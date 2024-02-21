«Не обрела суверенитет»: в Крыму предложили отменить договор с Германией Сенатор Цеков поддержал предложение о денонсации договора с Германией от 1990 года

Немецкая община Крыма выступает за денонсацию договора «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», который был подписан в 1990 году в Москве. ФРГ, по словам главы немецкой национально-культурной автономии полуострова, Гемпеля, так и не обрела полный суверенитет. Эту идею поддержали в российском парламенте: сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Германия игнорирует положения договора. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии». По его словам, этот договор фактически не реализуется, сообщает РИА Новости.

«Современная Германия игнорирует положения договора от 12 сентября 1990 года «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», подписанного при объединении ГДР и ФРГ», — заявил Гемпель.

Глава немцев Крыма сообщил, что эту позицию поддерживает вся немецкая община полуострова. Кроме того, российские немцы обеспокоены политикой и действиями ФРГ в отношении РФ.

«Мы искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора, и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», — пояснил Гемпель.

Он напомнил, что данный договор определял основу для создания справедливого мирного устройства в Европе, в том числе меры по разоружению и контролю над вооружением, однако «нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания».

Что это за договор?

После падения Берлинской стены в ноябре 1989 года Германия объединилась не сразу, но уже тогда стало понятно, что этого не избежать. То, что идею единой страны поддерживает большинство немцев в ГДР, доказали парламентские выборы в 1990 году. В ходе коалиционных переговоров при формировании кабинета парламентарии согласовали решение о вступлении ГДР в состав ФРГ.

«Народ ГДР является частью единого немецкого народа, который снова должен быть вместе», — говорилось в заявлении правительства ГДР 19 апреля 1990 года.

В Западной Германии идею объединения поддерживали все ведущие партии, кроме «зеленых».

Для стран-победительниц Второй мировой войны этот шаг стал неожиданностью. Особенно жесткую позицию по этому вопросу заняли Великобритания и Франция. Они выступали за переговоры в формате «четыре плюс два». Этот вариант предполагал, что СССР, США, Великобритания и Франция выработают условия объединения ГДР и ФРГ, а немецкие государства примут их. СССР и США же выступали за второй сценарий, при котором ГДР и ФРГ сами обсудят условия.

Канцлер ФРГ Гельмут Коль стремился заручиться поддержкой генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, который еще в феврале 1990 года говорил, что «вопрос о единстве немецкой нации должны решать сами немцы». В апреле 1990-го Коль предложил СССР экономическую помощь в обмен на согласие с членством объединенной Германии в НАТО. Кроме этого, Германия также обязалась профинансировать вывод войск СССР из ГДР и пообещала Москве крупный кредит.

Первая встреча глав МИД шести стран состоялась 5 мая 1990 года. После нее прошли еще три раунда переговоров. Ключевым был вопрос о военно-политическом статусе объединенной Германии. СССР изначально выступал за нейтралитет будущего единого государства. Западные страны этот вариант не устраивал — они считали, что Германия должна оставаться членом НАТО.

Договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» был подписан в Москве 12 сентября 1990 года. Документ определил и закрепил внешнеполитические аспекты объединения Германии. В частности, утвердил границы единого государства, передал Германии полный суверенитет над внутренними и внешними делами. Договор также сохранил некоторые ограничения, которые касались в первую очередь военного комплекса. В нем, в том числе, был прописан регламент развития бундесвера и сокращение численности вооруженных сил ФРГ — с 500 тыс. человек до 370. Германия также подтвердила, что отказывается от производства, владения и распоряжения оружием массового поражения. Страна также пообещала, что на территории бывшей ГДР, откуда будут выведены советские войска, не станут размещать ненемецкие войска НАТО и ядерное оружие.

Статья 7

7 статья договора «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», которую упомянул Юрий Гемпель, отменяет остатки оккупационного статуса ФРГ и ГДР и права стран-победительниц во Второй мировой войне над территориями объединенной Германии. Именно в ней прописано, что страна приобретает «полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами».

О том, что Германия зависит от США и как примерный член НАТО «выполняет все установки из Вашингтона», говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Германия, к сожалению, видимо, внутренне для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа», — объяснил Песков, комментируя объявление России «главной угрозой» в первой Стратегии нацбезопасности ФРГ.

Идею денонсировать договор также поддержали в Совете Федерации РФ. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что мнения Гемпеля «попало в десятку».

«[Германия] однозначно игнорирует [положения договора]», — отметил Цеков в беседе с РИА Новости.