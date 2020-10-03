«Важнейшее дело»: как Горбачев помог объединить Германию

Горбачев вспомнил, как русские пошли навстречу немцам

3 октября в Германии празднуют День немецкого единства. 30 лет назад в соответствии с Договором об объединении состоялось вхождение ГДР в состав ФРГ. В торжественных мероприятиях в режиме онлайн принял участие Михаил Горбачев: его переговоры с западногерманским канцлером Гельмутом Колем в 1990 году положили начало объединительному процессу. В 2020-м бывший генеральный секретарь ЦК КПСС напомнил, что первый импульс проекту дали перемены, начавшиеся в СССР — перестройка и гласность.

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«Наши люди обрели свободу, право выбирать своих руководителей, реально влиять на политику. И дав им эти права и свободы, мы не могли препятствовать устремлениям народов соседних стран, наших союзников. С самого начала руководителям этих стран было сказано: мы не будем вмешиваться в ваши дела, вы отвечаете перед своими народами. Обстановка была напряженной, любой неосторожный шаг мог привести к взрыву. В Европе, в том числе в нашей стране, были сомнения, была тревога. Ее выражали крупные политики, в том числе лидеры государств. В этих условиях принципиальное значение имело то, какую позицию займет Советский Союз», — отметил Горбачев.

По его словам, «когда немцы на востоке и на западе заявили, что они один народ, от политических лидеров потребовалась мудрость, выдержка, глубина мышления и видение перспективы».

Экс-лидер СССР констатировал, что ему вместе с руководителями ГДР, ФРГ и ведущих стран Запада удалось сделать «важнейшее историческое дело», несмотря на трудности, препятствия и риски, «которые ждали буквально на каждом шагу».

«Отдавая должное политическим лидерам, я хочу подчеркнуть: главные герои эпопеи германского объединения — народы. И прежде всего немцы и русские. Немцы, доказавшие, что страшное прошлое преодолено, что уроки из него извлечены, выводы сделаны. И русские, которые после всех бедствий войны проявили понимание чаяний немцев, пошли им навстречу», — подытожил Горбачев.

Вывод войск из ГДР и кредит

Желание большинства населения ГДР объединиться с ФРГ показали результаты парламентских выборов 18 марта 1990 года. Новый состав Народной палаты единогласно проголосовал за отмену преамбулы к конституции ГДР, где говорилось о «социалистическом государстве рабочих и крестьян». Новым главой правительства стал лидер восточногерманского ХДС Лотар де Мезьер. В ходе коалиционных переговоров при формировании кабинета было согласовано ключевое решение о вступлении ГДР в состав ФРГ. В заявлении восточногерманского правительства от 19 апреля подчеркивалось: «Народ ГДР является частью единого немецкого народа, который снова должен быть вместе».

Главной задачей правительства де Мезьера была подготовка к практическому объединению. В ФРГ идею восстановления единства Германии разделяли все ведущие партии, кроме «зеленых». Общественное мнение в Западной Германии в большинстве поддерживало объединение, однако степень интереса к этой проблеме была значительно ниже, чем в политических кругах. Среди левых интеллектуалов имелись противники воссоединения. Они напоминали об ответственности немцев за преступления перед другими народами в прошлом.

Для стран-победительниц Второй мировой войны стремительное сближение двух германских государств стало неожиданностью.

Общественное мнение в Европе с опаской восприняло такую перспективу. От новой Германии требовалось предоставление гарантий обеспечения европейской безопасности и нерушимости послевоенных границ. Руководство ФРГ во главе с Колем желало ускорить процесс. В переговорах по схеме «2+4», помимо ФРГ и ГДР, с одной стороны, приняли участие СССР, США, Великобритания и Франция. Важным аспектом обсуждений стала безопасность соседних стран. Причем Лондон и Париж достаточно сдержанно отнеслись к перспективе появления единой Германии, опасаясь ее превращения в сверхдержаву и, следовательно, ослабления собственных позиций.

