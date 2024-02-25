Стреляли в воздух, били по лицу. Бойцы ЧВК напали на посетителей кафе в Крыму Советник главы Крыма опроверг заявления о связи ЧВК «Медведи» с Аксеновым

Сотрудники ЧВК «Медведи» напали на посетителей кафе в Черноморске в День защитника Отечества: они ворвались в заведение, уложили гостей лицом в пол и начали избивать их ногами и дубинками, а также несколько раз выстрелили из автоматов в воздух. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у него разбит череп, у остальных сломаны носы и диагностированы сотрясения. По словам очевидицы, подобные происшествия происходили в поселке «не один раз», однако «военных» «хорошо покрывают».

В поселке Черноморское в Крыму сотрудники частной военной компании «Медведи» избили посетителей кафе. Видеозапись конфликта опубликовал Telegram-канал «ЧП Симферополь», по его данным, инцидент произошел 23 февраля.

На записи видно, как группа людей врывается на веранду и укладывает присутствующих на пол. Нападавших сопровождают люди в военной форме, в их руках – автоматы, из которых они стреляют в воздух.

«На пол! Всем лечь! Руки за голову!» — кричит один из наиболее активных участников нападения.

Мужчина наносит удары посетителям кафе, пинает их ногами (один из пинков приходится одной из жертв прямо по лицу). Другой орудует бейсбольной битой.

По данным Telegram-канал «Mash на волне» пишет, что конфликт произошел в заведении «Крепость» во время празднования Дня защитника Отечества, он начался с перепалки между двумя бойцами ЧВК и неизвестными на парковке у кафе.

«Праздновали 23 февраля двое из добровольческой бригады, после конфликта отлучились и уже ночью вернулись с подмогой, которую можно увидеть на видео», — говорится в сообщении канала.

При этом, как рассказала «Газете.Ru» девушка одного из пострадавших Анастасия, у избитых посетителей кафе конфликта с бойцами ЧВК не было:

«Все молодые люди, девушка на видео — они вообще не относятся никак к конфликту. Ребята просто всех под одну гребенку решили сделать. Там людей избивали за то, что просто они поднимали голову и что-то пытались сказать, противостоять».

Больше всех от действий нападавших пострадал молодой человек Анастасии (на видео его усадили на стул).

«У него разбит череп, есть очень большие трещины в кости на лице, сломан нос, лопнула барабанная перепонка, гематомы, множественные кровоподтеки, он в тяжелом состоянии. Все остальные — средняя степень тяжести. Также у остальных ребят и носы сломаны, и сотрясение есть. И у моего молодого человека в том числе», — сообщила девушка.

«В заведении выкрикивают проукраинские лозунги»

По информации «Mash на волне», зачинщики конфликта после обманули остальных бойцов, заявив, что в заведении «выкрикивают проукраинские лозунги».

«Три сотрудника бригады после драки приехали на базу и рассказали, что в заведении выкрикивают проукраинские лозунги. Это оказалось ложью, всех виновных передали полиции», — указано в сообщении.

При этом Telegram-каналы, сообщившие о конфликте, утверждали, что сама ЧВК «Медведи», «заявляет, что ее снабжает» глава Крыма Сергей Аксенов. Его советник по информационной политике Олег Крючков эту информацию опроверг.

«Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым, всем известны. ЧВК «Медведи» имеет подчинение совсем по иной вертикали», — написал он.

Чиновник добавил, что позиция руководства Крыма «четкая и понятная»: все виновные должны быть наказаны по закону. По данным «Mash на волне», после конфликта в кафе уже возбуждено уголовное дело.

«Военных покрывают»

Анастасия рассказала «Газете.Ru», что подобные инциденты с участием военнослужащих в Черноморском происходили и ранее.

«Если посмотреть по всем камерам, такое происшествие уже происходило не один раз, просто никто не хотел это огласке предавать. Двое военных просто вызвали свое подкрепление, так как не могли конфликт урегулировать самостоятельно, и начали просто избивать мирных жителей. Они сами лезли на конфликт и устроили этот беспредел», — заявила она.

При этом девушка добавила, что сотрудники заведения не пыталась разнять драку, так как «все были с автоматами».

«Военных здесь очень хорошо покрывают. Они сбили человека насмерть — замять. Они пугают народ. Избили двух мужчин около школы ночью, просто шли двое мужчин, не пьяные, их тоже избили и запугивали, чтобы они забрали заявление и отказались от своих слов. Люди действительно забирали заявления. Они сейчас начали действовать так же. Но в связи с тем, что мы дали огласку, все пошло выше и дальше», — поделилась Анастасия.

Она также заявила, что после публикации видео с ней связались бойцы ЧВК с просьбой удалить запись, однако она отказалась и настаивает на официальном наказании для нападавших.