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Рыбаки на внедорожнике провалились под лед в Хабаровском крае

В Хабаровском крае двое рыбаков провалились под лед вместе с автомобилем

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В Хабаровском крае в районе протоки Хохлацкая под лед ушел автомобиль с двумя рыбками. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

В Хабаровском крае спасатели двое суток искали провалившийся под лед автомобиль с рыбаками. Сотрудники МЧС на снегоходах обследовали местность в районе проток Пчелиная и Хохлацкая, место провала автомобиля удалось обнаружить в районе песчаного карьера.

Машина полностью ушла под воду. Одного рыбака обнаружили в салоне авто, спасти его не удалось, поиски второго мужчины продолжаются, дно карьера обследовали водолазы.

Ранее два внедорожника провалились в трещины на Байкале и вмерзли в лед.

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