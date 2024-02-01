В России впервые оштрафовали за опубликованную в соцсети символику ЛГБТ*

Суд в Волжске признал виновным в совершении административного правонарушения молодого человека, опубликовавшего флаг ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) в соцсети. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Внимание силовиков привлек флаг ЛГБТ-движения, размещенный на личной странице в социальной сети местным жителем. Публикацию изображения они приравняли к демонстрации символики экстремистской организации и составили протокол в отношении волжанина о нарушении ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ.

В итоге за демонстрирование флага движения, признанного экстремистским в ноябре прошлого года, и его хранение «в целях массового распространения» мужчину привлекли к административном ответственности. На суде обвиняемый раскаялся и заявил, что опубликовал картинку «по глупости». В итоге его оштрафовали на 1 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы Останина в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что ношение сережек в цветах радуге не является основанием для ареста и пропагандой ЛГБТ.