Шри-Ланка решила ужесточить визовый режим для россиян, но дала задний ход Шри-Ланка проведет расследование из-за слов об отказе продлевать визы россиянам

Департамент иммиграции Шри-Ланки решил прекратить бесплатно продлевать визы россиянам. Это произошло после инцидента с «белой» вечеринкой в «русском кафе на юге страны», которая вызвала серьезные споры из-за своего дискриминационного характера. В офисе президента Шри-Ланки опровергли информацию об ужесточении визового режима для граждан РФ и пообещали провести расследование.

«Ситуация с полетами нормализовалась»

Власти Шри-Ланки не принимали решения об отмене продления долгосрочных виз, выданных российским и украинским туристам.

«Президент Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование по поводу распространенного без предварительного одобрения кабинета министров уведомления [департамента иммиграции] о том, что российские и украинские туристы должны покинуть страну в течение 14 дней», — уточнили в пресс-службе главы государства.

Таким образом в администрации президента отреагировали на появившиеся в местных СМИ данные о разосланном департаментом иммиграции страны уведомлении, в котором всем туристам из РФ и с Украины, длительное время проживающим на острове, предписывалось до 7 марта покинуть страну.

Процедура бесплатного продления виз для этих категорий граждан действовала с 28 февраля 2022 года из-за осложнения авиасообщения, которое произошло после начала СВО.

«Ситуация с полетами сейчас нормализовалась, и у них (россиян и украинцев. — «Газета.Ru») нет проблем с возвращением», — заявил генеральный комиссар по иммиграции Шри-Ланки Харша Илукпития AFP.

Отмена «белой» вечеринки

Информация о приостановке продления виз россиянам появилась на фоне новостей о поведении граждан РФ на острове.

23 февраля местное издание Daily Mirror написало о вечеринке «только для белых», которая должна была состояться в «русском кафе на юге страны».

«Мероприятие, которое рекламировалось как Opening White Party, вызвало серьезные споры из-за его дискриминационного характера. Организаторы намеревались внедрить политику фейс-контроля, согласно которой вход был бы позволен исключительно лицам, которых вышибалы сочтут подходящими на основе их белой кожи, богатства, стиля или манеры поведения», — написала газета.

Из-за широкого общественного резонанса организаторы были вынуждены отменить мероприятие.

«Мы встретились с агрессией на фоне раздутого скандала о расизме. Белая вечеринка отменяется!» — написали они в соцсетях.

Шри-Ланка — не единственное государство, в котором у граждан РФ возникают сложности. Так, в прошлом году на них жаловались власти Бали. Губернатор острова Вайан Костер даже предложил вернуть на ближайшие 100 лет систему квот для посещения острова из-за участившихся правонарушений со стороны туристов. По его словам, «большинство нарушителей из России», — с января с острова депортировали 101 туриста, из них 27 были гражданами РФ. Индонезийские власти искали возможность для ограничения турпотока из РФ, поскольку, как утверждала администрация острова, россияне «злоупотребляют гостеприимством» — не улетают с Бали по окончании срока визы, оставаясь там жить и работать.

Скандал с извращенцем в отеле

У граждан РФ тоже есть вопросы к действиям властей Шри-Ланки. 17 февраля посольство РФ в Коломбо призвало россиян, постоянно проживающих в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на родину из-за «участившихся инцидентов» с участием соотечественников.

Поводом для этой реакции ведомства стал недавний случай с тремя россиянками, которые подверглись домогательствам сотрудника местного отеля. При этом персонал отеля не хотел вызывать полицию, а сотрудники правоохранительных органов — принимать заявление от жертв. Поэтому в ситуацию вмешалось российское посольство. 18 февраля в диппредставительстве заверили, что обстановка на острове стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью, поэтому россияне могут продолжать свой отдых в регионе.