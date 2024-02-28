«Все завидуют, как обычно»: экс-мэр Иркутска устроил дрифт по Байкалу на белом лимузине Дрифт бывшего мэра Иркутска на Байкале проверят полиция, МЧС и местные власти

Последний «народный» мэр Иркутска Кондрашов снялся в видео, на котором он дрифтует по замерзшему Байкалу на лимузине. Ролик распространили СМИ, и теперь его проверяют сразу полиция, МЧС и местная администрация. Один штраф чиновник уже точно получит — за непристегнутый ремень. Сам он считает, что не сделал ничего плохого — ехал в законном месте и неуместной роскоши не демонстрировал, ведь лимузин «стоит копейки». Наоборот, только «сделал рекламу» озеру.

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов устроил дрифт на белом лимузине на льду Байкала, видео с этим появилось накануне в его Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте.

На видео Кондрашов в костюме с бабочкой ведет машину под песню Три дня дождя и MONA «Прощание». В конце он стоит у открытой двери автомобиля и с улыбкой спрашивает «Прокатимся?». Какого-то объясняющего поста под роликом нет. Позже экс-мэр уточнил, что его снял владелец лимузина для шоу «Новая фабрика звезд» на ТНТ.

В итоге ГИБДД составило на Кондрашова протокол за непристегнутый ремень безопасности, как рассказал политик. Его ждет штраф в тысячу рублей. Случай также проверяют полиция, МЧС и местные власти.

«Сложно сказать по видео, где именно снято. <...> Cпециалисты посмотрят и уже будут определять, что это такое», — сообщило управление МЧС по Иркутской области.

Сам Кондрашов заявил «Газете.Ru», что не видит чего-то плохого в видео. Он пояснил, что не нарушал ПДД, так как ехал по официальной переправе.

«Все завидуют, как обычно. То есть сотня машин едет по паромной переправе, не нарушают закон, а я нарушил, с чего вдруг. Ну то, что машина такая необычная, что на Байкале машина едет по паромной переправе туда-обратно... на свадьбу же люди едут на лимузинах, снимают, ... не обижается никто. Да, необычно, да, эпатаж. Ну что теперь поделать? Ну вот мы догадались сделать такую рекламу Байкалу», — сказал Кондрашов.

Политик добавил, что на самом деле дрифтовал на медленной скорости, а видео потом ускорили. Он отметил, что лимузин переднеприводный и «еле разворачивается» только после разгона на льду, как «по скользкому блюду».

Кондрашов также сообщил, что не считает ролик демонстрацией какого-то богатства.

«Я понимаю, что предмет роскоши в наше время рекламировать не стоит, но он [лимузин] стоит копейки — 200 тысяч всего, старая машина, для свадьбы сейчас не используется», — поделился он.

Бывший мэр подчеркнул, что не читает комментарии под видео и вообще не заходит в Instgram, потому что не пользуется VPN. За аккаунтом следят его помощники.

«Меня сняли, выложили, для меня там что-то смонтировали, бог с ним. Жалко что ли», — прокомментировал Кондрашов.

На видео в его аккаунте сейчас больше 600 лайков и 50 комментариев. Некоторые возмущаются, что это «подростковое позерство», «дно пошлятины» и «позор», а Байкал теперь «жалко». Один из комментаторов заявил, что владельцам лимузинов «закон не писан» и даже на переправе нельзя так ездить.

Однако в противоположность тому, что пишет часть Telegram-каналов о «взбунтовавшихся» людях и «потоке хейта», большая часть отнеслась одобрительно и комментирует словами «Вить, это мощно», «огонь», «стильно», «Даешь первый проезд вокруг Ольхона на лимузине». Пара человек отметили, что водитель молодец, но лимузин выглядит плохо, «как гусеница».

В 2021 году видео с бывшим мэром уже завирусилось в сети, когда он снял пародию на Little Big. Так Кондрашов ответил солисту группы Илье Прусикину (признан в РФ иностранным агентом), который раскритиковал чистоту воды в Байкале.

«На самом деле у вас самая сладкая и чистая вода в мире. Это была пыль с моих сапог, которую я нечаянно стряхнул в Байкал. Я все уже собрал», — говорит в ролике Кондрашов от лица Прусикина.

Последний «народный» мэр, критик «Единой России» и КПРФ: чем известен Кондрашов

Родился в иркутском поселке в семье рабочих-железнодорожников, сейчас ему 62 года. Учился в Иркутском институте народного хозяйства, начал карьеру на заводе. Добрался до руководящих должностей, стал директором нескольких компаний, открыл строительный холдинг. В 2009 году пошел в политику, прошел в Заксобрание Иркутской области от КПРФ.

В 2010 году с большим отрывом выиграл выборы мэра Иркутска — за него проголосовали 62,32%. Кандидат «Единой России» Сергей Серебренников получил 27,21% и занял второе место.

На посту главы города Кондрашов оставался до 2015 года. Признавался журналистам, что почти каждую улицу Иркутска надо ремонтировать, но денег нет. Жаловался на законы, которые позволяют выигрывать подряды плохим компаниям, которые просто предлагают меньшую цену.

«Отыгрывается конкурс, и на рынке появляются неблагополучные компании. Они просто через федеральную антимонопольную службу сносят эти конкурсы», — описывал он.

Уже в следующем году после избрания, в 2011-ом, Кондрашов вступил в «Единую Россию». Политик объяснил, что «в нынешней политической ситуации без активного сотрудничества с партией власти конструктивно и созидательно работать невозможно», как писал участвовавшей в его встрече с жителями журналист.

«Жутко интересно наблюдать за тем, как пришедшие во власть люди мгновенно преображаются. Как будто из столицы приезжает специальный порученец и вставляет им единообразный микрочип в мозги. <...> Из публичного и энергичного политика западного типа он превратился... в не менее энергичного хозяйственного сибирского мужика. Естественно, голосовал и я, и большинство земляков за совершенно другого человека», — описывал Кондрашова репортер.

Под конец 2014 года областное Заксобрание отменило прямые выборы мэра Иркутска, объявив вместо них «институт сити-менеджера».

«Выборный мэр — это хорошо, но хозяйственник — лучше», — заявила тогдашний спикер собрания Людмила Берлина.

Так Кондрашов не смог пойти на второй срок и был вынужден уйти в отставку. Его сменил Виктор Бердников, которого незадолго до этого выбрали в городскую думу Иркутска при одной из самых низких явок (за него проголосовали около тысячи человек).

После этого Кондрашов занимал пост вице-премьера Иркутской области. В 2018 году вышел из «Единой России», раскритиковав ее.

«Что-то как-то «Единая Россия» не помогает нам. Я же долго терпел, ждал того момента, когда будут востребован там. Востребованности нет, и я так понимаю, что наше региональное отделение совершенно недееспособно», — сказал он.

После этого политик решил пойти на предстоящие выборы в Заксобрание самовыдвиженцем. В то же время на него завели дело о коррупции и превышении полномочий. Иркутское следствие заявило, что Кондрашов получил взятку в 10 млн руб. за урегулирование спора хозяйствующих субъектов. Сам он отрицал вину и говорил, что следствие использует «искаженные факты». В итоге его не признали виновным, политик прошел в областной парламент при поддержке КПРФ. В 2023 году он собирался снова участвовать в выборах от коммунистов, но снял кандидатуру, потому что КПРФ «превратилась в семейную фирму» и ему с ними не по пути.