психиатрическую экспертизу. Она говорила, что наблюдает у подсудимого «обостренное чувство справедливости, отсутствие инстинкта самосохранения и позерство перед гражданами», и намекала на его пожилой возраст и «изменения в сосудах головного мозга». В экспертизе суд отказал.

Вскоре после приговора по просьбе прокуратуры дело отправили на повторное рассмотрение. Ведомство настаивало, что в деле был упущен мотив «политической и идеологической ненависти», а Орлов «продолжает подрывать стабильность гражданского общества». Позже на слушаниях прокурор Воробьева указала, что статья Орлова «затрагивает интересы такой важной на данный момент социальной группы, как военные».

Во время повторного расследования следствие провело лингвистическую экспертизу статьи, ее подготовила подполковник полиции Мария Зуева. В итоге к обвинению добавилось отягчающее обстоятельство в виде мотива ненависти (к российским военным) и вражды (против «традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей»).

В начале февраля Орлова внесли в список иноагентов.

Голос из России звучит намного громче

Правозащитник родился в Москве, биолог по образованию, после учебы работал по профессии. В детстве был убежденным пионером, однако под влиянием отца к старшим классам стал антисоветчиком. Впервые начал политическую деятельность к 30 годам на фоне антисоветских протестов в Польше 1981 года — тайно расклеивал политические листовки «в попытках что-то объяснить». Спустя несколько лет также выступал против советских войск в Афганистане, признавался, что «было страшно».

С перестройкой Орлов ушел из науки и полностью посвятил себя правозащитной деятельности, тогда же присоединился к «Мемориалу». Стал известен в 90-е на фоне войны в Чечне и захвата более 1,2 тыс. заложников в Буденновске.

Орлов участвовал в организации переговоров с боевиками, предлагал обменять себя на мирных граждан. В итоге был среди добровольцев, которые сопровождали как гарантия безопасности террористов до Чечни — тогда власти отпустили их в обмен на освобождение заложников.

Орлов также был наблюдателем во время конфликтов в Нагорном Карабахе, Южной Осетии, Чечне, на Украине. С 2004 по 2006 год был членом Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Ушел из него после убийства журналистки Анны Политковской. В 2011 году Орлова пытался засудить за клевету глава Чечни Рамзан Кадыров, но проиграл.

Правозащитник говорил, что не уехал из России, потому что отсюда его голос «будет звучать намного громче».

«Я уверен, что все-таки в России грядут перемены. Может быть, не завтра, не послезавтра, но они неизбежно будут», — говорил он.