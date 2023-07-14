Вымогатель из «Кремлевской прачки». В Москве задержали администратора Telegram-канала

В Москве задержали экс-полковника ФСБ, администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Полякова по делу о вымогательстве у политиков и бизнесменов. Обвинения ему пока не предъявили, днем его допрашивали. В «Кремлевской прачке» со вчерашнего вечера не было ни одного поста. За прошедший год по делу о вымогательстве осудили нескольких администраторов Telegram-каналов, в том числе за требование денег у сотрудника Промсвязьбанка, Тины Канделаки, главы «Ростеха» Чемезова. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Задержание и допрос

Бывшего полковника ФСБ задержали в Москве по подозрению в вымогательстве у влиятельных политиков и крупных бизнесменов, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на сообщение источников.

По данным «112», задержанный является администратором Telegram-каналов «Кремлевская прачка» (260 тыс. подписчиков), «Силовики» (296 тыс.) и Brief (469 тыс.). Telegram-канал «Нарративы» утверждает, что мужчина администрировал еще и «Незыгаря» (331 тыс.). По данным источника Telegram-канала Baza, его правильнее было бы назвать человеком, который имел отношение к управлению каналами «Кремлевская прачка» и «Незыгарь».

«Утром он был задержан в своей квартире и доставлен в ГСУ ГУ (Главное следственное управление Главного управления) МВД по Москве, где находится и сейчас», — отметили в сообщении, не уточнив процессуальный статус задержанного. Как пишет Baza, по последним данным, мужчину допрашивали.

«Кремлевская прачка» притихла

Близкие к МВД источники интернет-издания РБК сообщили, что задержанного зовут Михаил Поляков. Агентству ТАСС удалось выяснить, что обвинения администратору Telegram-каналов пока не предъявили. В рамках этого дела о вымогательстве, по которому задержали экс-полковника ФСБ, произведено еще несколько задержаний, сообщили в агентстве.

Последний пост «Кремлевской прачки» разместили накануне вечером. Запись посвящена просьбе британского министра обороны Бена Уоллеса к президенту Украины Владимиру Зеленскому поблагодарить западные страны за поставки вооружения.

В Brief сообщили, что в их команде «не было и нет человека с таким именем», в «Силовиках» тоже опровергли информацию. В каналах «Незыгарь», «Силовики» и Brief продолжают появляться посты.

Промсвязьбанк, Собчак, Чемезов

5 июля Telegram-канал Baza сообщил о приговоре для администратора Telegram-каналов «Адские бабки» и «Финансовый караульный» Инны Чуриловой. По делу о вымогательстве ей назначили четыре года условно и штраф в 1 млн руб. Чурилову задержали 10 августа 2022 года и предъявили обвинения по пункту «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ. Потерпевшим по делу выступил сотрудник Промсвязьбанка Александр Ушаков. По данным следствия, у него требовали 1,2 млн руб.

Во второй половине мая суд признал виновными и назначил по восемь лет колонии строгого режима трем администраторам Telegram-каналов «Проект «Сканер» и Riddle по делу о вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ) у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа. Также фигуранты — Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко — должны выплатить штрафы по 500 тыс. руб. каждый. Мужчины вымогали у Канделаки 470 тыс. руб. Следствие установило, что в 2020 году они объединились для вымогательства денег у публичных персон, для чего приобрели Telegram-каналы «Проект «Сканер» и Riddle, где распространяли порочащую информацию.

В феврале 2023 года по делу о вымогательстве суд арестовал администратора телеграм-канала «Новый век» Александра Гусова. В октябре 2022 года правоохранители арестовали коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) по делу о вымогательстве. Следствие установило, что они опубликовали в Telegram-канале «Тушите свет» материалы о главе «Ростеха» Сергее Чемезове и требовали за удаление 11 млн руб.