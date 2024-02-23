Убийство за 5 млн рублей. В Петербурге задержаны организаторы покушения на адвоката В Петербурге задержаны трое предполагаемых организаторов покушения на адвоката

В Петербурге задержали предполагаемых организаторов покушения на адвоката Виктора Патрушева, в результате которого погиб его водитель. 20 февраля неизвестный в капюшоне и маске открыл стрельбу по мужчине возле школы, куда тот привез дочь работодателя. Водитель получил ранение в затылок и через два дня скончался в больнице, стоявшая рядом девочка не пострадала. Предположительно, мотивом покушения стал спор из-за дома за 20 млн рублей, а исполнитель преступления должен был получить за «работу» 5 млн рублей.

Организаторы покушения на юриста в Санкт-Петерубрге, в результате которого скончался его водитель, задержаны, сообщил Telegram-канал Shot. По данным канала, предполагаемых заказчика, водителя и исполнителя убийства поймали днем 22 февраля.

Киллером, как сообщает канал, оказался 50-летний неоднократно судимый Андрей Артюхин, на место его доставил его брат, за работу им обещали несколько миллионов рублей. Mash уточняет, что речь идет о 5 млн рублей.

«Предварительно, мотивом покушения стал имущественный спор на сумму около 20 миллионов рублей: заказчик убийства — бизнесмен Гинтерас Рагаускас — долго судился с юристом из-за права собственности на дом», — говорится в сообщении Shot.

По информации Telegram-канала 112, предполагаемый заказчик убийства выиграл у Патрушева суд о праве собственности на дом, однако тот «продолжил совать юридические палки в колеса новому владельцу».

Стрельба у школы

20 февраля около 9:00 в полицию поступило сообщение о ранении местного жителя. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Следствие считает, что неизвестный выстрелил в голову 42-летнего мужчины по неустановленным причинам и скрылся. По данным Telegram-канала 112, пострадавший — Рустамбек Алдаев, уроженец Узбекистана. Он работал водителем адвоката Виктора Патрушева.

«Фонтанка» выяснила, что инцидент произошел перед воротами гимназии. Учебный день еще не начался, поэтому свидетелями преступления стали многие школьники, они сняли происходящее на камеры мобильных телефонов.

Потерпевший работал на семью, в которой трое детей. Их мать находится в декретном отпуске и ухаживает за младшим ребенком. В день происшествия водитель отвозил старшего ребенка в школу, а среднего — в детский сад. Мужчина остановился около гимназии, вышел из автомобиля, чтобы помочь девочке выбраться из машины. В этот момент к нему подошел неизвестный в черном, который скрыл лицо капюшоном и маской, и выстрелил. По данным «Царьграда», рост убийцы около 170-175 см, на вид ему 35 лет.

«Девочка стояла всех ближе, но ее не задело», – сказал источник РИА Новости.

По данным «Фонтанки», одна из пуль вошла в затылок водителя. Врачи оценили состояние мужчины как крайне тяжелое. У него диагностировали открытую внутричерепную рану и отек головного мозга. Следователи не смогли опросить мужчину из-за его состояния.

22 февраля стало известно, что водитель скончался. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мужчина скончался сегодня днем в одной из городских больниц. Ранение оказалось несовместимым с жизнью», — рассказал источник агентства.

Убил не того

Источники «Фонтанки» предположили, что убийца принял водителя за его начальника.

«Адвокат был опрошен первоначально, он сказал, что не занимается громкими преступлениями, а сейчас ведет дела в арбитраже», — сообщил источник РИА Новости.

Патрушев начал работать юристом в 1999 году. Он учредил фирму, которая занималась оптовой торговлей, но в феврале 2022 года компания стала банкротом с долгами на 35 млн рублей.

В 2020 году Патрушев начал судиться с предпринимателем, который занял у него деньги под расписку и не отдал. Ущерб составил 26 млн рублей. При этом ответчик утверждает, что ничего не занимал у юриста, а деньги для покупки склада и здания спорткомплекса нашел где-то еще. В итоге Патрушев не смог выиграть суд.

По информации «Царьграда», юрист менял фамилию: он был Громовым, а стал Патрушевым. Причина такого решения неизвестна. Кроме этого, по данным канала, мужчина был фигурантом двух уголовных дел. Одно из них – по статье о мошенничестве. Следователи подозревали Патрушева и соучастников в использовании подложных документов, которые они подали в налоговую службу для возмещения акциза на 22,5 млн рублей. Всех фигурантов оправдали.

Супруга адвоката рассказала «Mash на Мойке», что ее семья не связана с криминалом. По ее словам, в день инцидента водитель, как обычно, развозил старших детей.

«Я простой человек, какое нападение может быть на меня? Я с ребенком нахожусь дома», — пояснила женщина, уточнив, что с дочерью все хорошо.