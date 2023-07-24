«Выбито несколько окон». К чему привела «спецоперация» ГУР Украины в Москве

По Москве нанесен очередной удар беспилотниками. Один дрон попал в дом на Комсомольском проспекте (это недалеко от главного здания Минобороны), второй — в высотку на проспекте Лихачева. Пострадавших и серьезных нарушений не зафиксировано. Украинские источники назвали это «специальной операцией» Главного управления разведки Украины, а в МИД РФ указали на «акт международного терроризма». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Утром 24 июля столицу России попытались атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, — написал градоначальник. — Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте».

Один беспилотник попал в дом №17 на Комсомольском проспекте. Неподалеку от него, на Фрунзенской набережной, находится главное здание Министерства обороны.

«На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Второй беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева.

close 100% На месте происшествия, где произошла атака беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве, 24 июля 2023 года Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах высотки», — сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«[Прозвучал] взрыв, хлопок, — рассказал корреспонденту сотрудник офиса, расположенного в бизнес-центре на проспекте Лихачева. — Вышел на улицу, смотрю сэндвич-панели отлетели. Нас, конечно, сразу [эвакуировали]. Потом уже сказали, что это, может быть, беспилотники».

В обоих местах «прилетов» экстренные службы перекрывали автомобильное движение и обращались к водителям с просьбой выбирать пути объезда. Позже появилось сообщение о частичном восстановлении движения по Комсомольскому проспекту.

close 100% На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника, 24 июля 2023 года Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы, — написало в своем Telegram-канале Минобороны России. — Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с корреспондентом RTVI, уже назвала произошедшее «актом международного терроризма».

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщило, что атака беспилотников была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Все пташки долетели до Москвы», — заявил собеседник издания.

Это не первая атака беспилотников на столицу России.

close 100% Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве, 24 июля 2023 года Наталья Селиверстова/РИА Новости

В ночь на 3 мая два дрона атаковали Московский Кремль. Президента России в это время не было в здании, он не пострадал, аппараты были сбиты. Кадры с попаданием дронов по Сенатскому дворцу широко разлетелись по соцсетям и СМИ.

Другая атака состоялась утром 30 мая. Взрывы прозвучали над Рублевкой, в Новой Москве, на Новой Риге, а также на улицах Атласова, Профсоюзной, Удальцова и Ленинском проспекте. Жителей нескольких домов пришлось эвакуировать.

21 июня три беспилотника было сбито в Новой Москве и Наро-Фоминском городском округе. 4 июля несколько дронов сбили на подлете к Москве, из-за этого временно не работал аэропорт Внуково.

В результате этих атак не было ни погибших, ни госпитализированных.

Российские власти, комментируя попытки ударов БПЛА в Московском регионе, неизменно указывали на террористический характер действий «киевского режима».