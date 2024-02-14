«Я законопослушный. Это в решении суда есть». Рашкину разрешили подать прошение об УДО Мосгорсуд отменил постановление об отказе в УДО экс-депутату Госдумы Рашкину

Мосгорсуд отменил решение Кунцевского суда, отказавшего экс-депутату Рашкину в досрочном снятии судимости по делу о незаконной охоте. Это означает, что бывший парламентарий сможет снова обратиться в суд с ходатайством об УДО. Однако он пока не может сказать, будет ли это делать. По его словам, сначала нужно дождаться мотивирующей части решения Мосгорсуда. Рашкина осудили на три года условно в апреле 2022 года после того, как он в октябре 2021 года убил лося на охоте без соответствующего разрешения.

Отмена решения об отказе в УДО

Московский городской суд отменил ранее вынесенное решение районного суда, который отказал коммунисту Валерию Рашкину в условно-досрочном освобождении (УДО), сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Кунцевского районного суда города Москвы экс-депутату Государственной думы Рашкину Валерию Федоровичу было отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от наказания. Московский городской суд отменил постановление и вернул ходатайство заявителю», — сказано в сообщении.

22 апреля 2022 года убившего лося Валерия Рашкина приговорили к трем годам условно с испытательным сроком два года по делу о незаконной охоте. Также ему запретили охотиться в течение двух лет.

Как пишет ТАСС, Рашкин подавал в Кунцевский суд заявление об УДО, на основании того, что он в многократном размере возместил причиненный ущерб, не совершал каких-либо правонарушений и сдал оружие на реализацию. В том числе бывший парламентарий купил лосиху взамен убитого самца (но власти Саратовской области не приняли животное), оплатил через благотворительные фонды корм лосям на три года вперед в качестве компенсации.

Повторное обращение

Решение Мосгорсуда означает, что теперь бывший парламентарий может снова обратиться с ходатайством об условно-досрочном освобождении, пояснил сам Рашкин в разговоре с «Газетой.Ru». Однако, по его словам, он не может сказать, станет ли обращаться в суд по этому вопросу еще раз.

«Мотивирующей части еще нет. Он (суд) там должен расписать, по каким статьям, по каким пунктам мы имеем право подать новое ходатайство. Пока не получим мотивирующей части, мы не можем сказать вам, какие шаги мы предпримем. Кунцевский суд констатировал, что я дисциплинирован, что я добросовестен, что я компенсировал все затраты, что время показало, что я — законопослушный. Это в решении суда есть», — сказал экс-парламентарий.

По словам Рашкина, решением Мосгорсуда он доволен, поскольку отказ в досрочном снятии судимости, по его мнению, был «неправомерными и несправедливым».

Убийство лося

В ночь на 29 октября 2021 года Рашкин с приятелями охотился на лося в Саратовской области. После убийства животного, его тушу разделали и положили в багажник автомобиля депутата, которого остановили сотрудники комитета охотхозяйства и обнаружили добычу. Документ, разрешающий охоту, депутат предъявить не смог.

Сначала парламентарий настаивал, что нашел тушу лося в лесу и хотел передать ее правоохранительным органам, но позднее признался в убийстве животного, заявив, что по ошибке принял лося за крупного кабана.

Вскоре после вынесения приговора — 23 мая 2022 года — Саратовский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Рашкина по делу о незаконной охоте. После этого обвинительный приговор вступил в законную силу. На этом основании 25 мая 2022 года его досрочно лишили мандата депутата Госдумы от КПРФ и, соответственно, депутатской неприкосновенности. Рашкин занимал этот пост с 1999 года.

В 24 октября 2023 года защитники экс-депутата обратились в Кунцевский суд столицы с просьбой досрочно погасить его судимость, однако ходатайство отклонили. 1 февраля первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе решение суда в отношении убившего лося экс-депутата.