Киллер промахнулся: водителю адвоката из Петербурга выстрелили в голову на глазах у детей Неизвестный в упор выстрелил в мужчину с детьми у гимназии в Петербурге

В Петербурге у здания школы тяжело ранили 42-летнего уроженца Узбекистана, который привез на занятия двух детей своего начальника-адвоката. Мужчина подъехал на черной Toyota Camry и провожал несовершеннолетних в школу, но в него выстрелили в упор из пистолета Макарова. Целью стрелявшего, вероятно, мог быть отец учеников — адвокат Виктор Патрушев. Следователи возбудили дело о покушении на убийство. Преступника ищут.

Выстрел у школы

Недалеко от гимназии №622 в Выборгском районе Санкт-Петербурга неизвестный выстрелил в затылок 42-летнему мужчине, который сопровождал двух несовершеннолетних на занятия, написало интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение очевидцев.

Издание опубликовало снимки с места происшествия. На фотографиях видно лежащего на дороге человека. Как рассказали собеседники издания, злоумышленник подошел к мужчине сзади и, пока тот помогал детям высаживаться из автомобиля, выстрелил в него и скрылся.

Стрелок использовал пистолет Макарова. На месте происшествия полицейские нашли одну 9-миллиметровую гильзу от этого оружия.

Очевидцы, с которыми поговорил телеканал «78», говорят, что мужчину ранили после того, как он отвел детей в школу и возвращался обратно к машине.

Ситуация произошла около 8:30 утра 20 февраля. По словам источников «Фонтанки», в школе учебный процесс прерывать из-за инцидента не стали.

Стрелявшего ищут

Получивший ранения выжил. По данным пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, его госпитализировали.

Как пишут на сайте «78», пострадавшего зовут Рустамбек А., его называют уроженцем Узбекистана. Мужчина дышит, но находится без сознания. Дети в результате инцидента не пострадали.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство), сообщили в пресс-службе СК по региону. Самое суровое наказание, которое может грозить по этой статье, — лишение свободы на срок 11 лет и 3 месяца.

«По версии следствия, утром 20 февраля 2024 года, на Выборгском шоссе, неизвестный преступник по неустановленным мотивам с целью убийства произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, после чего с места происшествия скрылся», — сообщили в СК по региону.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят осмотр места происшествия. Стрелявшего ищут и устанавливают мотив преступления.

Выстрелил не в того

По данным собеседников агентства РИА Новости, пострадавший — водитель петербургского адвоката. Источники «Фонтанки» считают, что целью преступника был как раз начальник пострадавшего.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что целью покушения был адвокат Виктор Патрушев.

Источник РИА Новости сообщил, что адвоката опросили практически сразу после происшествия. Тот сказал, что не работает с громкими преступлениями, а ведет дела в арбитражном суде.