В свою очередь, Вашингтон усмотрел в грядущем слиянии изменение баланса сил в мире в пользу США и НАТО. Первая встреча глав МИД шести государств – участников переговорного процесса прошла в Бонне 5 мая 1990 года. Затем состоялись еще три раунда переговоров.

«Основные трудности на переговорах вызвали вопросы о военном статусе объединенной Германии, о сопрягаемости переговоров по внутренним и внешним аспектам объединения, о реализации прав и ответственности четырех держав, о пребывании иностранных вооруженных сил на территории Германии, — отмечается в «Истории Германии», подготовленной учеными Западносибирского центра германских исследований. — Ключевым был вопрос о военно-политическом статусе Германии, он волновал всех участников переговорного процесса. СССР первоначально отстаивал идею нейтралитета Германии с созданием в Европе параллельно структур коллективной безопасности. Западные державы четко и однозначно заявили, что нейтралитет объединенной Германии для них совершенно неприемлем, и она должна оставаться членом НАТО. Нейтральный статус Германии отвергался, прежде всего, ссылками на печальный опыт истории и необходимостью в связи с этим контроля над военно-политической деятельностью страны, дважды развязавшей мировые войны».

Канцлер ФРГ Коль стремился достичь взаимопонимания с Горбачевым, поскольку судьба проекта по объединению во многом зависела от Советского Союза.

Во время визита западногерманского лидера в СССР в феврале 1990 года генеральный секретарь ЦК КПСС сделал судьбоносное заявление о том, что «вопрос о единстве немецкой нации должны решать сами немцы». В апреле Коль предложил Советскому Союзу экономическую помощь в обмен на согласие с членством объединенной Германии в НАТО. Кроме того, немцы обязывались взять на себя расходы по выводу советских войск из ГДР и предоставить Москве крупный кредит. Страны Запада гарантировали СССР безопасность в военно-политической сфере.

«Колокольный звон и фейерверки»

Получив возможность вести процесс самостоятельно, правительства ФРГ и ГДР приступили к правовому урегулированию внутренних аспектов объединения. Споры возникли по поводу курса восточногерманской марки к западногерманской при переходе к единой валюте. В итоге нашли компромиссное решение: сравнительно небольшие суммы обменивали в соотношении 1 к 1, более крупные – 2:1. С 1 июля 1990 года вступил в силу «Договор о создании экономического, валютного и социального союза»: западногерманская марка стала единственным средством платежей, а экономическая и социальная система ФРГ распространялась на ГДР.

Наконец, 23 августа Народная палата подала официальное заявление о вступлении ГДР в состав ФРГ. Восстанавливалось историческое государственно-территориальное деление на земли: Бранденбург, Мекленбург — Передняя Померания, Саксония, Саксония — Анхальт и Тюрингия.

31 августа 1990-го в Бонне ФРГ и ГДР подписали «Договор о восстановлении единства Германии (Договор об объединении)», а в сентябре стороны заключили дополнительные протоколы, создав предпосылки для окончательного объединения.

1 октября 1990 года в Нью-Йорке министры иностранных дел ГДР, ФРГ, СССР, США, Великобритании и Франции подписали протокол о прекращении в связи с объединением Германии действия четырехсторонних прав и ответственности в отношении Берлина и Германии в целом. С этим документом истекал оккупационный период стран-победительниц. Германия полностью восстанавливала свой суверенитет и отныне могла сама определять свои внешнеполитические ориентиры.

В ночь со 2 на 3 октября вступил в силу «Договор об объединении», и пять новых восточногерманских земель, а также Западный Берлин вошли в состав ФРГ.

ГДР прекратила свое существование. В пяти восточногерманских землях были восстановлены исторические флаги и гербы.

Эта ночь стала самой длинной в послевоенной немецкой истории — с фейерверками, колокольным звоном и народными гуляниями, — констатируют авторы «Истории Германии». — Отныне 3 октября — национальный праздник ФРГ, День немецкого единства. Объединение Германии явилось крупнейшим политическим событием конца XX века. Была подведена окончательная черта под послевоенным урегулированием, закончилась «послевоенная эпоха».