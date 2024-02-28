В Люберцах владелица кофейни выгнала бойца СВО за некультурное поведение. Ей грозит 5 лет Против владелицы кофеен в Люберцах, выставившей бойцов СВО, завел уголовное дело

В Подмосковье владелица кофеен похвасталась в соцсетях, как выставила из своего заведения участника военных действий на Украине. Он дебоширил, «пугал гостей и баристу». Историю заметили активисты и пожаловались Бастрыкину. Дело осложнили антивоенные посты на странице девушки. В итоге собственницу оштрафовали и завели против нее уголовное дело.

Против владелицы подмосковных кофеен Алены Полякевич возбудили уголовное дело после того, как она рассказала в соцсетях, что выгнала из своего заведения некультурного российского военного, участника СВО. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) в Telegram.

Девушку подозревают в преступлении по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Следствие уточнило, что проверить Полякевич попросили «активисты общественной организации». Они опубликовали в интернете обращение к главе СК Александру Бастрыкину.

«Женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера. Кроме того, заявители просят проверить женщину на причастность к финансированию ВСУ», — пересказало претензии следствие.

Бастрыкин поручил доложить ему лично о расследовании этого дела. Доклад должен подготовить глава подмосковного главка СК Александр Стариков.

Несколько дней назад Полякевич уже оштрафовали за дискредитацию армии, теперь преследование против нее ужесточили.

Выгоняла бомжей, а теперь и горе бойцов

Полякевич принадлежат две кофейни Strong Coffee в Люберцах. В одну из них, по ее словам, пришел «боец с фронта», который «начал вести себя, мягко говоря, не очень». Бариста на смене не могла с ним справиться, мужчина «на нее не реагировал», и спустя час сотрудница написала Полякевич.

«Я пришла и за две минуты уладила эту ситуацию. Без крика, без мата и прочего, просто попросила покинуть помещение. Бомжей я уже выгоняла, а теперь и горе бойцы есть в моем списке», — рассказала в соцсетях владелица кофейни.

Она также разместила свое фото с подписью «Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и СМС». В новом посте девушка добавила, что военный «вел себя как чмо», пугал баристу и гостей.

На случай обратил внимание блогер Владислав Поздняков (основатель экстремистского движения «Мужское государство» (организация запрещена в России), скрывается за границей, активно поддерживает СВО). Он также нашел антивоенные публикации Полякевич в X.

На фоне огласки к истории подключилось ультраправое движение «Русская община». Оно написало о Полякевич 26 февраля, добавив, что девушка выкладывала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с антивоенного митинга. Члены движения пошли с рейдом по ее кофейням.

«В кафе пришли участники СВО и активисты «Русской Общины» из Москвы и Люберец, чтобы разобраться в сложившихся обстоятельствах. Обслуживать бойцов в кафе вновь отказались. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, было написано коллективное заявление», — указало движение.

Активисты приложили видео, на котором они толпой ходят по кофейням. Одна оказалась закрыта, во второй они попросили у баристы книгу жалоб. Также на видео люди, которые называют себя «неравнодушными гражданами», общаются с приехавшей полицией. Та говорит, что «на их стороне».

«Мы, наоборот, на вашей стороне. Просто такое ощущение, что у нас барьер образовался непонятный. У нас тоже ребята ездят туда [на фронт]», — заявил полицейский.

«Русская Община» записала на фоне кофейни обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором сообщила о «вопиющем неподобающем поведении» Полякевич. Движение попросило проверить ее на дискредитацию армии и финансирование ВСУ, «привести ее в чувство по закону» и заставить извиняться.

При этом «Русская Община» уточнила, что на тот момент Полякевич уже задержали.

»<...> ведутся следственные мероприятия. Задержана сразу, как стало ясно, что мы идем. Совпадение, наверное», — прокомментировала «Русская община».

В тот же день, 26 февраля, полиция Люберец доложила, что Полякевич привезли в территориальное отделение и составили на нее административный протокол за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 ч.1 КоАП). Ее представили как «жительницу Люберцы 1997 года рождения». Судья Люберецкого городского суда Марина Попова ~оштрафовала/b> ее на 45 тыс. руб. за один из комментариев в соцсетях — какой именно, неизвестно.

СК передал, что против Полякевич возбудили уже уголовное дело, через два дня, 28 февраля.