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В Германии предложили создать новый военный союз

В Германии предложили создать новый независимый от США военный союз

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Yves Herman/Reuters

Глава федеральной земли Гессен, которая является одним из крупных экономических центров Германии, Борис Райн предложил Европе создать свой собственный военный союз без участия США, сообщает Bild.

Он отметил, что для целей сдерживания и «устрашения» России можно использовать ядерный арсенал.

«Поэтому мы хотим сильного европейского союза по безопасности — с общей обороной, европейским ядерным зонтиком, безопасными границами и защитой нашей критической инфраструктуры», — приводит РИА Новости слова Райна.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не портила отношений с Европой, это делали европейские страны в отношении РФ, пренебрегая ее интересами. По словам главы государства, это Россию «пытались задвинуть куда-то на второй-третий план», не беря в учет интересы государства. Также Путин заявил, что РФ готова выстраивать отношения с США, но условий пока нет.

Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил, что России нужно думать о том, как перестать зависеть от экономических «вывертов» Европы. По его словам, сейчас «вообще не нужно» думать о путях восстановления отношений с Европой.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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