Россиян призвали покинуть Шри-Ланку из-за скандала с извращенцем в отеле Полиция Шри-Ланки начала расследование инцидента с российскими туристами в отеле

На Шри-Ланке несколько россиянок пострадали от домогательств сотрудника одного из дешевых отелей. При этом персонал отеля не хотел вызывать полицию, а сама полиция — принимать заявление от жертв. В ситуацию вмешалось российское посольство, которое призвало постоянно проживающих на острове россиян задуматься о возможном возвращении на родину. После вмешательства российского консула полиция Шри-Ланки начала проверку.

Посольство РФ в Шри-Ланке призвало постоянно проживающих в стране россиян подумать о возвращении на родину. Причина — «участившиеся инциденты» с участием российских граждан.

«Посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину», — говорится в сообщении.

Поводом для реакции посольства стал недавний случай с тремя россиянками, которые подверглись домогательствам сотрудника местного отеля.

Три девушки из России в феврале прилетели на неделю отдохнуть на острове через туроператора «Алекс-тур». Они заселились в двухзвездочный Rainbow Surf Beach Hotel в городе Хабарадува. В ночь на 8 февраля одна из туристок проснулась от того, что сотрудник отеля, «рум-бой», гладил ее ногу. Россиянки выгнали его, но в полицию не обратились, так как «не хотели терять драгоценные дни отдыха», выяснил Telegram-канал Shot.

Спустя почти неделю, в ночь на 14 февраля тот же работник снова залез в номер отдыхающих, полностью голый лег посередине между двумя девушками и начал удовлетворять себя. Россиянки проснулись и подняли скандал. Персонал отеля извинялся, но игнорировал просьбы вызвать полицию, причем сам извращенец на ломаном русском заявил, что «моя нет вина». Конфликт перерос в драку сотрудников с парнем одной из туристок (он россиянин, находится на острове по визе постоянно проживающего лица).

Пострадавшие обратились в полицию, но те не захотели принимать заявление, пишет Shot. Помогло только вмешательство российского консула.

«Хотели бы отметить, что это уже не первая подобная жалоба на указанный отель», — предостерегло посольство.

Российские дипломаты связались с МИДом Шри-Ланки, рассказал пресс-секретарь российского посольства Герман Федоров. Он сообщил, что посольство призвало компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего.

«Полиция открыла расследование, но для этого действительно потребовалось активное участие консула, — сообщил Федоров. — Девушки улетели в Россию, не составив заявление в полицию. Несмотря на это, посольство посчитало необходимым обратиться в МИД Шри-Ланки.

Несмотря на предостережение от посольства, россияне не аннулируют туры на Шри-Ланку, так же, как и в Абхазию, которую накануне тоже назвали опасной для россиян. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что отмен не было ни вчера, ни сегодня.

«Судя по всему, пока туристы никак не отреагировали на сообщения в СМИ», — резюмировала она.

Исследование OneTwoTrip показало, что многие россияне интересовались отдыхом на Шри-Ланке в феврале. Отдых в этой стране они стали гуглить в четыре раза больше, чем раньше.

Туристический бизнес на Шри-Ланке только начал восстанавливаться. Сначала по нему ударили теракты в церквях 2019 года, потом коронавирус, а затем экономический и политический кризис 2022 года, когда из страны бежал президент.

В 2023-м впервые за четыре года количество прибывших на остров туристов превысило отметку в один миллион. Значимую роль в этом сыграли россияне. С октября 2022-го по июль 2023-го на Шри-Ланку прямыми рейсами прилетели больше 100 тыс. человек из России.

С ноября прошлого года визы для россиян в островное государство временно стали бесплатными в рамках поддержки туризма. Их можно получить на срок до 30 дней. Раньше виза стоила от $50 до $60.