Напротив здания Минобороны в Москве обнаружили подозрительную камеру. Ее владельцем оказалась ФСБ ТАСС: в Москве начали проверку из-за камеры у здания Минобороны

Коммунальщики в Москве случайно обнаружили подозрительную камеру в здании напротив Минобороны РФ. Mash сообщил, что она могла вести трансляцию обстановки и передавать картинку на расстояние. МВД начало проверку по факту инцидента, заподозрив диверсию. Однако выяснилось, что камера принадлежит ФСБ.

«Непрерывная трансляция обстановки»

В Москве нашли камеру, которая следила за зданием министерства обороны России, сообщил Mash. Устройство было расположено на чердаке одного из домов на Фрунзенской набережной.

Камеру случайно обнаружили коммунальщики во время обхода здания. Устройство было установлено на штатив и повернуто объективом в стену, чтобы не бликовать, уточнил Telegram-канал.

«Судя по установленному передатчику, прибор мог вести непрерывную трансляцию обстановки у здания МО РФ и онлайн передавать картинку на расстояние», — говорится в посте.

Камеру демонтировали и передали специалистам.

Подозрение в диверсии

Информацию о находке подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, сотрудники столичного главка МВД начали доследственную проверку по данному факту. Об инциденте также доложили в ФСБ по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы.

«Вечером 26 февраля в полицию обратился работник коммунальной службы, который сообщил о том, что на чердаке здания на Фрунзенской набережной, расположенного напротив Минобороны России, найдена видеокамера на штативе и антенна. Оборудование изъято», — рассказал источник.

Он добавил, что сейчас камеру изучают специалисты. В том числе они выясняют, какие кадры смогло снять устройство.

При этом в пресс-службе ГУ МВД Москвы РБК заявили, что не получали такой информации.

По данным Telegram-канала Baza, находку коммунальщиков демонтировали и забрали с места оперативники. Изначально полицейские заподозрили, что камеру использовали для подготовки диверсии. В связи с этим и была начата проверка. Однако позже выяснилось, что устройство принадлежит ФСБ РФ. Об этом сотрудники ведомства сами сообщили правоохранителям.

Камера как маяк или шпион

В июле 2023 года на здания поблизости от Минобороны РФ упали обломки двух украинских беспилотников. В результате этой атаки никто не пострадал. В ведомстве заявили, что оба дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В нескольких домах выбило окна, повреждения получили и витрины магазинов на первых этажах.

Один из беспилотников, как сообщал «Коммерсантъ», пробил крышу двухэтажного здания Центрального военного оркестра министерства обороны и взорвался внутри. Объект получил серьезные повреждения.

Главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов в беседе с «ЪFM» отметил, что подобные атаки на объекты инфраструктуры заставляют задуматься об «иных способах» использования камер, подобных обнаруженной:

«Тем не менее в большей степени здесь можно говорить про то, что через эту камеру можно было бы получить некий объективный контроль результатов поражения в случае, если бы какие-то летательные аппараты направлялись к комплексу зданий Минобороны. Пока я не вижу оснований для предположения о том, что устройство использовалось как маяк для наведения».