«У вас череп целый и глаз не вытек — это штраф»: мужчина избил жену в школе на глазах у сына В Калининграде мужчина избил жену в школе на глазах у ребенка

В Калининграде муж избил жену в гимназии, где учится их общий сын, на глазах у самого ребенка. Пострадавшая приехала из Иркутска, чтобы повидаться с мальчиком, которого супруг силой удерживает у себя. Раньше он регулярно избивал жену, она обращалась в полицию, но безрезультатно.

Полиция составила протокол на жителя Калининграда за то, что он избил жену в стенах гимназии на глазах их сына-школьника, сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел 22 ноября в калининградском учебном заведении на улице Баграмяна. «В ходе словесного конфликта» нападавший 1982 года рождения несколько раз ударил женщину того же возраста. Драку наблюдал мальчик 2014 года рождения, который сейчас живет с отцом.

«Мать несовершеннолетнего в тот же день написала заявление о привлечении агрессора к ответственности», — указало МВД.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье «Побои». Его оштрафовали на 3 тыс. рублей, передает Telegram-канал Shot.

«Полиция в Калининграде мне сказала: «У вас кости черепа целые, и глаз не вытек. Это статья о побоях — штраф пять тысяч рублей», — прокомментировала действия полиции пострадавшая.

Ее зовут Екатерина, сейчас они с супругом делят имущество, пишет издание «Подъем». У пары двое общих детей, мать живет с трехлетней дочерью в Иркутске, муж с девятилетним сыном — в Калининграде. Ребенка мужчина увез с собой силой, говорит жена. Екатерина хочет вернуть его, но суд постоянно откладывается, потому что супруг меняет адреса прописки.

В ноябре женщина приехала в Калининград ради суда, который должен был помочь ей забрать мальчика. Но, по ее словам, муж просто ушел посреди заседания из зала, когда судья спросила у него: «На каком основании вы не даете матери видеть ребенка?»

«Я в этот же день поехала в школу. Но, видимо, учительница написала ему, что я приехала, потому что у турникетов он схватил сына. Ребенок кричал, что хочет побыть с мамой. Когда он это услышал, накинулся на меня с кулаками по голове. Его оттаскивал охранник. Потом ребенок сказал, что никуда с ним не поедет, за что я получила удар в грудь», — вспоминает пострадавшая.

Досталось и мальчику: отец толкнул его, ребенок упал на пол, ему стало плохо, добавила Екатерина. На записи с камер наблюдения в фойе гимназии видно, что школьник пытается защитить маму и изо всех сил бьет отца, когда он нападает на нее. Рядом все это время стоит третий мужчина, по всей видимости, охранник, который не пытается вмешаться в происходящее.

Екатерина уточнила, что у ее сына порок сердца. В гимназию после драки вызвали «скорую», но до приезда врачей и полиции муж сбежал вместе с ребенком. У самой женщины, по данным Shot, врачи зафиксировали сотрясение головного мозга, синяк под глазом, две гематомы на голове, ушиб грудной клетки, ушиб руки и таза.

Видео инцидента опубликовал у себя в Telegram депутат Думы Ангарского городского округа Иркутской области Андрей Болгов. «Я сделал депутатские обращения в несколько инстанций. Ответы пока не получил, но реакция органов уже есть. Надеюсь, что получится защитить женщину. И больше ей не скажут «если еще в третий раз изобьет, то точно закроем его», — подчеркнул депутат.

Екатерина указала, что ранее муж ударил ее во время конфликта в Иркутске. Тогда полиция отказала ей в возбуждении дела. После того, как женщина захотела ознакомиться с материалами дела, ей сообщили, что, якобы, потеряли его.

«В прокуратуре на это мне сказали: «Продержитесь, пожалуйста, еще третий раз, и мы его обязательно закроем», — резюмировала женщина.

Ее мужа зовут Глеб Антоновский, он регулярно избивал жену, пишет Telegram-канал Shot. Вдобавок, у него уже были проблемы с законом. Полиция изъяла у мужчины травматический пистолет после того, как он просрочил сроки перерегистрации оружия и нарушил правила его хранения. Антоновский также должен 40 тыс. рублей налоговой.

Сейчас мужчина пытается отобрать у жены не только сына, но и их общую трехлетнюю дочь, которая живет с мамой в Иркутске. В этом мужчине помогает его мать. «Она пишет во все инстанции, что я детей избиваю, голодом морю. Ко мне уже три или четыре раза приезжали органы опеки и ПДН. Они говорят: «У нас есть заявление, мы обязаны выехать», — пояснила Екатерина.