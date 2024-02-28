«Одна жалуется на телевизор, другая — на колдунью»: возможно ли побороть эпидемию доносов? Как новые статьи УК провоцируют россиян жаловаться в «органы»

Свести личные счеты, восстановить социальную справедливость, заявить о себе — чего хотят современные «Павлики Морозовы»? «Газета.Ru» поговорила с авторами жалоб и их адресатами и попыталась выяснить, возможно ли как-то побороть недуг, который уже окрестили «эпидемией доносов».

«Ненавижу этого человека»

Несколько лет назад знакомые сотрудники силовых органов предложили жителю Балашихи Олегу Т. (имя изменено) сотрудничать. Условия простые: его попросили напрямую сообщать о преступлениях.

«Доносить я соглашался не на все. Например, ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-повестку игнорировал из-за крайне расплывчатых формулировок закона. Мне кажется, при некотором желании под этот пункт можно подвести любое действие, выходящее за рамки христианского понятия о добропорядочных отношениях», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Большая часть его обращений касалась преступлений против безопасности государства. «Я не раз писал доносы на радикальных коммунистов. К левому движению я в принципе не испытываю симпатий, но лишний раз ставить подножки адекватным людям смысла не вижу. Когда же речь идет, например, о «Гражданах СССР» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), то пост, который при прочих равных я бы проигнорировал, вызывает у меня живой интерес», — объясняет Олег Т.

О том, зачем он пишет доносы, задумался, когда случайно наткнулся на пост старого знакомого. «Текст вполне подпадал под статью о дискредитации, и я решил его сдать, — вспоминает Олег. — Когда уже сел составлять письмо, понял, что мотивировало меня вообще не нарушение.

Обычно я обращаю внимание на посты из-за политических взглядов автора, от которого, по моему мнению, исходит явная опасность. Здесь же я просто ненавижу человека всеми фибрами души.

Это и остановило. Сводить через доносы личные счеты я считаю неприемлемым».

Борьба за социальную справедливость

Если Олег Т. пишет доносы «по долгу службы», то другие жалобщики зачастую решают с помощью таких «сигналов» свои бытовые проблемы.

В марте 2023-го россиянка написала донос на первоклассницу, которая часто ссорилась с ее дочерью. Девочка жаловалась матери, что в школе ее обзывают и унижают. Тогда женщина изучила социальные сети обидчицы и наткнулась на видео, в котором восьмилетняя ученица мнет нарисованный карандашами флаг России и показывает флаг Украины. По ее обращению полиция начала проверку.

Как отмечает антрополог, кандидат исторических наук Илья Утехин, изучавший обращения советских граждан, жаловаться или нет в «органы» — это всегда личный выбор человека. Мотивы могут быть самыми разными, и в том числе — желание внести вклад в общее дело.

«Когда человек пишет донос и на это письмо реагируют, он чувствует, что восстановил социальную справедливость, сделал важное дело и главное — сильные мира сего его заметили, признали правоту», — объясняет Утехин.

Общество, по словам исследователя, обычно относится к доносчикам негативно. В частности, из-за того, что это рушит семейные, горизонтальные связи. Хотя периодически государство делает попытки «обелить» авторов жалоб.

«Нужно понимать, что в Советском Союзе Павлик Морозов был героем и образцом того, что такая квазирелигиозная верность государству должна быть сильнее, чем семейные связи», — отмечает эксперт.

Те, кто следует примеру пионера, есть и сейчас. В апреле 2023-го 59-летняя москвичка в очередной раз поссорилась с дочерью на тему СВО. Девушка выступала против военных действий. Обычно все заканчивалось взаимными обидами, но на этот раз мать написала жалобу. По данному факту полиция начала проверку.

Новые запреты — новые доносы

Количество «сигналов», как отмечает антрополог, напрямую зависит от специфики политической обстановки в стране.

В начале марта 2022-го в России была введена уголовная ответственность за фейки об армии. «Лица, которые занимаются фальсификацией, должны быть наказаны, причем самым жестким образом», — объяснял необходимость изменения законодательства автор поправок, депутат Василий Пискарев.

Уже в конце месяца Роскомнадзор сообщил, что количество обращений по поводу противоправной информации в интернете выросло на 40% по сравнению с мартом 2021-го. Поступило почти 132 тыс. писем. Для сравнения — на коррупцию пожаловались всего семь обратившихся в ведомство россиян.

Рост числа жалоб фиксируют и в МВД. В четвертом квартале 2023-го года ведомство зарегистрировали на 20% больше писем, чем за аналогичный период 2022-го.

Где чаще жалуются? Активнее всего в полицию пишут в Москве (18,9 тыс.), Московской области (9 тыс.), Санкт-Петербурге (4,8 тыс.), Краснодарском крае (4 тыс.) и Ростовской области (1,7 тыс.).



Каждое из них полицейские обязаны оформить и проверить.

«В год мне приходит около 300 обращений. Дай бог 10 из них ложатся в основу административного дела. Чего только мне не присылают: одна женщина считает, что ее облучает телевизор, другая жалуется на колдунью, которая заговаривает соседей через трубы», — рассказывает «Газете.Ru» сотрудник МВД Алексей Р. (имя изменено).

Большой поток обращений, по его словам, по-прежнему приходит по поводу дискредитации вооруженных сил. «Мне часто писал один человек, каждая жалоба которого занимала 1,5 тыс. листов, — вспоминает оперативник. — Я мог бы отправлять все это в Роскомнадзор, но писем от него было так много, что мы с коллегой просто не успевали реагировать, все время занимали ответы на его сообщения».

Законами дела не исправишь

На проблему доносов обратили внимание в Госдуме. Еще весной 2023-го депутат Евгений Марков заявил, что ряд граждан подает жалобы в ведомства, чтобы навредить другим. Жертвами ситуации, по мнению политика, стали учителя, на которых ученики жалуются за любые замечания.

Инициативная группа предложила законодательно закрепить понятие «злоупотребление правом на обращение» и наказывать нарушителей рублем. Но Генпрокуратура идею не поддержала.

«Нам ответили, что существующих механизмов достаточно для пресечения злоупотреблений, а введение административной ответственности создаст предпосылки к правовой неопределенности при реализации конституционного права», — сказал Марков в беседе с «Газетой.Ru».

При этом, по его словам, россияне по-прежнему обращаются к нему с просьбами найти управу на «серийных доносчиков».

«Особенно они терроризируют небольшие населенные пункты. Жалуются на соседей, должностных лиц, руководителей, причем сразу во все государственные органы. За десятилетия накопились целые тома», — объясняет депутат.

В начале февраля этого года свой вариант аналогичного законопроекта в правительство направил и кандидат в президенты РФ Владислав Даванков. Депутат призвал ввести наказание для тех, кто строит на доносах свою карьеру. В частности, запретить им администрировать каналы в соцсетях (документ есть в распоряжении редакции).

Как отметила соавтор закона, депутат Госдумы, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, «все разумные люди должны противостоять вирусу доносительства, вот-вот грозящему перейти в пандемию».

«Будут бояться»

По мнению юристов, определить, писал человек донос ради «хайпа» или для защиты своих прав, будет почти невозможно. Более того, размытые понятия могут создать почву для новых злоупотреблений.

«Думаю, наказание больше затронет простых граждан, а не серийных жалобщиков. Станет меньше правомерных обращений, люди просто будут бояться писать в государственные и правоохранительные органы», — считает адвокат Илья Демин.

Зато общественники, поставившие производство жалоб на поток, не испугаются. Активист Виталий Бородин, написавший жалобы на Аллу Пугачеву, Валерия Меладзе, Данилу Козловского и многих других звезд, считает, что выполняет важную общественную функцию.

«В нашей стране есть общественный контроль, в рамках которого члены организаций могут проводить рейды, писать обращения, мониторить интернет, что мы и делаем. Мы призываем органы обратить внимание на тех, кто предал нашу страну, не пишем жалобы на соседа, на обыкновенного человека», — заявил он в своем Telegram-канале.

По мнению специалистов, остановить поток массовых жалоб с помощью изменений в законодательстве не удастся. Жертвам кляузников чаще всего проблематично наказать обидчиков даже по существующей статье о «ложных доносах».

Примеров, когда наговор заканчивается для граждан уголовным делом, в России мало. Более того, по данным Верховного суда, их количество сокращается. За полгода 2023-го к ответственности привлекли 425 человек. Из них только 29 — к реальному лишению свободы. Годом ранее осужденных было 499 человек, из которых 66 попали за решетку.

«Следствию необходимо доказывать, что человек заведомо знал, что пишет неправду, а доносчик всегда может сказать, что просто заблуждался, — объясняет адвокат Дмитрий Джулай. — Кроме того, сроки давности по статье 306 УК РФ («Ложный донос») всего два года, и есть большой шанс, что они истекут до вынесения приговора судом».