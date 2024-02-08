«Лицо — сплошной синяк». В Тюмени подростка избили из-за звезды на шапке В Тюмени ищут двух мужчин, избивших подростков из-за шапки

Двое мужчин избили трех подростков в подъезде дома в Тюмени. Как рассказала мать одного из пострадавших, нападавшим не понравилась кадетская звезда на шапке ее сына — мужчины перепутали значок с армейским. Полицейские установили личности злоумышленников, одного из них нашли и задержали. У него уже есть судимость. Полиции мужчина заявил, что хотел купить у подростков шапку. При этом во время избиения, по словам очевидцев, он гнался за подростками с «розочкой» из бутылки и угрожал им убийством.

Двое взрослых мужчин вечером 5 февраля избили двух 16-летних подростков и несовершеннолетнюю девушку в подъезде одного из жилых домов в Тюмени, сообщил телеканалу РЕН ТВ начальник Отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Тюменской области подполковник внутренней службы Антон Каморников.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции, принимаются меры к задержанию лиц причастных к совершенному преступлению», — сообщил сотрудник правоохранительных органов.

О ситуации стало известно от матери одного из пострадавших молодых людей. Она 8 февраля передала Telegram-каналу «Паблик Тюмень» видеозапись с камеры наблюдения и сообщила, что ее несовершеннолетнего сына избили в подъезде, предположительно, из-за шапки с кадетской звездой.

По словам женщины, ее сын вместе с другом пришел в гости к их 16-летней подруге. В подъезде их остановили двое взрослых мужчин, которые подумали, что на шапке подростка была армейская звезда, и жестоко избили парня. Дети не оказывали сопротивления, однако это не остановило злоумышленников, подчеркнула россиянка. По ее словам, в подъезд мужчины зашли из соседней с домом пивной.

Как рассказала «Газете.Ru» Евгения, мать мальчика, который был в шапке, больше всех досталось от мужчин другу ее сына.

«Товарищ сына, которому больше всех досталось, сегодня впервые без маски вышел, лицо было — сплошной синяк, сын отделался ушибами головы, разбитой губой и синяками на теле, девчонке ударили в лицо, у нее нос на переносице опух, ушиб мягких тканей», — рассказала она.

По словам Евгении, несмотря на то, что мальчики занимаются спортом, сил у них хватило лишь на то, чтобы закрыть голову.

Также она рассказала, что сотрудники полиции связались с ней только после того, как она рассказала о ситуации Telegram-каналу, и вызвали на допрос. При этом само заявление она написала еще в ночь на 6 февраля.

«Хотел шапку купить»

Телеканалу «360» Евгения сообщила, что во время инцидента один из обидчиков разбил бутылку, сделал из нее «розочку» и с ней побежал за подростком, угрожая убийством. На помощь ребятам выбежали родители одного из школьников.

«Да я сидел девять лет. Нашла чем напугать. <…> Да жаль, что я их вообще не убил. Их убить надо было», — процитировала слова одного из мужчин мать подростка.

Как написал Telegram-канал Ural Mash, полиция установила личности двоих мужчин, напавших на подростка из-за шапки со звездой. Один из них действительно оказался судим. Его задержали. Второго ищут. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту избиения несовершеннолетних.

Как сообщил канал RT, задержанный мужчина заявил в полиции, что пытался купить у ее сына шапку за 500 рублей.

»[Задержанный] сказал, что хотел у сына шапку купить, а сын первый полез в драку, но это неправда», — рассказала «Газете.Ru» Евгения. По ее словам, дознаватель по делу допустила, что против нападавших заведут два уголовных дела.