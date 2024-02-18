Рыбаки на внедорожнике провалились под лед в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в районе протоки Хохлацкая под лед ушел автомобиль с двумя рыбками. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

В Хабаровском крае спасатели двое суток искали провалившийся под лед автомобиль с рыбаками. Сотрудники МЧС на снегоходах обследовали местность в районе проток Пчелиная и Хохлацкая, место провала автомобиля удалось обнаружить в районе песчаного карьера.

Машина полностью ушла под воду. Одного рыбака обнаружили в салоне авто, спасти его не удалось, поиски второго мужчины продолжаются, дно карьера обследовали водолазы.

Ранее два внедорожника провалились в трещины на Байкале и вмерзли в лед.