«Я выполнила все договоренности»: коммерческому директору Собчак дали 7,5 года колонии

Суд приговорил коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 года колонии строгого режима за вымогательство у главы «Ростеха». Другие фигуранты дела – экс-главред Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев – получили по 7 лет. Собчак назвала приговор несправедливым и заявила, что «выполнила все договоренности» для его смягчения.

Хамовнический суд Москвы признал администраторов Telegram-канала «Тушите свет» виновными в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщил ТАСС.

Коммерческого директора холдинга «Осторожно Media» журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова приговорили к 7,5 года лишения свободы , он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева — к 7 годам . Прокурор запрашивал 8 лет для Суханова и 7,5 — для Романовского и Бигаева.

«Мы просили суд о смягчении приговора. Просили учесть смягчающие обстоятельства, в том числе принесенные подсудимыми извинения, которые были Сергеем Викторовичем приняты. Позиция Чемезова была донесена суду в ходе прений», — рассказал представитель «Ростеха» РИА Новости.

По словам корреспондента ТАСС, Чемезов или его представители не явились на оглашение приговора, как и Собчак. Судебный процесс проходил в закрытом режиме по требованию потерпевшей стороны. По данным РИА Новости, фигуранты не признали свою вину, они намерены обжаловать решение суда.

В октябре 2022 года появилась информация, что администраторы «Тушите свет» потребовали у Чемезова 11 млн рублей за удаление поста с порочащими его сведениями, они также пообещали избегать публикации подобных материалов в будущем.

Как выяснило издание РБК, в материале, опубликованном в канале, говорилось о посещении Чемезовым дня рождения миллиардера Андрея Бокарева. По версии потерпевшей стороны, разглашение информации о маршруте и местонахождения главы «Ростеха» создало «угрозу безопасности [его] жизни и здоровья» в условиях проведения СВО. Представители истца попросили администраторов удалить пост, однако те потребовали миллион рублей за удаление и еще десять за годовой «блок на негатив» — обязательство не публиковать негативные материалы о главе «Ростеха». Тогда потерпевший передал 800 тысяч рублей и подал заявление в полицию о вымогательстве.

«Гораздо больше, чем несправедливость»

Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» назвала приговор Суханову несправедливым. Она объяснила, что отсутствовала на заседании, так как Суханов по своим причинам попросил ее и свою мать этого не делать.

«Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что?» — написала Собчак после оглашения вердикта.

Адвокат Романовского Дмитрий Малютов в беседе с ТАСС заявил, что телеведущая «никем не проходит по делу — ни свидетелем, ни очевидцем», ее даже не вызывали в суд.

СМИ писали, что Собчак также стала подозреваемой по делу, однако официальных данных об этом не поступало. Журналистка отвергла все обвинения, подчеркнув, что не участвует в деятельности Telegram-канала. Несмотря на это, Собчак уехала из России сразу после задержания Суханова. Она отправилась в Белоруссию, где пешком пересекла границу с Литвой. Кроме этого, у нее были куплены авиабилеты в Дубай и Турцию. В загородном доме Собчак прошли обыски. Впоследствии телеведущая вернулась в Россию, обвинения ей так и не были предъявлены.

Еще в ноябре 2022 года Собчак принесла публичные извинения Чемезову:

«Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения».