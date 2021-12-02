Бастрыкин возбудил в отношении депутата Рашкина дело о «незаконной охоте»

На депутата Госдумы Валерия Рашкина возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. В КПРФ «Газете.Ru» заявили, что в итоге надеются на штраф для своего представителя, а само расследование они расценивают как давление на партию. При этом адвокат сообщил, что его пока не уведомили об изменении статуса Рашкина. Сам парламентарий продолжает находиться в больнице в связи с прошедшей операцией и намерен сотрудничать со следствием.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело на депутата Госдумы от фракции КПРФ Валерия Рашкина. Расследование ведется по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота») — основанием стал инцидент более чем месячной давности, когда коммунист был задержан правоохранителями с тушей убитого лося.

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября Рашкин находился на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области. Депутат, вооружившись карабином, вместе с другими лицами выследил лося и убил его, не имея при этом лицензии на добычу охотничьих ресурсов.

В дальнейшем коммунист спрятал свое оружие и произвел первичную обработку туши с помощью ножа. Части животного были упакованы в багажник автомобиля, после чего участники охоты покинули место. Вскоре после этого сотрудники регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства задержали автомобиль и обнаружили факт незаконной добычи дикого животного, говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства. Согласно позиции правоохранителей, поводом для реагирования и последующего задержания стало поступившее в полицию сообщение о выстрелах в лесу.

Адвокат Рашкина Кирилл Сердюков со своей стороны сообщил, что официальных документов о возбуждении дела против его клиента не поступало. У стороны защиты нет информации о статусе парламентария в уголовном деле, сказал он изданию «Звезда».

В соответствии с законодательством, по ст. 258 УК РФ максимальное наказание составляет лишение свободы сроком до пяти лет, также предусмотрен штраф.

Сам Рашкин, напомним, непосредственно после задержания заявил в полиции, что тушу лося он нашел и решил забрать с собой. Однако в публичном обращении позднее высказал другую версию событий: он утверждал, что действительно убил лося, но был неверно проинформирован о наличии лицензии на отстрел парнокопытных и «стал жертвой стечения обстоятельств». Далее 66-летний парламентарий в инициативном порядке обратился к главе СК РФ Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснов, сообщив о готовности участвовать в следственных действиях. Также он заявил о намерении компенсировать причиненный охотничьему хозяйству ущерб и уже нашел, где можно приобрести лосей.

Как удалось узнать «Газете.Ru» от секретаря ЦК КПРФ Александра Ющенко, Рашкин с самого начала был готов сотрудничать со следствием, однако в последующие дни с ним так и не связались.

«Дело яйца выеденного не стоит», а расследование в КПРФ расценивают как давление на партию в связи с результатами парламентских выборов, заявил собеседник.

«И заслуживает максимум штрафа, административного нарушения. У нас принципиальная позиция, больше чем административки это дело не тянет <...> Мы напоминаем, что рассчитываем на абсолютно бескомпромиссное и честное расследование следственного комитета этого дела, которое все прекрасно де-факто понимают, что это просто высосано из пальца. Теперь надеемся на то, что ведомство Бастрыкина приставит к этому приставку «де-юро», — сказал Ющенко.

25 ноября, в связи с возбуждением уголовного дела Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности. Согласие по представлению генпрокурора Краснова дали 343 парламентария. В заявлении Краснова было сказано, что коммунист после задержания отказался сотрудничать с правоохранителями, дал ложные показания и скрыл орудие преступления. Причиненный Рашкиным ущерб оценивается в 80 тыс. рублей. Также депутата предполагается привлечь в судебном порядке к ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

В настоящий момент Рашкин продолжает находиться в больнице, куда он попал после лишения его иммунитета. Поводом для госпитализации стала давняя глазная болезнь, обострившаяся на фоне последних событий, говорил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Накануне стало известно, что Рашкину успешно провели операцию, и 3 декабря он планирует вернуться к работе. Сотрудничать со следствием парламентарий также намерен, поскольку ситуацию «уже все перемололи» и «подняли страну на уши».

«Будут вестись следственные действия, я буду работать со следователем. Там посмотрим. Я уже все сказал, это уже все перемололи, всю страну на уши подняли, «как будто других проблем нет», — цитирует Рашкина News.ru.