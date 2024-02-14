«Она уже скулить не может». Хозяин бросил собаку в запертой квартире в Подмосковье В Подмосковье спасли собаку, брошенную хозяином в запертой квартире

Собака провела несколько дней в запертой квартире в Подмосковье — ее вой услышали жильцы дома. Они вызвали полицейских, однако те сначала отказались вскрывать дверь из-за отсутствия оснований. Вызволили животное только после прибытия спасателей: в квартире, где находилась собака, оказалось множество бутылок из-под пива и мусора. По словам соседей, хозяин животного «очень много пил», уходил в загулы и не кормил питомца. Сейчас собаку передали волонтерам, а правоохранители ищут ее владельца.

Спаниель провел несколько дней в запертой квартире в подмосковном Томилино. По данным RT, жильцы многоэтажного дома услышали скулеж животного и вызвали полицию, однако сотрудники правоохранительных органов отказались вскрывать дверь, сославшись на отсутствие оснований.

Как рассказали жильцы Telegram-каналу Shot, хозяин животного — 64-летний мужчина, который «очень много пил». RT пишет, что он периодически уходил в загулы и уезжал из дома, а также не кормил питомца: по словам соседей, собаку подкармливали другие люди, когда хозяин выпускал ее на улицу.

Жильцы дома пытались помочь животному: на кадрах, опубликованных Shot, видно, как одна из женщин заливала воду в щель двери. На другом видео эта же женщина призывает полицейских вскрыть квартиру, ссылаясь на статью 245 Уголовного кодекса — «жестокое обращение с животным».

«Она уже скулить не может, она умирает», — говорит она на видео.

Квартиру вскрыли днем 14 февраля после прибытия на место спасателей, это подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telergam-канале.

«Сейчас полицейские продолжают поиски владельца собаки, который, по словам соседей, несколько дней не появляется по месту проживания», — добавила Волк.

Официальный представитель МВД также опубликовала видео спасения спаниеля. На кадрах видно, как спасатели с помощью лома и топора вскрыли дверь. Квартира оказалась завалена пустыми бутылками из-под пива и мусором, при этом в помещении были две миски с едой и водой. Хозяина внутри не оказалось, только белый спаниель. По данным Shot, спасенное животное забрали волонтеры. Они накормили и напоили собаку, а также планируют отвести ее на обследование в ветеринарную клинику, после чего найти ей новых владельцев.

Вскрывать квартиры разрешено законом

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что подобные случаи — пример жестокого обращения с животными. Согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными, понятие «жестокое обращение» включает в себя оставление питомца без еды и воды в замкнутом пространстве.

«Сегодня закон дает максимально широкую трактовку того, что такое жестокое обращение. У нас за жестокое обращение установлена уголовная ответственность. <...> Другими словами, происходящее надо воспринимать не просто как какой-то инцидент, а как длящееся совершаемое уголовное преступление. <...> Сотрудники полиции должны составить протокол, опросить свидетелей того, что животное находится там, вызвать сотрудников МЧС и совместно со свидетелями вскрыть помещение и вызволить животное, потому что владелец, совершая подобные деяния, совершает уголовное преступление. Если животное погибнет по его вине, то он должен быть привлечен к уголовной ответственности. Чтобы не допустить гибели надо пресечь совершение этого уголовного преступления», — пояснил Бурматов.

Депутат напомнил, что недавно около Большого театра хозяин запер в автомобиле кота: на морозе без еды и воды. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли машину и освободили кота через два часа, потому что им объяснили, что оставление животного квалифицируется как совершаемое длящееся уголовное преступление, которое необходимо пресечь.

«Бездействие полиции у нас по закону может быть обжаловано в прокуратуре. То есть, если сотрудники не реагируют, значит, надо обращаться в органы прокуратуры. Я могу сказать, что, если бы полицейским чего-то не хватало для решения этих проблем, они бы спокойно могли бы выйти с инициативой. У нас МВД постоянно докладывает свои законопроекты, которые они вносят через правительство в корректировке законодательства, когда им не хватает каких-то инструментов для решения этих проблем. Но здесь никаких инициатив от МВД не поступало», — добавил Бурматов.