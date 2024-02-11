Два внедорожника провалились в трещины на Байкале и вмерзли в лед

В Иркутской области возле поселка Большое Голоустное сотрудники МЧС обнаружили два внедорожника, вмерзших в байкальский лед. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На Байкале в трех километрах от берега вблизи поселка Большое Голоустное в трещину провалились два внедорожника. Автомобили обнаружили сотрудники МЧС, водителей и пассажиров в салонах машин не было, они бросили транспорт и ушли.

Как отметили в ГУ МЧС региона, несмотря на предупреждения, туристы и рыбаки продолжают выезжать на лед, ухудшение ледовой обстановки и образование трещин также наблюдаются возле поселков Хужир, Бугульдейка, Листвянка, Утулик.

Ранее уазик с туристами провалился под лед на Байкале.